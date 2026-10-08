Cử tri kiến nghị giảm gánh nặng chi phí khi tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Để vừa bảo đảm mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, vừa phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, Bộ Y tế đang nghiên cứu đa dạng hóa các mức đóng và gói quyền lợi bảo hiểm y tế...

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Gửi phản ánh đến Bộ Y tế, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xem xét không tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở, bởi sẽ gây khó khăn cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là người lao động tự do, người dân có thu nhập thấp và các đối tượng mua theo hộ gia đình. Theo cử tri, việc không tăng mức đóng nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia và duy trì bảo hiểm y tế toàn dân.

NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ

Trả lời về nội dung trên, Bộ Y tế cho biết theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, hoặc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với mức lương cơ sở.

Khi mức lương cơ sở tăng, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng tương ứng. Mức chi trả tối đa cho khám chữa bệnh tại cơ sở y tế ban đầu tăng tương ứng theo tỷ lệ mức lương cơ sở.

Mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh không phải cùng chi trả tăng lên. Mức 15% mức lương cơ sở tăng về số tuyệt đối, giúp người bệnh được miễn cùng chi trả ở mức chi phí cao hơn. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả các loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao và vật tư y tế có giá trị thanh toán lớn hơn.

Theo Bộ Y tế, Quỹ bảo hiểm y tế hoạt động theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro và bảo đảm cân đối thu, chi. Chi phí khám chữa bệnh, giá dịch vụ y tế, chi phí thuốc và vật tư y tế gia tăng theo giá cả thị trường.

Vì vậy, nếu giữ nguyên mức đóng trong khi chi phí khám chữa bệnh thực tế tăng, Quỹ bảo hiểm y tế có nguy cơ mất cân đối, dẫn đến phải thu hẹp danh mục dịch vụ y tế, hoặc giảm tỷ lệ chi trả cho người bệnh.

Nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi điều chỉnh mức đóng, Bộ Y tế cho biết Nhà nước đã và đang áp dụng một số chính sách “đệm”. Trong đó, Luật Bảo hiểm y tế quy định cơ chế giảm trừ mức đóng đối với các thành viên cùng tham gia trong một hộ gia đình.

Đồng thời, ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm như hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Để vừa bảo đảm mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, vừa phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, Bộ Y tế đang nghiên cứu đa dạng hóa các mức đóng và gói quyền lợi bảo hiểm y tế.

Đồng thời, đề xuất Chính phủ nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, và người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Bên cạnh đó, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hỗ trợ thêm ngoài mức quy định của Trung ương đối với người lao động tự do, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế.

QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP

Ngoài việc không tăng mức đóng, cử tri cũng kiến nghị nghiên cứu xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế theo hướng nâng mức hưởng, mở rộng quyền lợi đối với trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Phản hồi cử tri, Bộ Y tế cho biết tại Luật Bảo hiểm y tế 2024 đã mở rộng quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, hoặc không đúng quy định về chuyển người bệnh.

Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Theo Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo các mức tương ứng trong một số trường hợp.

Cụ thể, mức 100% khi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu để chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao theo quy định.

Mức thanh toán 100% cũng áp dụng đối với người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, và người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu khi điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Ngoài ra, Quỹ bảo hiểm y tế cũng thanh toán 100% với trường hợp khi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp ban đầu; điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 50% đến 100% mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản theo lộ trình và điều kiện quy định; 40% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, trừ các trường hợp được hưởng mức cao hơn theo quy định.

50% mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú theo lộ trình và 100% mức hưởng khi điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến tỉnh.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng khi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản, cấp chuyên sâu theo điều kiện quy định.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, quy định 62 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp chuyên sâu, và 105 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ sở cấp cơ bản, mà không cần phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế.