Chỉ số tiếp tục vượt đỉnh, công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể hướng đến mục tiêu 1800 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2025

Kết phiên 13/10, VN-Index tăng 17,57 điểm, tương đương 1,01% lên mốc 1.765,12 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 1,73 điểm, tương đương 0,63% lên 275,35 điểm.

Kỳ vọng chỉ số có thể hướng đến vùng kháng cự 1.775-1.800 điểm trong quý 4

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Tuần này, thị trường sẽ bước vào giai đoạn cao điểm công bố thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết. Với nhiều nhóm ngành được dự báo sẽ có tăng tốc về tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 sẽ là yếu tố gián tiếp hỗ trợ diễn biến tăng điểm của thị trường ở thời điểm hiện tại. Sự chi phối điểm số của nhóm vốn hóa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra và diễn biến này hoàn toàn có thể đưa thị trường hướng đến các mức điểm cao mới trong giai đoạn hiện tại. Chúng tôi kỳ vọng, chỉ số có thể hướng đến vùng kháng cự 1.775-1.800 điểm trong quý 4.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua trading đối với các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, xây dựng, phân bón, cảng biển, thép… trong các nhịp rung lắc của thị trường.

Đối với các vị thế đang có sẵn vẫn nên thiết lập các ngưỡng trailing stop tại gần các điểm hóa vốn để giảm thiểu rủi ro cho danh mục nếu thị trường chuyển biến xấu”.

Chỉ số tiếp tục vượt đỉnh với thanh khoản cải thiện cho thấy tín hiệu củng cố xu hướng tăng điểm vững chắc hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Nhóm cổ phiếu VN30 đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay, giúp VN-Index tăng hơn 17 điểm và đóng cửa kết phiên tại mốc 1.765,12 điểm. Độ rộng thị trường thị trường khá cân bằng với 8/10 ngành tăng điểm. Trong đó, ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng hơn 4%, theo sau là nhóm ngành Du lịch giải trí. Ở chiều ngược lại ngành Bảo hiểm giảm điểm mạnh nhất.

Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng hơn 1.000 tỷ trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX và UPCOM. Phiên hôm nay, chỉ số tiếp tục vượt đỉnh đi kèm với thanh khoản cải thiện cho thấy tín hiệu củng cố xu hướng tăng điểm vững chắc hơn so với trước đây. Tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn cần cẩn trọng khi đà tăng này chỉ đang tập trung vào một vài nhóm cổ phiếu nhất định”.

Áp lực bán ngắn hạn có thể gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường duy trì tích cực sau vượt lên vùng đỉnh tháng 08-09/2025. VN-Index đang vượt lên vùng giá quanh 1.750 điểm, VN30 cũng vượt lên mốc tâm lý 2.000 điểm với nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt. Tuy nhiên dự kiến áp lực bán ngắn hạn có thể gia tăng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.780 điểm - 1.820 điểm với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn mạnh.

Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực, nhà đầu tư lạc quan trở lại sau giai đoạn tích lũy, dòng tiền cải thiện và bắt đầu chọn lọc gia tăng vào các cơ hội đầu tư mới, dựa trên mức định giá hợp lý và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng tăng trưởng tốt như chúng tôi đã cập nhật, nhận định trong những phiên trước. Tuy nhiên với vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 383 tỉ USD, tương đương 80% GDP 2024. Chúng tôi cho rằng đây không phải vùng giá hợp lý để gia tăng, mua đuổi. Nhà đầu tư nên đánh giá cẩn trọng đối với các vị thế mua dựa trên mức định giá hợp lý của từng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh quý 3 kỳ vọng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể hướng đến mục tiêu 1.800 trong các phiên tới nhờ sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 17.6 điểm và kết phiên tại mức 1,765.1 điểm (+1.0%). Chỉ số có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp nhờ lực mua lan tỏa ở các cổ phiếu Bất động sản vốn hóa lớn (nhóm Vingroup) và vốn hóa vừa (HDC, PDR, DXG, ...).

Thanh khoản trong phiên hôm nay tiếp tục gia tăng so với các phiên liền trước là một điểm cộng đối với thị trường hôm nay. Với việc thanh khoản được cải thiện, chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index hướng đến mục tiêu 1.800 trong các phiên tới nhờ sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng, Bất động sản và Chứng khoán. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng dòng tiền sẽ dần lan tỏa ra các nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực, hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thanh khoản gia tăng trở lại và có khả năng sẽ lan tỏa đồng đều dần sang các nhóm cổ phiếu trong những phiên tới, nhưng nhóm vốn hóa lớn và vừa vẫn sẽ thu hút dòng tiền chủ đạo khi xu hướng tăng ở hai nhóm này đang rõ ràng hơn. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý đi ngang cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa rõ ràng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và tăng dần tỷ trọng cổ phiếu ở các nhịp điều chỉnh”.

VN-Index sẽ tiếp tục đi lên trong các phiên tiếp theo, với mục tiêu gần nhất là quanh mốc 1.790

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Marubozu white cùng thanh khoản lớn hơn trung bình 20 phiên cho thấy sự gia tăng của lực cầu vào phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục bám sát đường biên trên dải Bollinger band và chinh phục các mốc điểm cao mới.

Các chỉ báo RSI và MACD hướng lên, đồng thời đường +DI neo trên mốc 25 góp phần củng cố cho vận động tăng điểm hiện tại của VN-Index.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI, MACD, và CMF đều cho tín hiệu đồng thuận với khung đồ thị ngày, theo đó củng cố cho diễn biến đi lên của VN-Index trong các phiên tiếp theo, với mục tiêu gần nhất là quanh mốc 1.790, tương đương mốc 0.786 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Động lực thị trường tiếp tục được củng cố nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup nói riêng và nhóm blue-chips nói chung. Mặc dù xu hướng tăng điểm vẫn là xu hướng chính của VN-Index, tuy nhiên dòng tiền chưa có tín hiệu lan tỏa diện rộng mà tập trung ở một số nhóm ngành/cổ phiếu riêng lẻ trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì những cổ phiếu giữ vững xu hướng tăng điểm trong danh mục, bên cạnh đó bám theo vận động luân chuyển của dòng tiền để chọn lọc và giải ngân ở những cổ phiếu đang ghi nhận sự gia tăng rõ nét của thanh khoản mua chủ động và còn dư địa tăng đáng kể so với vùng kháng cự gần nhất. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Bán lẻ, Bất động sản-Xây dựng, Chứng khoán”.

Vùng 1.705-1.710 điểm là hỗ trợ cho tín hiệu vượt đỉnh đang có

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Vùng 1.705-1.710 điểm là hỗ trợ cho tín hiệu vượt đỉnh đang có, vùng 1.730-1.735 đóng vai trò là hỗ trợ trong phiên. Chúng tôi gia tăng biên độ cho chỉ số VN-Index lên vùng 1.765-1.770 điểm, khuyến nghị chốt lãi (50% tỷ trọng còn lại) trên các vị thế ngắn hạn đã tiếp cận hoặc vượt vùng giá cao trước điều chỉnh (05/09) và mở vị thế mới trên các cổ phiếu đang dao động quanh vùng giá thấp nhằm duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức nhất định trong danh mục”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.