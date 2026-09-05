TKV đạt doanh thu 125.000 tỷ đồng, tiêu thụ than tăng 12,8%

Trong 8 tháng đầu năm 2026, TKV đạt doanh thu gần 125.000 tỷ đồng, tiêu thụ than tăng 12,8%. Bước sang tháng 9, dù đối mặt nhiều thách thức từ địa chính trị và thời tiết, Tập đoàn vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu doanh thu hơn 14.400 tỷ đồng để duy trì đà tăng trưởng...

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng than nguyên khai của TKV đạt 25,211 triệu tấn. Ảnh: TKV.

Thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông, kéo theo biến động của giá năng lượng, chi phí logistics và một số vật tư đầu vào.

Trong nước, nhu cầu than cho sản xuất điện ở mức thấp, trong khi xu hướng chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải tiếp tục tạo áp lực đối với ngành than.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng bão số 4 (Narra) gây lũ, ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực, tác động trực tiếp tới hoạt động khai thác than và khoáng sản.

Dù vậy, lĩnh vực sản xuất than vẫn ghi nhận những kết quả tích cực, khi sản lượng than nguyên khai trong tháng 8 đạt khoảng 2,666 triệu tấn, tương đương 100,2% kế hoạch tháng. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng sản lượng than nguyên khai của Tập đoàn đạt 25,211 triệu tấn.

Đối với than thành phẩm, sản lượng tháng 8 đạt 3,066 triệu tấn, bằng 101,3% kế hoạch tháng, đưa lũy kế 8 tháng lên mức 25,981 triệu tấn.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ than trong tháng 8 đạt khoảng 3,511 triệu tấn. Lũy kế 8 tháng, TKV tiêu thụ khoảng 35,117 triệu tấn, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của Tập đoàn trong việc điều tiết cung cầu và tối ưu hóa chuỗi giá trị than dù thị trường điện có nhiều biến động.

Trong lĩnh vực khoáng sản, TKV cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh nhìn chung ổn định nhờ giá bán các sản phẩm chủ lực như đồng tấm và alumin tiếp tục thuận lợi. Trong tháng 8, sản lượng alumin quy đổi ước đạt 100.000 tấn, đưa tổng sản lượng 8 tháng lên khoảng 931.000 tấn với lượng tiêu thụ lũy kế đạt 860.330 tấn.

Đối với mặt hàng đồng, sản xuất tinh quặng tháng 8 đạt 6.527 tấn, lũy kế 8 tháng đạt 73.996 tấn; riêng đồng tấm đạt sản lượng 2.705 tấn trong tháng và nâng tổng sản lượng 8 tháng lên 19.133 tấn. Tiêu thụ đồng tấm trong tháng 8 đạt 2.400 tấn, lũy kế 8 tháng đạt 19.593 tấn.

Các mặt hàng khác như kẽm thỏi và phôi thép cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung với sản lượng kẽm lũy kế đạt 6.061 tấn và phôi thép đạt 100.039 tấn, trong khi mức tiêu thụ phôi thép sau 8 tháng đạt 102.766 tấn.

Lĩnh vực điện và hóa chất cũng ghi nhận những nỗ lực vận hành vượt khó. Sản lượng điện sản xuất trong tháng 8 đạt khoảng 614 triệu kWh, nâng tổng sản lượng 8 tháng lên 7.189 triệu kWh.

Ở mảng hóa chất, mặc dù Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình phải dừng sản xuất 25 ngày để bảo dưỡng định kỳ, sản lượng amoni nitrat lũy kế 8 tháng vẫn đạt 113.921 tấn với mức tiêu thụ 119.543 tấn.

Về vật liệu nổ công nghiệp, TKV đã sản xuất được 46.605 tấn thuốc nổ và cung ứng ra thị trường 65.813 tấn sau 8 tháng, đảm bảo phục vụ kịp thời cho các hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng cơ bản.

Nền tảng sản xuất ổn định đã giúp TKV đảm bảo tốt các chỉ tiêu tài chính và an sinh xã hội. Doanh thu tháng 8 ước đạt 13.921 tỷ đồng, đưa doanh thu lũy kế 8 tháng lên khoảng 124.985 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tháng 8 ước đạt 421 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt khoảng 3.983 tỷ đồng.

Trong tháng 8, TKV nộp ngân sách Nhà nước đạt khoảng 1.678 tỷ đồng, bằng 121,6% kế hoạch tháng; lũy kế 8 tháng đạt khoảng 18.963 tỷ đồng.

Về thu nhập của người lao động, tiền lương bình quân tháng 8 ước đạt 19,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch tháng và bằng 106,5% kế hoạch năm. Tính chung 8 tháng, tiền lương bình quân đạt khoảng 19,83 triệu đồng/người/tháng, tương đương 106,2% kế hoạch năm.

Bước sang tháng 9, TKV cho biết tình hình địa chính trị và xung đột tại Trung Đông được dự báo tiếp tục phức tạp. Giá dầu, cước vận tải, một số vật tư đầu vào và hoạt động logistics quốc tế có thể tiếp tục biến động khó lường.

Bên cạnh đó, thời tiết cũng là một rủi ro đáng lưu ý khi diễn biến bất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực điện, nhiều tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa theo kế hoạch, kéo dài sang tháng 9, qua đó ảnh hưởng tới sản lượng phát điện.

Để hoàn thành mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.469 tỷ đồng trong tháng 9, TKV đặt kế hoạch sản xuất 2,668 triệu tấn than nguyên khai, 3,048 triệu tấn than thành phẩm và tiêu thụ khoảng 3,731 triệu tấn than; Sản lượng alumin quy đổi dự kiến đạt 122.000 tấn, tiêu thụ khoảng 125.927 tấn; Tinh quặng đồng dự kiến sản xuất 9.000 tấn và tiêu thụ 2.000 tấn; kẽm thỏi sản xuất 664 tấn, tiêu thụ 870 tấn; Sản lượng đồng tấm dự kiến đạt 3.000 tấn, tiêu thụ 2.600 tấn. Phôi thép dự kiến sản xuất 16.065 tấn, tiêu thụ 10.000 tấn; Sản lượng điện tháng 9 dự kiến khoảng 567 triệu kWh. TKV cũng đặt mục tiêu sản xuất 6.500 tấn thuốc nổ, cung ứng 8.750 tấn.