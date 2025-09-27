Thứ Bảy, 27/09/2025

Lực cầu chủ động chưa quay lại nên xác xuất cao thị trường vẫn còn các nhịp rung lắc

Hà Anh

27/09/2025, 10:35

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/9-3/10/2025

VCSC dự báo chỉ số VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.655-1.670 điểm trong phiên 29/09 với mục đích thăm dò hoạt động cầu và lực cung quanh vùng giá hiện tại.
VCSC dự báo chỉ số VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.655-1.670 điểm trong phiên 29/09 với mục đích thăm dò hoạt động cầu và lực cung quanh vùng giá hiện tại.

Trong tuần, VN-Index tăng 2,08 điểm, tương đương 0,13% lên 1.660,7 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,18 điểm, tương đương 0,07% xuống 276,06 điểm.

Thị trường sẽ tiếp tục vận động trong kênh giá đi ngang ngắn hạn từ quanh 1.600-1.700 điểm để tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng thị trường sẽ tiếp tục vận động trong kênh giá đi ngang ngắn hạn từ quanh 1.600-1.700 điểm để tích lũy xung lực và chờ đợi các yếu tố hỗ trợ mới để thiết lập xu hướng tăng trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, với chuyển động từ vùng hỗ trợ kênh dưới đi lên, VN-Index nhiều khả năng sẽ sớm có cơ hội hướng đến thử thách vùng kháng cự kênh trên quanh 1700 điểm.

Dòng tiền sẽ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các nhóm cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực. Ngoài ra, kỳ vọng nâng hạng sẽ là yếu tố nâng đỡ cho thị trường khỏi các rủi ro giảm sâu ở giai đoạn hiện tại.

Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các vị thế ngắn hạn sang các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và các nhóm ngành liên quan đến chủ đề đầu tư công, nâng hạng. Thời điểm thích hợp để thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên”.

Chỉ số cần một phiên bứt phá dứt khoát, kèm theo khối lượng giao dịch đột biến để xác nhận tín hiệu hồi phục, hướng về đỉnh cũ 1.696

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục trải qua một phiên giằng co quanh đường Middle Band. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1.660,70 điểm, giảm 5,39 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành dịch vụ tài chính ghi nhận hiệu suất kém nhất. Ở chiều ngược lại, Truyền thông và Bất động sản là 2 ngành có hiệu suất tốt nhất trong phiên hôm nay.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Trong bối cảnh thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, chỉ số cần một phiên bứt phá dứt khoát khỏi vùng cản SMA10 và SMA20 kèm theo khối lượng giao dịch đột biến để xác nhận tín hiệu hồi phục, hướng về đỉnh cũ 1.696".

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tích lũy kém tích cực dưới vùng kháng cự quanh 1.665 điểm, vùng giá trung bình 20 phiên. Nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025, có giai đoạn điều chỉnh và tích lũy đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên đa số sẽ nổ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Ngắn hạn VN-Index tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh, vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới. Điều này cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản, triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quý 3/2025. Với diễn biến thị trường hiện nay, nhiều mã sau khoảng 01 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 và cuối năm tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, áp lực cung có thể gia tăng, nhiều mã có thể chịu áp lực bán ngắn hạn khi hướng đến vùng đỉnh cũ. Chúng tôi không khuyến nghị gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Đóng cửa vượt ngưỡng 1.670 điểm sẽ thúc đẩy chỉ số kiểm định lại vùng 1.700 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Dự báo chỉ số VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.655-1.670 điểm trong phiên 29/09 với mục đích thăm dò hoạt động cầu và lực cung quanh vùng giá hiện tại. Đóng cửa vượt ngưỡng 1.670 điểm sẽ thúc đẩy chỉ số kiểm định lại vùng 1.700 điểm trong thời gian tới”.

Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp nhưng xu hướng hồi phục về quanh mức 1.700 của VN-Index chưa bị phá vỡ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index giảm 5 điểm và kết phiên ở mốc 1.661 điểm (-0.3%). Chỉ số giảm mạnh vào cuối phiên khớp lệnh liên tục, tuy nhiên lực cầu tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup đã giúp thu hẹp đà giảm của chỉ số.

VN-Index điều chỉnh nhẹ sau 2 phiên tăng liên tiếp đi cùng thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, TVS Research cho rằng xu hướng hồi phục về quanh mức 1,700 của VN-Index chưa bị phá vỡ khi chỉ số tiếp tục đóng cửa quanh hỗ trợ tại MA10 ngày. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại”.

Lực cầu chủ động chưa quay lại nên xác xuất cao thị trường vẫn còn các nhịp rung lắc

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến đỏ giảm nhẹ 5.39 điểm sau diễn biến rung lắc về gần mốc 1660.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và kết phiên ở đường MA20 cho thấy động lực thị trường vẫn được duy trì ổn định. Thanh khoản tiếp tục xu hướng sụt giảm và hai đường +/-DI đã giao cắt nhau quanh mốc 25 nên VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục có thêm một số phiên đi ngang tích lũy, tăng giảm đan xen với biên độ khoảng 10-20 điểm để thiết lập nền giá hỗ trợ trước khi xuất hiện xu hướng mới.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD đi ngang cho thấy đà hồi phục có phần chững lại. Đồng thời, chỉ báo RSI và CMF đều hướng xuống vào gần cuối phiên, thể hiện xung lực thị trường suy giảm khi lực cầu chủ động chưa quay trở lại mạnh mẽ nên xác suất cao thị trường vẫn còn các nhịp rung lắc trong phiên.

VN-Index trong tuần qua tiếp tục duy trì quanh mốc 1660 tương đương mốc MA20, cho thấy đây là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Trong tuần qua, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán sau khoảng thời gian tăng mạnh trước đó và dần chuyển sang những nhóm ngành chưa tăng mạnh. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đồng thời lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần, các nhóm ngành đáng chú ý trong thời gian tới bao gồm bất động sản và đầu tư công”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

15:39, 26/09/2025

Bán mạnh cuối phiên, trụ không đỡ nổi chỉ số

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

12:05, 26/09/2025

Dòng tiền quá yếu, cổ phiếu giảm diện rộng, khối ngoại tiếp tục rút ròng ngàn tỷ

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

23:20, 24/09/2025

VnEconomy