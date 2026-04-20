Mạch máu khỏe là gốc rễ của sự sống

Mỗi năm, riêng Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận khoảng 20.000 ca đột quỵ cấp. Trung bình một ngày có khoảng 60 bệnh nhân nhập viện. Trong khi đó, khoa Bệnh lý mạch máu não duy trì 170 giường bệnh và gần như luôn ở trong tình trạng kín chỗ…
PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu
não, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân mắc bệnh lý mạch máu chủ yếu từ 30 tuổi
trở lên, trong đó nhóm dưới 45 tuổi chiếm khoảng 15 - 20%. Phần lớn trường hợp
được đưa đến sớm đều ổn định sau can thiệp và có thể xuất viện. Tuy vậy, số ca
diễn tiến nặng vẫn ở mức đáng kể, nhiều bệnh nhân phải điều trị nội trú dài
ngày và theo dõi sát để hạn chế biến chứng.
Cũng tại TP.HCM mới đây, một nam bệnh nhân 23 tuổi ăn kiêng
theo chế độ keto nhiều đạm và chất béo, ít tinh bột để giảm cân. Tuy nhiên khi
nhập viện, ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng
khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết tỷ lệ mỡ nội tạng của người bệnh tăng, cơ
giảm, chỉ số mỡ trong máu cao.
Trước đó, bệnh nhân không có bệnh nền, sức khỏe bình thường.
Bác sĩ Tùng cho biết chế độ ăn keto chỉ phù hợp trong một số chỉ định điều trị
và không được khuyến nghị để giảm cân lâu dài. Bệnh nhân áp dụng sai cách trong
thời gian dài làm tăng mỡ máu, khiến cholesterol tích tụ trong thành mạch và dẫn
đến xơ vữa động mạch.
Tương tự, một buổi sáng gần đây ở cơ quan, người đàn ông 43
tuổi bỗng kêu đau đầu dữ dội rồi gục xuống, hôn mê sâu. Khi được đưa đến khoa
Can thiệp mạch Thần kinh, Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết
quả chụp não cho thấy anh bị chảy máu vùng thân não, tổn thương nguy hiểm bậc
nhất.
Do tính chất công việc căng thẳng, cộng thêm thói quen hút thuốc và thỉnh
thoảng uống rượu, các yếu tố nguy cơ này âm thầm làm thành mạch yếu đi. Cơn đau
đầu đột ngột chính là dấu hiệu của mạch máu não vỡ, biến cố không thể lường trước.
Trước đó, tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, một thanh
niên 25 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tương tự. Anh đang chơi game
online với bạn bè vào lúc nửa đêm thì bất ngờ ôm ngực, la lên đau đớn. Men tim
của anh tăng cao bất thường, chức năng tim chỉ còn 46%, động mạch vành phải bị
tắc hoàn toàn từ đoạn giữa.
"Khai thác bệnh sử, bệnh nhân thừa nhận hút hơn một bao thuốc mỗi ngày từ năm 18 tuổi. 7
năm hút thuốc lá đã đủ để tàn phá hệ mạch máu của một thanh niên khỏe mạnh, biến
các động mạch vành mềm mại thành những ống dẫn cứng đờ, phủ đầy mảng xơ vữa…
Tại hội thảo “Vòng tròn bình an” về đột quỵ do Viện Ứng dụng
Công nghệ Y tế tổ chức vừa qua, ThS.BS Trần Ngọc Thanh, Phó phụ trách Bộ môn
Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch học, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
(TP.HCM), cảnh báo hệ mạch máu của người trẻ đang bị tàn phá sớm bởi lối sống
hiện đại, đặc biệt là sự “xâm lăng” của đường và stress.
“Mạch máu khỏe là gốc rễ của sự sống. Nhưng hiện nay, mạch
máu của chúng ta đang phải chịu áp lực quá lớn từ thực phẩm công nghiệp và áp lực
tâm lý”, bác sĩ Thanh nói. Thống kê cho thấy tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng
200.000 ca nhồi máu cơ tim mới, với tỷ lệ tử vong lên tới 30% do không được cấp
cứu kịp thời. Tỷ lệ người trẻ nhập viện vì đột quỵ tại Việt
Nam cũng đã tăng khoảng 30% trong những năm gần đây.
Theo bác sĩ Thanh, lý do cốt lõi khiến đột quỵ và nhồi máu
cơ tim không còn là bệnh của riêng người già nằm ở sức khỏe của hệ mạch máu. Mạch
máu vốn rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi ba yếu tố chính: đường huyết cao, mỡ
máu và các chất oxy hóa sinh ra do căng thẳng (stress).
Tại Việt Nam, các quy định
về đường trong thực phẩm vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tạo ra một
"khoảng trống" khiến người tiêu dùng dễ dàng nạp vào cơ thể lượng đường
vượt ngưỡng cho phép, trực tiếp tàn phá lớp nội mạc mạch máu mỗi ngày.
Bên cạnh đó, là chế độ ăn thừa mỡ nhưng thiếu chất
xơ và vi chất; căng thẳng tâm lý kéo dài tạo ra các phản ứng viêm mạn tính
trong lòng mạch; lười vận động khiến dòng máu lưu thông kém, tạo điều kiện cho
các mảng xơ vữa hình thành.
Theo bác sĩ Thanh, hiện nay chưa có bất kỳ loại thần dược
hay thực phẩm chức năng nào có thể phòng ngừa đột quỵ chỉ sau một lần sử dụng.
Chìa khóa duy nhất là duy trì "vòng tròn bình an" thông qua: Kiểm
soát chỉ số huyết áp, đường huyết (HbA1c dưới 6,5%), mỡ máu; ngủ đủ giấc; hạn
chế rượu bia, thuốc lá và tập thể dục đều đặn.
Cũng tại hội thảo, các bác sĩ đã thảo luận về mô hình chăm
sóc sức khỏe chủ động, kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ AI và sự đồng hành của đội
ngũ nhân viên y tế. Theo ThS.BS. Nguyễn Văn
Công, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT), điểm cốt lõi của mô hình
là một hệ thống tích hợp hoạt động 24/7 gồm theo dõi - phân tích - cảnh báo - kết nối y tế.
Dữ liệu được thu thập từ các thiết bị đo thông minh, sau đó
được xử lý bởi mô hình AI tối ưu trong khoa học sức khỏe. “Hệ thống
không chỉ ghi nhận các chỉ số như nhịp tim, huyết áp, SpO2 hay giấc ngủ, mà còn
đánh giá xu hướng thay đổi theo thời gian, đưa ra cảnh báo khi phát hiện nguy
cơ và kết nối với nhân viên y tế ngay khi cần,” ThS.BS. Nguyễn Văn Công thông tin.
Theo các chuyên gia y tế, hiện nhiều bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm
như tăng huyết áp, tim mạch hay đột quỵ thường khởi phát âm thầm, kéo dài trong
thời gian dài trước khi được phát hiện. Việc chủ động theo dõi sức khỏe một
cách thường xuyên, liên tục giúp mỗi người nhận diện sớm những thay đổi dù rất
nhỏ của cơ thể, từ đó thăm khám kịp thời và phòng ngừa nguy cơ bệnh lý.
Thực tế cho thấy nhiều người bệnh phát hiện bệnh trễ không
không phải là không có dấu hiệu cảnh báo, mà là những dấu hiệu đó xuất hiện sớm
nhưng không được theo dõi một cách liên tục. Khi người bệnh đến khám, nhiều khi
đã bỏ lỡ giai đoạn có thể nhận diện và can thiệp sớm hơn.
"Nếu có dữ liệu
theo dõi xuyên suốt trong đời sống hàng ngày, bác sĩ có thể nhìn thấy những
thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa, từ đó đưa ra tư vấn kịp thời và phù hợp hơn.
Chăm sóc sức khỏe vì vậy không nên bắt đầu từ lúc có bệnh, mà cần bắt đầu từ
khi cơ thể vẫn đang trong trạng thái bình thường,” ThS.BS. Trần Ngọc
Thanh nhấn mạnh.
Khi triệu chứng chỉ được hiểu biết chung chung nhưng lại tin tưởng vào mạng xã hội, người bệnh dễ "gán" mình vào một nhãn bệnh rồi tự dùng thuốc. Triệu chứng có thể bị che, bệnh nền vẫn còn và bỏ lỡ thời cơ điều trị là cái giá phải trả…
Giữa tháng 3 vừa qua, một trung tâm dưỡng lão ứng dụng robot đã được khai trương tại Khu phát triển kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh (E-Town), Trung Quốc. Cơ sở rộng 1.100m2, gồm 4 tầng, triển khai 43 loại robot và thiết bị thông minh từ 23 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu...
Theo một nghiên cứu mới công bố trên Journal of the American Heart Association, những người trung niên và lớn tuổi có xu hướng hoạt động nhiều vào buổi tối có thể có sức khỏe tim mạch kém hơn so với những người không quá tập trung hoạt động vào buổi sáng hay buổi tối...
Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Phòng bệnh mới đã đặt ra cho ngành y tế một yêu cầu cao hơn: Chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Điều này đòi hỏi người dân phải chuyển dịch tư duy: Từ tiêm chủng cho trẻ nhỏ sang "tiêm chủng trọn đời"...
So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có diễn tiến nặng hơn với sốt cao, đau cơ dữ dội và nguy cơ biến chứng cao như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết. Điều nguy hiểm là nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng đây chỉ là bệnh ngoài da thông thường...
