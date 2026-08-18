Cổ phiếu dầu khí tăng bùng nổ, dòng tiền vẫn thận trọng tối đa

Thanh khoản thị trường sáng nay tiếp tục duy trì mức cực thấp dù độ rộng cho thấy trạng thái giao dịch khá tích cực. Duy nhất nhóm cổ phiếu dầu khí tăng giá và hút dòng tiền nổi bật.

Sắc xanh vẫn áp đảo ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay.

Thời hạn của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc hôm 17/8 mà chưa có giải pháp nào mới khiến nguy cơ gia tăng căng thẳng trở lại. Giá dầu thế giới đã tăng liên tục những ngày qua. Đây là biến động mới nhất và duy nhất có ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhà đầu tư.

Dòng tiền đang tìm thấy nhiều lý do để thận trọng. Nếu rủi ro xung đột leo thang trở lại, nguy cơ thị trường điều chỉnh sâu hơn sẽ mở rộng. Sau hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần trước, thị trường tạm bình tĩnh trở lại nhưng chủ yếu là do bên bán không còn gia tăng áp lực như trước, thay vì dòng tiền hoạt động tích cực hơn.

Nhóm cổ phiếu dầu khí là nhóm duy nhất tăng giá nổi trội trong phiên sáng nay và có dòng tiền ấn tượng. PLX tăng kịch trần sau 5 phiên điều chỉnh. BSR tăng 4,23%, GAS tăng 5,44% chia nhau vị trí thanh khoản cao nhất thị trường. BSR khớp xấp xỉ 337 tỷ đồng và GAS đạt 200 tỷ. PLX cũng đứng thứ 5 với gần 178 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng rất tốt: OIL tăng 3,8%, PVO tăng 3,5%, PVC tăng 3,4%, PVS tăng 3,2%, PVD tăng 2,8%, PVT tăng 2,2%...

Xét về mức độ ảnh hưởng tới VN-Index, GAS, PLX và BSR cũng kéo gần 4 điểm trong tổng mức tăng 7,26 điểm (+0,42%). Hỗ trợ nhóm dầu khí cũng có VHM tăng 1,32% và VIC tăng 0,91%. Tuy VIC tăng không mạnh nhưng vốn hóa cổ phiếu này rất lớn. Nếu tính thêm cả hai trụ này thì 5 cổ phiếu nói trên đã đem về điểm số còn nhiều hơn tổng mức tăng chung.

Điều đó nghĩa là phần còn lại của thị trường không mạnh. VN30 tăng 0,12% với 17 mã xanh và 11 mã đỏ, nhưng số xanh còn lại đều kém. GVR tăng 2,71%, TCX tăng 1,91%, VRE tăng 1,02% là những cổ phiếu duy nhất đáng chú ý. Trong khi phía giảm cũng chỉ có TCB giảm 2,2% là đáng kể. Đặc biệt rổ VN30 ghi nhận mức sụt giảm thanh khoản 12% so với sáng hôm qua, xuống ngưỡng cực thấp với gần 2.652 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Ngưỡng kỷ lục thấp gần nhất của rổ này là 2.432 tỷ đồng trong phiên sáng ngày 10/7 vừa qua.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Một bất ngờ là tổng thanh khoản khớp lệnh của HoSE sáng nay lại tăng nhẹ gần 3% so với sáng hôm qua. Trong khi VN30 giảm thanh khoảng 335 tỷ đồng thì HoSE tính chung lại tăng gần 120 tỷ. Như vậy đã có giao dịch tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 151 mã tăng và 135 mã giảm. Tuy thanh khoản rất thấp nhưng diễn biến độ rộng lại không tệ: Phần lớn thời gian số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn nhiều hơn số giảm giá. Tương quan lúc tốt nhất là 10h25 với 192 mã tăng/75 mã giảm, cũng tương đương thời điểm VN-Index tăng tốt nhất 23,4 điểm (+1,35%). Chốt phiên chỉ số còn tăng 0,42% (+7,26%) cho thấy đà trượt giảm khá rõ. Dù vậy độ rộng xác nhận cũng chưa có tình trạng đảo chiều trên diện rộng.

Ảnh hưởng chính của nhịp trượt giảm ở chỉ số là các trụ suy yếu. Mạnh như các mã dầu khí cũng không duy trì được giá, BSR trượt giảm khoảng 1,99% so với giá đỉnh, GAS trượt giảm 1,42%. GVR cũng trượt giảm 2,13%, VHM trượt giảm 2,12%, VIC trượt giảm 2,01%, VCB trượt giảm 1,19%...

Với phần còn lại, thống kê sàn HoSE có 123 cổ phiếu trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất buổi sáng tương đương gần 36% tổng số cổ phiếu có giao dịch. Dù vậy 151 cổ phiếu còn xanh cũng không phải là ít, trong đó 60 mã tăng từ 1% trở lên. Duy có điều thanh khoản số này vẫn rất kém, phản ánh dòng tiền không thực sự mạnh mà do bên bán đã giảm áp lực. Ngoài dầu khí, có GEX tăng 1,83%, VSC tăng 1,72%, VTP tăng 1,82%, VPI tăng 1,15%, LPS tăng 6%, POW tăng 1,12% đạt thanh khoản khá tốt.

Áp lực bán yếu có thể nhìn thấy rất rõ ở nhóm giảm giá: Trong toàn bộ 135 mã đỏ chỉ có 12 mã giảm quá 1% với giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. TCB, PNJ, DXG, HHP, DMX, BVH là những cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Với trạng thái cực kỳ thận trọng của dòng tiền, thị trường có khả năng cân bằng hay không lúc này phụ thuộc vào quyết định của bên bán. Các yếu tố căng thẳng bên ngoài sẽ là phép thử tâm lý cho những phiên tới.