Việt Nam - New Zealand ra Tuyên bố chung, thúc đẩy thương mại, kinh tế xanh, công nghệ và kết nối hàng không

Việt Nam và New Zealand nhất trí làm sâu sắc Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy thương mại, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường, tăng kết nối hàng không và đào tạo nhân lực chất lượng cao...

Sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và New Zealand đã ra Tuyên bố chung, xác định nhiều định hướng lớn nhằm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand từ ngày 12-13/8/2026 theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã hội kiến Toàn quyền Dame Cindy Kiro, hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee; dự và phát biểu tại Diễn đàn Giáo dục đại học và Giáo dục nghề nghiệp và Tọa đàm doanh nghiệp.

Hai bên nhìn lại những thành tựu đạt được kể từ khi Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025, tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ song phương, nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, KINH TẾ XANH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Tuyên bố chung xác định hợp tác thương mại và hội nhập kinh tế là động lực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai bên ghi nhận đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam và New Zealand cam kết đẩy mạnh hợp tác xây dựng tiêu chuẩn, tạo thuận lợi thương mại và tháo gỡ các hàng rào phi thuế quan, qua đó nâng cao hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, hai bên nhất trí tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực kinh tế dựa trên công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế biển. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trao đổi với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp về cơ hội hợp tác thương mại, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, với trọng tâm là đổi mới sáng tạo.

Hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ; đồng thời tận dụng hiệu quả các khuôn khổ CPTPP, RCEP và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) nâng cấp.

Một điểm đáng chú ý là hai bên hoan nghênh việc mở rộng tiếp cận thị trường hai chiều, trong đó Việt Nam mở cửa thị trường cho mật ong, thịt hươu, nai của New Zealand; New Zealand mở cửa cho hoa cắt cành của Việt Nam.

Hai bên cũng hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, tạo thuận lợi cho thương mại các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp, đồng thời duy trì hợp tác kỹ thuật.

Đáng chú ý, lãnh đạo hai nước khuyến khích thiết lập đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và New Zealand nhằm thúc đẩy du lịch, kinh doanh và giao lưu nhân dân. Hai bên đánh giá tăng cường kết nối hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân trong giai đoạn tiếp theo.

TĂNG HỢP TÁC AN NINH, HÀNG HẢI VÀ KẾT NỐI KHU VỰC

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Việt Nam và New Zealand nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại chiến lược, đào tạo, nâng cao năng lực, hợp tác hải quân và nhận thức về an ninh biển; đồng thời mở rộng hợp tác gìn giữ hòa bình.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chia sẻ thông tin nhằm đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có các mối đe dọa trên không gian mạng, buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn bán người và đưa người trái phép qua biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam và New Zealand hoan nghênh việc tiếp tục triển khai Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và thiết lập Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng; tăng cường hợp tác hàng hải dân sự thông qua trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ hàng hải tiên tiến.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF), đồng thời nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong phát triển tiểu vùng Mekong.

Hai nước tiếp tục khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; nhấn mạnh UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh các hoạt động trên biển và đại dương.

Đối với Biển Đông, hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến hiện nay; nhấn mạnh thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời cho rằng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS.

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG KHÍ HẬU

Tuyên bố chung dành nội dung đáng kể cho hợp tác phát triển và khí hậu. Hai bên nhất trí phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực tiếp tục là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương.

Hợp tác sẽ được triển khai thông qua các chương trình học bổng, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam hoan nghênh New Zealand tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có các chương trình phát triển giống cây trồng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phát thải thấp, năng suất cao và thúc đẩy chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Hai nước cũng tái khẳng định cam kết thực hiện các mục tiêu của Hiệp định Paris, nhấn mạnh yêu cầu cấp bách cắt giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ các nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0.

Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam và New Zealand xác định giao lưu nhân dân, đặc biệt là giáo dục, là nền tảng quan trọng của quan hệ đối tác lâu dài. Hai bên hoan nghênh việc mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, học bổng, chương trình học thuật chung và liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học.

New Zealand cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam thông qua các chương trình bồi dưỡng, cấp học bổng tại những cơ sở đào tạo hàng đầu, mời chuyên gia quốc tế sang Việt Nam giảng dạy và tiếp nhận học giả trong khuôn khổ Đề án 89.

Hai bên cũng hoan nghênh việc gia hạn Thỏa thuận Hợp tác Giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand, trong đó mở rộng hợp tác sang giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật nhằm đáp ứng những ưu tiên mới về nguồn nhân lực của hai nước.

Kết thúc Tuyên bố chung, Việt Nam và New Zealand bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhất trí duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, thúc đẩy các ưu tiên chung và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.