Khối ngoại và tự doanh đồng thuận xả hàng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 454,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 475,4 tỷ đồng.

Việc VIC bất ngờ buông tay lúc này đã khiến thị trường rơi vào một cú sập mạnh, khi đánh mất hơn 31 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Đáng lưu ý, ngay từ khi mở cửa, chỉ số đã lập tức phản ánh những thông tin vĩ mô thế giới xuất hiện trong cuối tuần. Lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tăng lãi suất, cùng với lợi suất trái phiếu toàn cầu và giá dầu đều tăng vọt, đã tạo ra áp lực định giá lại các tài sản rủi ro.

Trong mức giảm 31 điểm này, riêng VIC đã lấy đi của thị trường gần 18 điểm. Phần còn lại đến từ các cổ phiếu như VCB, VHM, TCB, CTG, VPB và BID. Điều đó cho thấy, ngoài VIC giảm mạnh, nhiều cổ phiếu ngân hàng cũng đang trong quá trình điều chỉnh sâu, với mức giảm trung bình khoảng 2%, như VCB, BID, TCB, VPB, CTG và MBB.

Nhóm chứng khoán cũng mất giá tương tự, với VCK, TCX và VPX. Hầu hết các công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái ngân hàng giảm mạnh hơn so với các mã còn lại. Các nhóm dầu khí, năng lượng, công nghệ thông tin, tiêu dùng và bán lẻ... chủ yếu là những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang gặp áp lực chốt lời. Xu hướng này đã diễn ra từ cuối tuần trước.

Độ rộng thị trường đang rất xấu, với 235 mã giảm, gấp gần 3 lần số mã tăng là 84 mã. Những cổ phiếu nỗ lực đóng góp tích cực cho thị trường trong phiên hôm nay gồm VPL, LPB, SSB, VRE, GVR, HDB...

Thanh khoản tiếp tục là dấu hiệu đáng chú ý khi lượng hàng bán ra lớn nhưng không có nhiều dòng tiền tham gia bắt đáy. Ba sàn vẫn khớp lệnh loanh quanh 18.500 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại bán ròng gần 500 tỷ đồng, tập trung tại VCB, CTG, VIC và SHB...

Xét theo ngành, các nhóm ngành giảm trên diện rộng, ngoại trừ du lịch và giải trí, cao su, chuyển phát nhanh và truyền thông. Trong đó, thanh khoản tăng ở các nhóm chứng khoán, công nghệ thông tin, dầu khí, bán lẻ và thép, trong khi đa số các nhóm còn lại ghi nhận thanh khoản giảm so với phiên liền trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 454,8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 475,4 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất thông qua giao dịch khớp lệnh là tài nguyên cơ bản. Các mã được mua ròng nhiều gồm HDB, VRE, VPB, VHM và NLG.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng là nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất thông qua giao dịch khớp lệnh. Các mã bị bán ròng nhiều gồm VCB, CTG, VIC, SHB và DXG.

Khối tự doanh bán ròng 214,5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh bán ròng 227,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 4/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là bán lẻ. Các mã được khối tự doanh mua ròng nhiều trong phiên hôm nay gồm MWG, E1VFVN30, VIB, VHM và BID.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng và dịch vụ tài chính là hai nhóm bị bán ròng mạnh. Các cổ phiếu được bán ròng nhiều gồm VIX, MCH, VPB, STB và FPT.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.940,6 tỷ đồng, tăng 21,5%, chiếm 21,2% tổng giá trị giao dịch.

Phiên hôm nay ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý tại MWG, với 117,3 tỷ đồng được trao tay giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, các giao dịch thỏa thuận tại nhóm cổ phiếu ngân hàng gồm SSB, TCB, STB, VPB và EIB được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm chứng khoán, công nghệ thông tin, thép, thực phẩm, bán lẻ, dầu khí, thiết bị điện, du lịch và giải trí, cao su, khai khoáng và vật liệu xây dựng. Trong khi đó, tỷ trọng dòng tiền giảm tại các nhóm ngân hàng, bất động sản, xây dựng, kho bãi, hóa chất, hàng cá nhân, nuôi trồng nông và hải sản, điện.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMid và nhóm vốn hóa nhỏ VNSmall, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.