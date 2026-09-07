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Hội nghị MTE Hà Nội 2026 trở lại vào tháng 10 tới

P P.V

Hội nghị MTE Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra ngày 1/10/2026, từ 13h đến 21h, tại Ascott Tây Hồ Hà Nội.

Hội nghị MTE Hà Nội 2026 trở lại vào tháng 10 tới

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 800 khách mời, gồm đại diện các chủ đầu tư bất động sản, chủ sở hữu và đơn vị vận hành khách sạn, doanh nghiệp tư vấn thiết kế, tư vấn dự án, các đơn vị trong lĩnh vực F&B, cùng chuyên gia và influencer.

Theo ban tổ chức, hội nghị là dịp để các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và dịch vụ gặp gỡ, trao đổi thông tin, đồng thời cập nhật những xu hướng mới của thị trường.

VnEconomy

MTE Hà Nội 2026 được đồng tổ chức bởi GROHE và Savills Hotels, với sự đồng hành của An Cường và hỗ trợ từ Häfele Vietnam, The Ascott Limited, Melia Hotels International cùng một số doanh nghiệp trong ngành.

Với chủ đề “Dancing On The Global Stage”, chương trình dự kiến tập trung vào các nội dung liên quan đến diễn biến thị trường, xu hướng phát triển và những thay đổi trong hệ sinh thái bất động sản, khách sạn và dịch vụ.

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