Công nhân Việt Nam – sức đẩy bền bỉ trong hành trình phát triển đất nước
Nhật Dương
01/05/2026, 11:32
Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường...
Nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
(1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn
Anh Tuấn đã gửi thư chúc mừng đến đoàn viên, người lao động cả
nước.
Trong thư, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn
Anh Tuấn, nhắc lại cách đây tròn 140 năm, từ cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất
của gần 40.000 công nhân thành phố Chicago (Hoa Kỳ) đòi “ngày làm việc 8 giờ”,
Ngày Quốc tế Lao động đã ra đời, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết đấu
tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động tiến bộ, của phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế.
Trải qua 140 năm với nhiều biến động của lịch sử nhân loại
nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho
các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế
giới.
Ở Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động đã được lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh truyền bá từ sớm, hòa quyện với truyền thống
yêu nước, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào
cách mạng phát triển mạnh mẽ, đưa giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài
chính trị, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Sau gần một thế kỷ hình thành và phát triển dưới sự lãnh
đạo của Đảng và tập hợp, đoàn kết của Công đoàn, giai cấp công nhân nước ta
không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho phong trào cách mạng.
“Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn
cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn
của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường, cần cù,
sáng tạo và đầy nhiệt huyết, trách nhiệm”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn
Anh Tuấn nhấn mạnh.
Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức
Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng
lớn của giai cấp công nhân.
Công đoàn là người đại diện tin cậy, chỗ dựa vững chắc của
đoàn viên, người lao động thông qua nhiều chương trình, hoạt động có chiều sâu,
thiết thực và tính nhân văn sâu sắc như: “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm
Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”....
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất
tốt đẹp đã đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ
nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục
tiêu chiến lược 100 năm.
Những định hướng và mục tiêu cao đẹp đó đã được cụ thể
hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, trình Đại hội thông
qua để quyết tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện trách nhiệm của
giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trước vận hội mới của đất nước.
Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để chúng ta thêm tự hào về truyền thống
hào hùng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, truyền thống cách mạng vẻ
vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, hướng về tương lai tươi sáng với động lực tinh thần to lớn và quyết
tâm chính trị cao.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn
mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công
tác, địa bàn sản xuất nào, dù ở trong hay ngoài nước, hãy tiếp tục phát huy
tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống quý báu của giai cấp công
nhân, Công đoàn Việt Nam.
Phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn
dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; tích cực học tập, rèn
luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp,
tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động.
Cùng với đó, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn
vinh, văn minh, hạnh phúc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
