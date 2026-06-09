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Công ty mẹ ChatGPT nộp đơn IPO, có thể được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD

Hoài Thu

09/06/2026, 10:05

OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT - đã nộp hồ sơ cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mức định giá có thể vượt 1 nghìn tỷ USD...

CEO Sam Altman của OpenAI - Ảnh: Bloomberg
CEO Sam Altman của OpenAI - Ảnh: Bloomberg

Động thái này diễn ra trong bối cảnh OpenAI chạy đua với đối thủ Anthropic để niêm yết trên Phố Wall.

Ngày thứ Hai (8/6), OpenAI cho biết công ty đã nộp bản dự thảo cáo bạch IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) theo hình thức không công khai. Đây được xem là bước đi chính thức đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho một trong những thương vụ niêm yết được chờ đợi nhất năm nay.

Thông báo của OpenAI được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk dự kiến IPO. SpaceX có thể huy động số vốn kỷ lục 86 tỷ USD và định giá ở mức 1,78 nghìn tỷ USD. Đây là công ty sở hữu hệ sinh thái kinh doanh trải từ lĩnh vực tên lửa đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, Anthropic - công ty phát triển Claude và gần đây được định giá 900 tỷ USD - cũng đã nộp hồ sơ IPO vào tuần trước.

Ba thương vụ niêm yết quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư đang đổ nhiều kỳ vọng vào AI. Tâm lý hưng phấn này này đã góp phần đưa chứng khoán Mỹ liên tiếp lập đỉnh, nhưng cũng đồng thời làm gia tăng lo ngại rằng thị trường có thể đang tăng quá nóng.

Theo các nhà phân tích, IPO của OpenAI sẽ là phép thử đối với mức độ sẵn sàng của nhà đầu tư trong việc rót vốn vào một công ty có doanh thu tăng nhanh nhưng vẫn lỗ lớn. Các khoản lỗ này được dự báo có thể kéo dài nhiều năm, do OpenAI tiếp tục chi mạnh cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng cần thiết để phát triển AI.

Trong thông báo ngày thứ Hai, OpenAI cho biết công ty “chưa quyết định thời điểm IPO”. Theo OpenAI, việc niêm yết “có thể sẽ còn mất một thời gian”, do một số kế hoạch của công ty có thể dễ thực hiện hơn khi chưa niêm yết.

“Tuy nhiên, đây là một quyết định phức tạp, đòi hỏi phải cân nhắc nhiều yếu tố. Việc nộp hồ sơ giúp chúng tôi có thêm lựa chọn để lên sàn sớm hơn, nếu đó là phương án tốt nhất”, OpenAI cho biết.

Theo nguồn tin thân cận của tờ báo Financial Times, trước khi IPO, OpenAI cũng dự định triển khai chương trình cho phép nhân viên bán cổ phần ở mức định giá hiện tại 852 tỷ USD. Một nguồn tin cho biết OpenAI công bố việc nộp hồ sơ theo hình thức không công khai nhằm tạo sự minh bạch về kế hoạch IPO sắp tới cho những nhân viên đang cân nhắc bán cổ phần.

Các công ty công nghệ Mỹ thường nộp hồ sơ IPO theo hình thức không công khai. Cách làm này cho phép họ chưa phải công bố các số liệu tài chính trong thời gian SEC xem xét hồ sơ. Nhờ đó, các công ty có thể thăm dò nhu cầu của nhà đầu tư, điều chỉnh tài liệu hoặc thậm chí hủy kế hoạch IPO mà không chịu quá nhiều sức ép từ thị trường.

OpenAI đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu AI để cạnh tranh với các đối thủ như Google và Anthropic. Công ty cũng phải liên tục đầu tư để tăng cường năng lực tính toán để phục vụ 900 triệu người dùng ChatGPT.

Kế hoạch niêm yết của OpenAI có thêm thuận lợi sau khi một tòa án tại California vào tháng trước đã bác bỏ vụ kiện của ông Musk nhằm vào OpenAI và CEO Sam Altman của công ty này.

Kế hoạch IPO của OpenAI cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang để ngỏ khả năng Chính phủ Mỹ nắm cổ phần tại OpenAI và một số doanh nghiệp AI hàng đầu khác.

Theo các nguồn tin thân cận của Financial Times, OpenAI đã làm việc với các ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley, cùng hãng luật Cooley, trong vài tháng qua để chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Việc nộp hồ sơ giúp OpenAI tiến thêm một bước trong kế hoạch IPO và có thể sẽ bắt đầu giao dịch cổ phiếu sớm nhất vào mùa thu năm nay.

OpenAI hiện là một trong những công ty chưa niêm yết giá trị lớn nhất thế giới sau khi hoàn tất vòng gọi vốn kỷ lục có quy mô lên tới 122 tỷ USD vào tháng 3. Trong vòng gọi vốn này, công ty huy động 3 tỷ USD từ các nhà đầu tư cá nhân. Nhóm nhà đầu tư này sẽ có thêm cơ hội rót vốn vào OpenAI khi công ty trở thành doanh nghiệp đại chúng.

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Từ khóa:

AI ChatGPT IPO openAI thế giới

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