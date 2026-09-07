Hội nghị MTE Hà Nội 2026 trở lại vào tháng 10 tới

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 800 khách mời, gồm đại diện các chủ đầu tư bất động sản, chủ sở hữu và đơn vị vận hành khách sạn, doanh nghiệp tư vấn thiết kế, tư vấn dự án, các đơn vị trong lĩnh vực F&B, cùng chuyên gia và influencer.
Theo ban tổ chức, hội nghị là dịp để các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và dịch vụ gặp gỡ, trao đổi thông tin, đồng thời cập nhật những xu hướng mới của thị trường.
MTE Hà Nội 2026 được đồng tổ chức bởi GROHE và Savills Hotels, với sự đồng hành của An Cường và hỗ trợ từ Häfele Vietnam, The Ascott Limited, Melia Hotels International cùng một số doanh nghiệp trong ngành.
Với chủ đề “Dancing On The Global Stage”, chương trình dự kiến tập trung vào các nội dung liên quan đến diễn biến thị trường, xu hướng phát triển và những thay đổi trong hệ sinh thái bất động sản, khách sạn và dịch vụ.
Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM cho hay sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đã khép lại với những kết quả tăng trưởng nổi bật về quy mô, mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kết nối du lịch...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
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Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, TKV đạt doanh thu gần 125.000 tỷ đồng, tiêu thụ than tăng 12,8%. Bước sang tháng 9, dù đối mặt nhiều thách thức từ địa chính trị và thời tiết, Tập đoàn vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu doanh thu hơn 14.400 tỷ đồng để duy trì đà tăng trưởng...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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