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Xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung, thúc đẩy hệ sinh thái ngành bán dẫn và AI

K Khánh Vy

Việc tập trung nguồn lực xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung được xem là giải pháp thông minh nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ thế giới…

Đại diện các doanh nghiệp thảo luận tại Diễn đàn. Ảnh: ĐH.
Đại diện các doanh nghiệp thảo luận tại Diễn đàn. Ảnh: ĐH.

Nhằm giải quyết bài toán chiến lược về hạ tầng nghiên cứu, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo”.

Sự kiện tập trung thảo luận về vai trò của mô hình “phòng thí nghiệm dùng chung” trong việc tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) là những ngành công nghệ chiến lược.

Việc tập trung nguồn lực để xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung được xem là giải pháp thông minh nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Bởi thay vì mỗi doanh nghiệp hay trường đại học phải tự đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất đắt đỏ, phòng thí nghiệm dùng chung cho phép tập trung nguồn lực, tăng hiệu suất khai thác thiết bị và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho toàn bộ hệ sinh thái.

Đánh giá cao hiệu quả mô hình này, ông Dan Kritenbrink, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định sự phát triển hạ tầng này có ý nghĩa chiến lược đối với mối quan hệ hai nước.

Diễn đàn có sự tham gia của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink, các doanh nghiệp công nghệ, viện và trường đại học trong nước. Ảnh: ĐH.
Diễn đàn có sự tham gia của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink, các doanh nghiệp công nghệ, viện và trường đại học trong nước. Ảnh: ĐH.

“Hợp tác công nghệ chính là “trái tim” của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Mỹ. Mục tiêu đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư bán dẫn là một mục tiêu đúng đắn của Việt Nam và mô hình phòng thí nghiệm dùng chung là một cách thông minh, hiệu quả để đạt được điều đó thông qua việc kết nối trực tiếp giữa giáo dục đại học với hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp để mọi người được đào tạo trên những thiết bị tốt nhất hiện có”, ông Dan Kritenbrink nhấn mạnh.

Đại diện cho đối tác công nghệ quốc tế, ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành của Thermo Fisher Scientific, nhận định Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để phát triển công nghệ cao. Tập đoàn sẵn sàng mang đến năng lực công nghệ, thiết bị và chuyên môn để giúp các cơ quan, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những tiến bộ mới nhất, từ đó rút ngắn khoảng cách đưa nghiên cứu vào thực tiễn.

Sự hợp tác công - tư trong việc chia sẻ hạ tầng không chỉ giải quyết vấn đề vật chất mà còn kiến tạo một không gian mở để ươm mầm các ý tưởng đột phá. Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), chia sẻ giá trị lớn nhất của hợp tác giữa NIC và Thermo Fisher không chỉ nằm ở việc đưa một số thiết bị hay công nghệ vào Việt Nam, mà là cùng nhau xây dựng một mô hình hạ tầng nghiên cứu mở, nơi doanh nghiệp, startup, trường đại học và viện nghiên cứu có thể tiếp cận công nghệ, thiết bị và chuyên gia ở tiêu chuẩn quốc tế với chi phí và thời gian hợp lý hơn.

Là người có nhiều đóng góp trong định hướng phát triển khoa học công nghệ quốc gia, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vui mừng khi chứng kiến những khát vọng dài hạn của đất nước đang dần trở thành hiện thực. Ông khẳng định Việt Nam chỉ có thể bứt phá lên nước có thu nhập cao vào năm 2045 nếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi đã “mơ” về các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các phòng thí nghiệm dùng chung, các trung tâm R&D dùng chung từ lâu. Hôm nay, giấc mơ ấy đã được hiện thực hóa”, nguyên Phó Thủ tướng chia sẻ. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao sự hợp tác của các đối tác Hoa Kỳ trong việc xây dựng mô hình phòng thí nghiệm dùng chung và mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ nghiên cứu đầu tư cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ trong nước, như cam kết đồng hành từ Tập đoàn FPT và các đối tác quốc tế, phòng thí nghiệm dùng chung tại NIC được kỳ vọng sẽ sớm trở thành bệ phóng đưa các sản phẩm bán dẫn và AI Make-in-Vietnam chinh phục thị trường toàn cầu.

NIC và Thermo Fisher Scientific ký kết MOU hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific đã chính thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong phối hợp phát triển phòng thí nghiệm dùng chung về bán dẫn và y - sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế tại NIC.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công – tư, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo (thông qua hạ tầng của NIC); tập đoàn công nghệ quốc tế (Thermo Fisher) đóng góp thiết bị, công nghệ tiên tiến và mạng lưới chuyên gia và các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam được sử dụng, thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.

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