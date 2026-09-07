VN-Index giảm mạnh, áp lực bán gia tăng trước kháng cự

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 8/9/2026.

Theo SHS, VN-Index đang chịu áp lực bán, điều chỉnh khi hướng đến vùng kháng cự mạnh 1880 điểm -1900 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026.

Kết phiên ngày 7/9, VN-Index giảm 31,44 điểm, tương đương 1,70% xuống mốc 1821,64 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,93 điểm, tương đương 0,68% xuống mốc 280,60 điểm.

Thị trường dự kiến sẽ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt tại vùng kháng cự mạnh và bóng nến trên dài, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu khi dòng tiền mua lên chưa cho thấy sự quyết liệt. Thị trường dự kiến sẽ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng mới và rũ bỏ lượng cung tiềm năng tại các vùng giá cao.

Chiến lược ưu tiên hiện tại là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức phòng thủ an toàn và tuyệt đối không vội vàng bắt đáy khi tín hiệu dòng tiền chưa xác nhận. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát phản ứng của chỉ số tại các vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời chuẩn bị sẵn sức mua để tận dụng các cơ hội giải ngân trong những nhịp rung lắc sắp tới”.

Thị trường hiện tại vẫn bị chi phối bởi một nhóm cổ phiếu và giao dịch thiếu đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm trong giằng co xuyên suốt phiên và đóng cửa tại mốc 1821,64 điểm, giảm hơn 31 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất do VIC điều chỉnh, theo sau là ngành Bán lẻ, Hàng cá nhân & gia dụng…

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Do thị trường hiện tại vẫn bị chi phối bởi một nhóm cổ phiếu và giao dịch thiếu đồng thuận, trong một đến hai phiên tiếp theo, sự rung lắc vẫn có thể tiếp diễn, đặc biệt nếu thị trường tiếp cận vùng đỉnh cũ 1870–1900 điểm”.

VN-Index đang chịu áp lực bán, điều chỉnh khi hướng đến vùng kháng cự mạnh 1880 điểm -1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trên vùng hỗ trợ 1800 điểm. VN-Index đang chịu áp lực bán, điều chỉnh khi hướng đến vùng kháng cự mạnh 1880 điểm -1900 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 6/2026. Trong khi VN30 chịu áp lực bán ở vùng kháng cự rất mạnh 2000 điểm - 2025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN30 có thể vượt được kháng cự mạnh 2000-2025.

Chỉ số VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng chi phối của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đang biến động trong biên độ 1800 điểm - 1900 điểm. VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh khi chưa có dự báo có thể vượt qua kháng cự mạnh. Ngắn hạn VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1800 điểm và thị trường có thể cân bằng trở lại ở vùng giá này. Hiện tại hầu hết các nhóm ngành còn lại xu hướng giá trung dài hạn vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Ngắn hạn lực cầu suy giảm, áp lực cung gia tăng. Nhà đầu tư nên cân bằng danh mục và chỉ xem xét gia tăng khi lực cầu, dòng tiền ngắn hạn cải thiện trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index khả năng đang điều chỉnh tích lũy tích cực trước khi hồi phục trở lại vùng 1860-1870 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh nhưng thanh khoản không có nhiều thay đổi và ở dưới trung bình 20 phiên. Chỉ số có thể kiểm định lại MA10 phiên tương ứng 1807 điểm. Đồng thời, chúng tôi đánh giá chỉ số khả năng đang điều chỉnh tích lũy tích cực trước khi hồi phục trở lại vùng 1860-1870 điểm. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số duy trì mức tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng của thị trường để hạ dần tỷ trọng cổ phiếu. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng 1800 điểm (+-10 điểm) trước khi mua mới”.

Xác suất cao thị trường vẫn sẽ có rung lắc, giảm điểm trong các phiên tới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay hình thành mẫu hình nến tương tự bearish engulfing cùng với thanh khoản gia tăng so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung đang áp đảo lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF cùng đảo chiều hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Bên cạnh đó, VN-Index đang di chuyển qua vùng mây kumo flat nên xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1800-1810 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo động lượng đều đồng loạt hình thành phân kì âm và hướng xuống ở vùng quá mua cho thấy xác suất cao thị trường vẫn sẽ có rung lắc, giảm điểm trong các phiên tới.

VN-Index vừa trải qua phiên biến động mạnh khi giảm tới 32 điểm. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tuân thủ kỷ luật, cơ cấu lại danh mục, bán giảm những mã cổ phiếu đã giảm dưới vùng hỗ trợ, nâng cao tỉ trọng tiền mặt và kiên nhẫn chờ đợi thị trường cho tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”.

Chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần quanh 1810 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1835–1840 điểm, cho thấy đà giảm đang chiếm ưu thế. Do đó, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần quanh 1810 điểm. Các nhịp hồi phục nếu xuất hiện trong phiên 08/09 nhiều khả năng sẽ bị giới hạn tại vùng 1835–1840 điểm”.

VN-Index đối diện áp lực đáng kể tại vùng cản 1850 – 1870

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đối diện áp lực đáng kể tại vùng cản 1850 – 1870 và đảo chiều giảm mạnh. Điểm tích cực là thanh khoản ghi nhận ở mức thấp, trong khi chỉ số vẫn bảo toàn trên vùng 1810 – 1820. Khu vực trên có thể được kiểm định trở lại, và xu hướng Tăng ngắn hạn sẽ gặp thử thách nếu VN-Index không giữ vững vùng hỗ trợ trên”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.