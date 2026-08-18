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Hà Nội quyết định dừng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026

N Nhật Dương

Xét trong tổng thể chủ trương đổi mới quản lý viên chức và sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục công lập đang được Chính phủ và Thành phố Hà Nội triển khai, Hà Nội quyết định dừng tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026...

Hà Nội dừng triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026. Ảnh minh họa: Thu Hằng.
Hà Nội dừng triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Theo công văn gửi Sở Nội vụ Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ về việc dừng tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ tham mưu văn bản cho phép dừng triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Đồng thời, Sở Nội vụ cần thông tin đầy đủ đến các cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên về chủ trương này, bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên.

Trước đó, tại báo cáo hôm 10/8 về tình hình triển khai và đề xuất phương án đối với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 29/6/2026.

Đến thời điểm báo cáo, Sở Nội vụ đã hoàn thành cơ bản toàn bộ công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026. Hội đồng xét thăng hạng và các ban giúp việc đã được thành lập.

Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng, quy chế làm việc, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, biểu mẫu thẩm định hồ sơ đã được ban hành. Công tác tiếp nhận, phân loại hồ sơ, chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ kỳ xét thăng hạng đã hoàn tất.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đã phát sinh một số yếu tố mới về cơ sở pháp lý và điều kiện thực tiễn, có tác động trực tiếp đến việc tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Về cơ sở pháp lý, Chính phủ đã ban hành các quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 259/2026/NĐ-CP); về vị trí việc làm viên chức (Nghị định số 232/2026/NĐ-CP).

Theo quy định chuyển tiếp, các Đề án xét thăng hạng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm các quy định mới có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cũng đã có văn bản hướng dẫn Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai Đề án xét thăng hạng đã được phê duyệt.

Như vậy, về tính pháp lý, việc tiếp tục tổ chức kỳ xét thăng hạng giáo viên năm 2026 vẫn có căn cứ để thực hiện. Tuy nhiên, cùng với quy định chuyển tiếp nêu trên, hệ thống pháp luật mới đã thay đổi phương thức quản lý viên chức theo hướng quản lý gắn với vị trí việc làm và bậc nghề nghiệp.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BNV, trong đó bãi bỏ thủ tục hành chính về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Điều này cho thấy định hướng quản lý đội ngũ viên chức đã có sự thay đổi căn bản so với thời điểm Đề án được xây dựng và phê duyệt.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, theo đó chỉ đạo triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập. Thành phố Hà Nội cũng đang trin khai thực hiện chủ trương này.

Việc sắp xếp không chỉ làm thay đổi đầu mối quản lý các cơ sở giáo dục, mà còn tác động trực tiếp đến vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu sử dụng viên chức và cơ cấu đội ngũ giáo viên tại từng đơn vị”, Sở Nội vụ Hà Nội nêu trong báo cáo.

Đây là những yếu tố có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức sau khi hoàn thành việc xét thăng hạng. Vì vậy, việc tổ chức kỳ xét thăng hạng cần được cân nhắc thận trọng để bảo đảm phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, bảo đảm tính ổn định, thống nhất trong công tác quản lý viên chức của thành phố.

Từ các phân tích nêu trên, và xét trong tổng thể chủ trương đổi mới quản lý viên chức và sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục công lập đang được Chính phủ và thành phố triển khai, Sở Nội vụ Hà Nội cho rằng, phương án dừng tổ chức kỳ xét thăng hạng sẽ bảo đảm tính đồng bộ, ổn định lâu dài trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức giáo viên, và hạn chế những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sau khi Chính phủ ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo về sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục công lập và thành phố hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục theo quy định, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các xã, phường rà soát vị trí việc làm, cơ cấu bậc nghề nghiệp, nhu cầu sử dụng viên chức giáo viên để xếp bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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