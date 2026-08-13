Xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung, thúc đẩy hệ sinh thái ngành bán dẫn và AI
KKhánh Vy
Chọn cỡ chữ
Việc tập trung nguồn lực xây dựng các phòng thí nghiệm dùng chung được xem là giải pháp thông minh nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ thế giới…
Nhằm giải quyết bài toán chiến lược về hạ tầng nghiên cứu,
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính và Tập đoàn Thermo
Fisher Scientific đã phối hợp tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực
hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo”.
Sự kiện tập trung thảo luận về vai trò của mô hình “phòng
thí nghiệm dùng chung” trong việc tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam tiến
sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang quyết
liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định công
nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) là những ngành công nghệ chiến lược.
Việc tập trung nguồn lực để xây dựng các phòng thí nghiệm
dùng chung được xem là giải pháp thông minh nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành và
bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Bởi thay vì mỗi doanh nghiệp
hay trường đại học phải tự đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất đắt đỏ, phòng thí nghiệm
dùng chung cho phép tập trung nguồn lực, tăng hiệu suất khai thác thiết bị và mở
rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho toàn bộ hệ sinh thái.
Đánh giá cao hiệu quả mô hình này, ông Dan Kritenbrink,
Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, khẳng định sự phát triển hạ tầng này có ý
nghĩa chiến lược đối với mối quan hệ hai nước.
“Hợp tác công nghệ chính là “trái tim” của Quan hệ Đối tác
Chiến lược Toàn diện Việt – Mỹ. Mục tiêu đào tạo hàng chục ngàn kỹ sư bán dẫn
là một mục tiêu đúng đắn của Việt Nam và mô hình phòng thí nghiệm dùng chung là
một cách thông minh, hiệu quả để đạt được điều đó thông qua việc kết nối trực
tiếp giữa giáo dục đại học với hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh
nghiệp để mọi người được đào tạo trên những thiết bị tốt nhất hiện có”, ông Dan
Kritenbrink nhấn mạnh.
Đại diện cho đối tác công nghệ quốc tế, ông Gianluca
Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành của Thermo Fisher Scientific, nhận định
Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để phát triển công nghệ cao. Tập đoàn sẵn
sàng mang đến năng lực công nghệ, thiết bị và chuyên môn để giúp các cơ quan,
viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những tiến bộ mới nhất, từ đó
rút ngắn khoảng cách đưa nghiên cứu vào thực tiễn.
Sự hợp tác công - tư trong việc chia sẻ hạ tầng không chỉ giải
quyết vấn đề vật chất mà còn kiến tạo một không gian mở để ươm mầm các ý tưởng
đột phá. Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm
Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), chia sẻ giá trị lớn nhất của hợp tác giữa NIC
và Thermo Fisher không chỉ nằm ở việc đưa một số thiết bị hay công nghệ vào Việt
Nam, mà là cùng nhau xây dựng một mô hình hạ tầng nghiên cứu mở, nơi doanh nghiệp,
startup, trường đại học và viện nghiên cứu có thể tiếp cận công nghệ, thiết bị
và chuyên gia ở tiêu chuẩn quốc tế với chi phí và thời gian hợp lý hơn.
Là người có nhiều đóng góp trong định hướng phát triển khoa
học công nghệ quốc gia, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vui mừng
khi chứng kiến những khát vọng dài hạn của đất nước đang dần trở thành hiện thực.
Ông khẳng định Việt Nam chỉ có thể bứt phá lên nước có thu nhập cao vào năm
2045 nếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
“Chúng tôi đã “mơ” về các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các
phòng thí nghiệm dùng chung, các trung tâm R&D dùng chung từ lâu. Hôm nay,
giấc mơ ấy đã được hiện thực hóa”, nguyên Phó Thủ tướng chia sẻ. Đồng thời, ông
cũng đánh giá cao sự hợp tác của các đối tác Hoa Kỳ trong việc xây dựng mô hình
phòng thí nghiệm dùng chung và mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ nghiên cứu đầu tư
cơ sở sản xuất tại Việt Nam.
Với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ trong
nước, như cam kết đồng hành từ Tập đoàn FPT và các đối tác quốc tế, phòng thí
nghiệm dùng chung tại NIC được kỳ vọng sẽ sớm trở thành bệ phóng đưa các sản phẩm
bán dẫn và AI Make-in-Vietnam chinh phục thị trường toàn cầu.
NIC và Thermo Fisher Scientific ký kết MOU hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc
gia (NIC) và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific đã chính thức trao Biên bản ghi
nhớ hợp tác (MOU) trong phối hợp phát triển phòng thí nghiệm dùng chung về bán
dẫn và y - sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế tại NIC.
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công – tư,
trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo (thông qua hạ tầng của NIC); tập đoàn
công nghệ quốc tế (Thermo Fisher) đóng góp thiết bị, công nghệ tiên tiến và mạng
lưới chuyên gia và các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam
được sử dụng, thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
Huế đang duy trì đà thu hút đầu tư tích cực khi tổng vốn đăng ký vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trong 7 tháng đầu năm đạt gần 9.300 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đóng góp ngân sách tại các khu vực này cũng tiếp tục tăng trưởng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động...
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 7 tháng đầu năm đạt 9,8 tỷ USD. Với triển vọng tăng trưởng những tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu thu hút cả năm là 11 tỷ USD…
Chào mừng Quốc khánh 2/9, TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 11 dự án và khánh thành 5 công trình lớn trong các lĩnh vực giao thông, nhà ở và chỉnh trang đô thị. Trong đó, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có tổng mức đầu tư lớn nhất, với 134.000 tỷ đồng…
Trong tái cấu trúc doanh nghiệp, câu hỏi quan trọng nhất không phải là tài sản hiện tại đáng giá bao nhiêu, mà là doanh nghiệp còn khả năng tạo ra bao nhiêu dòng tiền trong tương lai. Tuy nhiên, giữa tổ chức tín dụng muốn thu hồi vốn nhanh và doanh nghiệp cần thời gian để xoay vòng vốn luôn tồn tại những “nút thắt” giằng co, khó xử lý. Vì vậy, vấn đề là làm thế nào để dung hòa xung đột này, tối đa hóa giá trị thu hồi và biến cơ chế phục hồi thành một thị trường hấp dẫn dòng vốn ngoại.
UBND TP.HCM yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đường sắt cao tốc (Vinspeed) xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng, vùng nguy hiểm trong quá trình thi công ngầm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ bằng hồ sơ kỹ thuật, bản đồ GIS và tọa độ VN-2000 theo từng giai đoạn, nhằm bảo đảm an toàn trước khi triển khai thi công.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.