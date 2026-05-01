Thứ Sáu, 01/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Công nhân Việt Nam – sức đẩy bền bỉ trong hành trình phát triển đất nước

Nhật Dương

01/05/2026, 11:32

Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường...

Ảnh minh họa.

Nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã gửi thư chúc mừng đến đoàn viên, người lao động cả nước.

Trong thư, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, nhắc lại cách đây tròn 140 năm, từ cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của gần 40.000 công nhân thành phố Chicago (Hoa Kỳ) đòi “ngày làm việc 8 giờ”, Ngày Quốc tế Lao động đã ra đời, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân lao động tiến bộ, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trải qua 140 năm với nhiều biến động của lịch sử nhân loại nhưng tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Ở Việt Nam, tinh thần Ngày Quốc tế Lao động đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh truyền bá từ sớm, hòa quyện với truyền thống yêu nước, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, đưa giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài chính trị, trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau gần một thế kỷ hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và tập hợp, đoàn kết của Công đoàn, giai cấp công nhân nước ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho phong trào cách mạng.

Trong mỗi thành tựu của từng giai đoạn cách mạng, mỗi công trình, mỗi sản phẩm, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của bàn tay, khối óc người công nhân Việt Nam yêu nước, kiên cường, cần cù, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, trách nhiệm”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân.

Công đoàn là người đại diện tin cậy, chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động thông qua nhiều chương trình, hoạt động có chiều sâu, thiết thực và tính nhân văn sâu sắc như: “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”....

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Hữu Chánh.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Đại hội XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp đã đề ra định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Những định hướng và mục tiêu cao đẹp đó đã được cụ thể hóa trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, trình Đại hội thông qua để quyết tâm triển khai trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, thể hiện trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trước vận hội mới của đất nước.

Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động là dịp để chúng ta thêm tự hào về truyền thống hào hùng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, hướng về tương lai tươi sáng với động lực tinh thần to lớn và quyết tâm chính trị cao.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động dù ở cương vị, lĩnh vực, địa bàn công tác, địa bàn sản xuất nào, dù ở trong hay ngoài nước, hãy tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5, truyền thống quý báu của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam.

Phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động.

Cùng với đó, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Từ khóa:

Công đoàn Việt Nam công nhân ngày quốc tế lao động người lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Theo Nghị quyết mới ban hành, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế như phòng bệnh; cấp giấy phép hành nghề, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được phân cấp thẩm quyền thực hiện. Bên cạnh đó, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế…

Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định xử phạt hành chính nhằm siết chặt các hành vi phát tán thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên không gian mạng, với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết đợt tổng rà soát pháp luật là một dấu mốc quan trọng, là bước khởi đầu có ý nghĩa nền tảng để thực hiện mục tiêu hoàn thiện thể chế...

Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP vừa ban hành, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, trong khi nhóm vượt ngưỡng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
eMagazine

eMagazine

eMagazine

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy