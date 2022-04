Liên minh Blockchain Việt Nam: Tư vấn xây dựng khung pháp lý cho Blockchain và tiền số

Ngày 21/4/2022 tại Hà Nội, Liên minh Blockchain Việt Nam (Vietnam Blockchain Union- VBU) thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam đã chính thức ra mắt.

Liên minh Blockchain Vietnam ra đời với sứ mệnh kết nối cộng đồng Blockchain và tư vấn, góp phần tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chính sách, khung pháp lý về blockchain, tài sản số, tiền số tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số quốc gia.

Với slogan “Building Smarter Societies” và tầm nhìn trở thành liên minh Blockchain uy tín số 1 Việt Nam, quy tụ các chuyên gia, tổ chức hàng đầu cùng xây dựng và thúc đẩy cộng đồng blockchain Việt Nam trở thành cộng đồng năng động top 3 thế giới.

Theo các chuyên gia, trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với AI, Big Data, Robotic... thì Blockchain được xem là công nghệ chìa khóa cho chuyển đổi số. Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, bền vững và bảo mật cao, Blockchain đã thể hiện là một trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, sở hữu trí tuệ, logistic, giải trí, nông nghiệp... Blockchain cũng được xem là động lực của Internet thế hệ tiếp theo Web 3.0.

Trong top 200 công ty Blockchain trên thế giới, có khoảng 5-7 công ty do người Việt sáng lập. Khoảng 10 startup của người Việt Nam trong lĩnh vực Blockchain có vốn hóa trên 100 triệu USD. Trong đó đã xuất hiện những kỳ lân công nghệ.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) nhấn mạnh, Blockchain đang từng ngày được khẳng định là tác nhân trọng yếu của nền kinh tế số và công nghệ này thời gian qua đã giúp Việt Nam ghi dấu ấn với các cường quốc trên thế giới.

Trước những xu hướng phát triển này, Hội Truyền thông số Việt Nam đã thành lập “Câu lạc bộ Liên minh Blockchain Việt Nam”. Liên minh có sứ mệnh tập hợp các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư và xây dựng chính sách Blockchain nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giải pháp hướng tới mục tiêu ứng dụng hiệu quả công nghệ này vào phát triển nền kinh tế số Việt Nam, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam, trong nhiều năm qua, chúng ta trăn trở tìm kiếm một giải pháp công nghệ giúp Việt Nam bứt phá. Trong các lĩnh vực công nghệ, Blockchain được coi là công nghệ mang tính bứt phá nhất. Tại Việt Nam, lĩnh vực này đã xuất hiện những kỳ lân, thậm chí đứng đầu trong một số mảng như game Blockchain mà điển hình là tựa game Axie Infinity với tổng giá trị vốn hóa từng vượt mốc hơn 9 tỷ USD.

Cũng theo VBU, Liên minh sẽ trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để xây dựng khung pháp lý cho Blockchain, góp phần đưa Việt Nam phát triển thành công lĩnh vực này, tạo sự bứt phát trong phát triển nền kinh tế số.

Đại diện VBU cho biết, Ban Cố vấn Liên minh gồm nhiều thành viên với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ như: ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; ông Đỗ Cao Bảo, đồng sáng lập FPT Group; ông Nguyễn Đình Thắng- Chủ tịch CLB Khởi nghiệp công nghệ số Việt Nam (VDI) kiêm Chủ tịch VinaFintech…

Các đối tác, thành viên trong Khối tổ chức của Liên minh Blockchain Việt Nam bao gồm: Vietnam Blockchain Innovation (VBI), Trường Đại học FPT, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, FUNiX Online Education và Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin Truyền thông; cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ lớn…

Liên minh cũng có mạng lưới chuyên gia blockchain hàng đầu tại các đại học nổi tiếng trong và ngoài nước như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Đại học FPT; Đại học ECE Paris (Pháp); University of Bristol, Cambridge University (Anh); Virginia Commonwealth University, University of Wollongong, Kudelski Security (Mỹ); NAIST (Nhật Bản); National University of Singapore (Singapore); Pusan National University, Kumoh National Institute of Technology, Seoul National University (Hàn Quốc)…