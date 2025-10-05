Thị trường cần động lực mới với thanh khoản cải thiện mạnh để thay đổi trạng thái tích lũy

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6-10/10/2025

Trong tuần, VN-Index giảm 14,88 điểm, tương đương 0,9% xuống 1.645,82 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 10,31 điểm, tương đương 3,73% xuống 265,75 điểm.

Trạng thái phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu sẽ vẫn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đường MA50 và sự hỗ trợ luân phiên của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để tiếp tục duy trì dao động giằng co đi ngang quanh đường kênh giữa tương ứng vùng quanh 1650 điểm.

Trạng thái phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu sẽ vẫn tiếp diễn và có thể còn diễn ra rõ nét hơn khi thị trường bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ tiếp tục luân phiên chi phối điểm số trước thời điểm công bố nâng hạng.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin nên thực hiện giảm tỷ trọng và hạn chế sử dụng margin trước thời điểm công bố nâng hạng để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ thực hiện khi thị trường rung lắc mạnh trong phiên. Ưu tiên các cổ phiếu có sẵn để lấy lợi thế T+ và các nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tăng trưởng tích cực”.

Vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là 1.600 – 1.610

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 7 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.645,82 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà giảm, ở chiều ngược lại ngành Bất động sản, Công nghệ thông tin có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX, UPCOM. Chỉ số đã đóng cửa dưới SMA10 và SMA20 cùng với thanh khoản giảm sút đáng kể trong giai đoạn giằng co đi ngang, thể hiện tâm lý thị trường đang cẩn trọng. Bên cạnh đó, thị trường chưa thể vượt qua kênh giá trên. Vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là 1.600 – 1.610”.

Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên, dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng ở nhiều mã. VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp với đường kháng cự nối các đỉnh ngày 05/09, 16/09 và 26/09/202, chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại trên vùng hỗ trợ 1.600 điểm - 1.620 điểm. Cần động lực lớn với thanh khoản cải thiện mạnh, mới có thể kỳ vọng VN-Index vượt lên xu hướng tích lũy đang hình thành trong hơn 01 tháng qua.

Thị trường đã bắt đầu quý 4/2025. Sau giai đoạn tăng gia mạnh và kết thúc quý 3, VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy. Nhà đầu tư sẽ đánh giá lại các yếu tố cơ bản, thông tin vĩ mô quý 3, cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm. Cũng như chờ thông tin về công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường trước khi có những quyết định đầu tư mới. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật, đánh giá lại tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường, nhóm ngành, doanh nghiệp và các chiến lược đầu tư trong báo cáo chiến lược tháng 10/2025 sắp đến. Đồng thời sẽ đánh giá danh sách các cổ phiếu đạt tiêu chí có thể lọt vào danh mục FTSE EM khi được nâng hạng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ 1.630 - 1.670 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 7 điểm và kết phiên tại mức 1.646 điểm (-0,7%). Thị trường hôm nay tiếp tục chịu áp lực bán trong gần như cả phiên, trong đó áp lực bán tập trung vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục ở mức thấp so với trung bình 20 phiên gần nhất khi nhà đầu tư duy trì sự thận trọng. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ 1.630 - 1.670 trong các phiên tới. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại, đồng thời quan sát diễn biến của VN-Index”.

Có thể VN-Index sẽ sớm có nhịp phục hồi trở lại khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.180

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ giảm 6,89 điểm sau diễn biến rung lắc chạm mốc 1640.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục dao động trong biên độ hẹp của dải Bollinger band, và nếu xét trong khoảng thời gian dài hơn thì là trong vùng 1620 - 1680. Thanh khoản tiếp tục xu hướng sụt giảm dưới trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Trên khung đồ thị giờ chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh chạm biên dưới dải Bollinger band, đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, CMF tiếp tục hướng xuống dưới mốc 0 vào gần cuối phiên, thể hiện xung lực thị trường suy giảm khi lực cầu chủ động chưa quay trở lại mạnh mẽ nên xác suất cao thị trường vẫn còn các nhịp rung lắc trong những phiên tới.

Mặc dù vẫn duy trì vận động trong vùng 1.620 - 1.680 nhưng VN-Index đang tạo thành xu hướng zig zag đi xuống trong hơn 1 tháng trở lại đây. Trong tuần qua, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm bất động sản và đầu tư công khi đã có sự tăng nóng trong thời gian qua, và dòng tiền dần có phần tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn như nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và nhóm ngân hàng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến trên thị trường trong tuần tới và chú ý quản trị rủi ro danh mục trong giai đoạn chờ đợi kết quả nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như kết quả kinh doanh quý 3/2025 của các doanh nghiệp niêm yết. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc giải ngân thăm dò ở những mã vẫn đang giữ vững vùng hỗ trợ hoặc bật tăng từ nền tích lũy trong những phiên gần đây, với các nhóm ngành đáng chú ý là ngân hàng và chứng khoán”.

Nhiều khả năng các nỗ lực hồi phục trong phiên tiếp theo sẽ gặp cản trở quanh kháng cự 1.655-1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index giảm điểm hai phiên liên tiếp sau giai đoạn đi ngang trước đó, hình thành nên quán tính giảm trong thời gian tới. Do đó, nhiều khả năng các nỗ lực hồi phục trong phiên tiếp theo sẽ gặp cản trở quanh kháng cự 1.655-1.660 điểm và chỉ số sẽ duy trì đà giảm về vùng 1.620 điểm”

Chỉ số VN-Index vẫn còn dư địa kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.630

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.645,82 điểm, giảm 6,89 điểm (-0,42%). KLGD khớp lệnh 815 triệu đơn vị.

Thị trường tiếp tục rung lắc và điều chỉnh về mặt điểm số. Chỉ số VN-Index vẫn còn dư địa kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.630; kế tiếp là khu vực biên dưới 1.600 – 1.610, vốn được xem là vùng nền quan trọng của xu hướng Tích lũy hiện tại.

Ngược lại, vùng 1.660 trở thành kháng cự cho các nhịp hồi phục kỹ thuật tiềm năng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.