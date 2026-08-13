Giá vàng lên đỉnh 2 tháng sau báo cáo lạm phát Mỹ, SPDR Gold Trust mua liên tục

Giá vàng thế giới tăng vượt 4.400 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (12/8), khi số liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù đàm phán về eo biển Hormuz chưa có bước tiến mới và giá dầu còn neo cao, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn liên tục mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt gần 4.410 USD/oz, tăng 41 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng hơn 0,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt gần 65,5 USD/oz, tăng 0,7 USD/oz, tương đương tăng hơn 1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,6%, đạt 4.467,5 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt 4.440 USD/oz, cao nhất kể từ đầu tháng 6. Ngoài ra, thành quả tăng của phiên này cũng đã đưa giá vàng vượt qua mức trung bình động 100 ngày, hiện là 4.387 USD/oz. Chuyển động này là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng về triển vọng tăng giá của vàng trong thời gian tới.

Bản báo cáo được chờ đợi từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng nhẹ trong tháng 7, với mức tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đều phù hợp với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. Số liệu lạm phát được đánh giá là sẽ làm suy yếu thêm đặt cược vào một đợt tăng lãi suất của Fed trong tháng 9.

Kỳ vọng tăng lãi suất suy yếu có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất và có chi phí cơ hội gia tăng trong môi trường lãi suất cao hơn. Sau báo cáo trên, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng chỉ khoảng 40% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức trên 50% vào đầu tuần này - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Dữ liệu CPI là một thông tin khích lệ đối với các nhà đầu cơ vàng giá lên. Chỉ số tăng nhanh hơn so với tháng trước, nhưng mức tăng phù hợp với dự báo… Cùng với đó là yếu tố kỹ thuật thuận lợi. Tất cả đều hỗ trợ giá vàng”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét.

Sau báo cáo CPI, mối quan tâm của nhà đầu tư về tình hình lạm phát ở Mỹ sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI), theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Năm.

Tình hình lạm phát ở Mỹ trong những tháng tới sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu Mỹ và Iran có đạt thỏa thuận mở cửa lại eo biển Hormuz và kết thúc chiến tranh hay không. Nếu bế tắc ở Hormuz kéo dài, dẫn tới giá dầu cao, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, dẫn tới triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn và áp lực giảm đối với giá vàng.

Giá dầu tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, sau khi có tin về các cuộc tấn công vào tàu bè thương mại ở Trung Đông. Một nguồn tin là quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng hiện tại không có bất kỳ hoạt động đàm phán nào giữa Iran và Mỹ để gia hạn ngừng bắn, vì quan điểm của Iran là thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước không có ngày bắt đầu nên không có gì để gia hạn.

“Một đợt leo thang căng thẳng mới có thể đẩy giá dầu tăng trở lại mốc 100 USD/thùng. Khi đó, lợi suất trái phiếu lại tăng lên và giá vàng có thể gặp khó khăn”, ông Meir nói.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Tư, với chỉ số Dollar Index đóng cửa trên mức 100 điểm, từ mức 99,8 điểm của phiên ngày hôm trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ít biến động trong phiên ngày thứ Ba và thứ Tư. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm chốt phiên ngày thứ Tư ở mức 4,69%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.025,8 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng hơn 7 tấn vàng, sau khi mua ròng hơn 10 tấn vàng trong tuần trước.

Đầu giờ sáng nay (13/8), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á duy trì xu hướng tăng.

Lúc 7h10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,3%, giao dịch ở mức gần 4.421 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,4%, đạt 65,7 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 139,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.860 đồng (mua vào) và 26.270 đồng (bán ra), giảm 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.