Công nghệ phục hồi “lên ngôi” trong kỷ nguyên trường thọ

Từ văn hóa xông hơi, liệu pháp ánh sáng hồng ngoại đến thức uống muối điện giải và các mục tiêu bổ sung protein... cơn sốt chăm sóc sức khỏe đang được tái định nghĩa xoay quanh khái niệm sống lâu...

Giờ đây, dường như ai cũng trở thành một “vận động viên”. Ai cũng tập luyện nhiều hơn để kéo dài tuổi thọ, đồng thời tối ưu hóa mọi khía cạnh trong chăm sóc sức khỏe. Từ đó, phân khúc sản phẩm tích hợp công nghệ phục hồi đã được các thương hiệu chú ý tới.

Tháng trước, Nike đã ra mắt Mind 002 — sáng tạo giày dép thứ 2 dựa trên khoa học thần kinh từ bộ phận Nike Mind Science, nơi đang nghiên cứu cách tích hợp hệ thần kinh của cơ thể vào các sản phẩm giày và trang phục công nghệ của hãng nhằm tối ưu hiệu suất và khả năng phục hồi cho người sử dụng.

BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU THỂ THAO

Trong thế vận hội mùa đông Milano Cortina Winter Olympics 2026, Nike ACG — dòng sản phẩm chuyên dụng về hiệu suất tập luyện của Nike — đã hợp tác với “ông lớn” công nghệ phục hồi Hyperice để phát triển phiên bản giới hạn của đôi boots trị liệu nén dành cho các vận động viên hàng đầu.

Đôi boots này giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm nồng độ axit lactic trong máu, từ đó hạn chế đau nhức và tăng tốc quá trình phục hồi giữa các lượt thi đấu. Các vận động viên ưu tú nhất sẽ sử dụng đôi boots này trong quá trình di chuyển tới Pháp và Ý.

Đôi boots trị liệu phục hồi Nike ACG Hyperice dành cho những vận động viên ưu tú nhất tại Milano Cortina Winter Olympics 2026.

Tại thế vận hội này, Adidas cũng trang bị cho các vận động viên hàng đầu bộ đồ làm ấm trước thi đấu - Climawarm System phiên bản mới, tích hợp các miếng gia nhiệt vào vải và được bố trí chiến lược tại những nhóm cơ chủ lực.

Tương tự như đôi boots của Hyperice, công nghệ của Adidas hoạt động như một hệ thống thích ứng, phản hồi theo chuyển động của người mặc và điều kiện môi trường, giúp vận động viên duy trì thân nhiệt trong khoảng thời gian quan trọng giữa lúc khởi động và bước vào thi đấu trong điều kiện lạnh giá.

Theo Marc Makowski, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách đổi mới của Adidas, phục hồi đang ngày càng trở thành một “chiến trường hiệu suất” mà đội ngũ thiết kế của thương hiệu ưu tiên tập trung.

Bộ đồ làm ấm cơ thể Climawarm System phiên bản mới từ Adidas.

Các thương hiệu công nghệ thể thao thường thử nghiệm sản phẩm mới trên vận động viên chuyên nghiệp trước, nhằm chứng minh tính khả thi và xây dựng độ tin cậy của sản phẩm. Vì vậy, cả những sản phẩm phục hồi mà Nike và Adidas giới thiệu tại Milano Cortina Winter Olympics 2026 đều chưa được bán lẻ.

Tuy nhiên, cơ hội thương mại thực sự lại nằm ở các phiên bản được tung ra sau đó dành cho người tiêu dùng phổ thông — những người sẵn sàng chi từ 150 đến 5.000 USD cho các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc di động, hứa hẹn tối ưu hóa quá trình phục hồi như một phần của thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

Hiện nay, chúng ta hiểu và theo dõi cơ thể mình nhiều hơn bao giờ hết, từ đó mở ra “khoảng trống thị trường” cho các sản phẩm mới hỗ trợ và phản hồi lại những dữ liệu này.

Song song, các công nghệ phục hồi dựa trên khoa học — sử dụng liệu pháp rung (percussive therapy), nhiệt, ánh sáng và nén — nhằm hỗ trợ quá trình tự chữa lành của cơ thể đã có những bước tiến nhanh chóng trong vài năm gần đây.

Phục hồi không còn chỉ gắn với hiệu suất thể thao mà đã mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện, và các nhà phân tích dự báo xu hướng này sẽ thúc đẩy tăng trưởng mạnh của ngành. Công nghệ phục hồi đã trở thành một phần cốt lõi của thị trường công nghệ thể thao toàn cầu, được dự báo tăng từ 39,6 tỷ USD năm 2026 lên 192,3 tỷ USD vào năm 2034, theo Fortune Business Insights.

PHỤC HỒI NHƯ MỘT PHẦN CỦA LỐI SỐNG TOÀN DIỆN

Các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghệ phục hồi cho biết hoạt động kinh doanh đã tăng tốc trong những năm gần đây, nhờ sự kết hợp thuận lợi giữa tiến bộ công nghệ và nhu cầu ngày càng mở rộng từ người tiêu dùng, không chỉ giới hạn ở vận động viên chuyên nghiệp.

“Kể từ làn sóng bùng nổ hậu Covid, thị trường sản phẩm công nghệ phục hồi đã trưởng thành đáng kể,” Tim Roberts, Giám đốc khoa học của thương hiệu công nghệ phục hồi Therabody có trụ sở tại Los Angeles, nhận định.

Ông cho biết, làn sóng quan tâm của người tiêu dùng cách đây khoảng 4 năm đã kéo theo sự xuất hiện ồ ạt của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà — từ máy massage cơ đến miếng chườm nhiệt. Nhưng đến năm 2026, những thương hiệu thành công nhất lại là các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu lâm sàng để chứng minh hiệu quả sản phẩm, đồng thời cung cấp dữ liệu chi tiết về thông số kỹ thuật.

Đây là những yếu tố mà người tiêu dùng ngày càng chủ động tìm hiểu trước khi quyết định mua. “Thị trường đang phát triển theo hướng đa dạng hóa công nghệ để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của nhiều nhóm người dùng hơn,” ông nói. “Người tiêu dùng giờ đây đã mua sắm thông thái hơn. Họ muốn hiểu vì sao một sản phẩm có hiệu quả, chứ không chỉ đơn thuần là khẳng định nó có hiệu quả”.

Người tiêu dùng cũng dần nhận ra rằng những cơ chế của liệu pháp ánh sáng vốn hỗ trợ phục hồi cơ bắp cũng đồng thời thúc đẩy sức khỏe tế bào và tái tạo làn da — trong bốn tháng tính đến tháng 1, lượt tìm kiếm từ khóa “red light therapy” (liệu pháp đèn chiếu sáng đỏ) đã tăng 123% trên TikTok, theo dữ liệu từ chính nền tảng này.

Ông Tim Roberts cho biết xu hướng này đã thúc đẩy Therabody mở rộng sang các dòng sản phẩm như mặt nạ LED và thiết bị nhiệt hỗ trợ giảm sưng cho vùng mặt từ năm 2023 — những phân khúc liền kề đang góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh doanh của hãng.

“Điều đặc biệt đáng chú ý trong 12 tháng qua là tốc độ mà phân khúc sản phẩm công nghệ phục hồi chuyển sang mức độ nhận diện rộng rãi hơn — đặc biệt khi mở rộng từ hiệu suất thể thao sang các lĩnh vực như sức khỏe làn da và chăm sóc toàn diện,” Lucas Wasniewski, CEO của thương hiệu phục hồi Flowlife, nhận định về liệu pháp ánh sáng đỏ.

“Nhìn chung, chúng tôi đang chứng kiến sự dịch chuyển sang các công cụ phục hồi toàn diện tại nhà, nơi người dùng xây dựng thói quen đều đặn thay vì phụ thuộc vào các liệu trình đơn lẻ”. Nếu trước đây lĩnh vực phục hồi chủ yếu xoay quanh phòng ngừa chấn thương và nâng cao hiệu suất thể thao, thì giờ đây, theo ông Lucas Wasniewski, nó đang nằm ở giao điểm để phục vụ “hiệu suất, làm đẹp và tuổi thọ”.