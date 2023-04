Cục Đăng kiểm nhắc nhở các trung tâm gây khó người dân, trục lợi từ "xếp lốt" phương tiện

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đã nhận được phản ánh từ người dân\về việc có một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư số 16) và Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.

NHIỀU NƠI TRỤC LỢI "XẾP LỐT" ĐĂNG KIỂM

Cụ thể, đơn vị đăng kiểm 63-02D của Công ty TNHH ô tô Quốc Thắng (Tiền Giang) yêu cầu chủ xe phải cung cấp "chứng từ bảo dưỡng, bảo trì, định kỳ, hình ảnh chứng minh công tác bảo dưỡng" và chỉ tiếp nhận kiểm định phương tiện khi chủ xe là chính chủ hoặc có giấy ủy quyền không đúng quy định tại Thông tư số 16.

Một số đơn vị như: 60-01S (Đồng Nai), 50-04V và 50-03S ở TP. Hồ Chí Minh chưa chủ động áp dụng linh hoạt việc đặt lịch hẹn kiểm định thông qua ứng dụng phần mềm hoặc cấp phát số thứ tự, dẫn đến tình trạng chủ phương tiện có tâm lý sợ mất lượt.

Do đó, chủ xe phải đưa các phương tiện đến xếp hàng sẵn trong, ngoài khu vực của đơn vị để chờ đến lượt vào kiểm định và ăn, ngủ tại xe nên càng tạo thêm áp lực cho đơn vị đăng kiểm cũng như các phương tiện khác khi đi đăng kiểm. Từ đó, gây tâm lý mệt mỏi cho người đưa xe đi kiểm định cũng như gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đơn vị nói riêng và của cả lĩnh vực đăng kiểm nói chung.

Ngoài ra, "còn xuất hiện một số thông tin nhân viên đơn vị đăng kiểm, cò xe tranh thủ tình hình ùn tắc để có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi trong việc bố trí "xếp lốt" phương tiện không theo trình tự, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội", Cục Đăng kiểm nêu rõ bất cập.

Bên cạnh đó, một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa từ chối tiếp nhận thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu hoặc đơn vị đăng kiểm 29-14D hẹn thời gian giải quyết cấp miễn kiểm định lần đầu quá dài.

Trước những thông tin nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: "Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đăng kiểm vào giai đoạn khi cả hệ thống đang gồng mình cố gắng từng ngày để từng bước lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp".

Hoạt động kiểm định xe cơ giới là hoạt động cung cấp dịch vụ công cho xã hội đã được pháp luật quy định.

Do đó, trong văn bản này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm nghiêm túc thực hiện theo quy định, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thông báo về Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua Phòng Kiểm định xe cơ giới để kịp thời giải quyết.

KHÔNG TUỲ TIỆN ĐƯA THÊM YÊU CẦU, LỢI DỤNG ÙN TẮC ĐỂ TRỤC LỢI

Để khắc phục ngay tình trạng trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm thực hiện ba nội dung.

Thứ nhất, nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm không được tuỳ tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng lúc khó khăn, ùn tắc để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi.

Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách để thực hiện các thủ tục tiếp nhận và cấp miễn kiểm định lần đầu cho phương tiện đảm bảo được nhanh chóng, thuận tiện; không để tình trạng chậm trễ, kéo dài thời gian giải quyết.

Thứ ba, chủ động vận dụng linh hoạt, khoa học, sáng tạo trong việc bố trí, sắp xếp nhân sự như: đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, dây chuyền kiểm tra nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, nâng cao năng suất lao động.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện việc đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định thông qua ứng dụng phần mềm hoặc cấp phát số trực tiếp.

"Tuyệt đối không để tình trạng chủ phương tiện xếp hàng chờ đợi tại khu vực đơn vị đăng kiểm không đúng khung thời gian đã đăng ký nhằm tránh tình trạng ùn tắc, tránh việc cò xe lợi dụng "chen ngang" gây mất trật tự an toàn và có các hành vi tiêu cực", Cục Đăng kiểm đặc biệt yêu cầu.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm đề nghị chủ phương tiện để xe tại nhà, cơ quan… và chỉ đến đơn vị đăng kiểm theo đúng khung giờ đã đặt lịch.

Đối với trường hợp cảnh báo theo đề nghị của cơ quan cảnh sát giao thông, hiện nay theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 của Bộ Công an quy định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính có thể do ông an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở giải quyết mà không phải do cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm đề nghị cảnh báo thì các đơn vị căn cứ nội dung xử lý vi phạm do chủ phương tiện cung cấp để tiến hành kiểm định theo quy định, đồng thời gửi thông báo về Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam để cập nhật xóa cảnh báo.

TĂNG CƯỜNG ĐĂNG KIỂM VIÊN HỖ TRỢ CÁC ĐIỂM "NÓNG"

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cócó các văn bản số 1397/ĐKVN-VAR ngày 13/4/2023 gửi các Sở Giao thông vận tải và văn bản số 853/ĐKVN-VAR ngày 10/3/2023 đề nghị các đơn vị đăng kiểm hỗ trợ, tăng cường đăng kiểm viên cho các đơn vị đăng kiểm tại khu vực Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và một số điểm nóng khác.

Cho đến hiện nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ, cử đăng kiểm viên tham gia hỗ trợ của một số đơn vị đăng kiểm. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra nghiêm trọng, đặc biệt là trong các tháng tới khi nhu cầu kiểm định tiếp tục tăng cao.

Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng kiểm căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị mình báo cáo tổ chức, động viên, khích lệ các đăng kiểm viên tham gia hỗ trợ, giải quyết tình trạng ùn tắc trong công tác đăng kiểm tại khu vực Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và một số điểm nóng khác theo đúng tinh thần "tương thân, tương ái", phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp, hoàn thành trách nhiệm với xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại các văn bản số 340/ĐKVN-DTTC ngày 03/2/2023 về việc nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp sửa đổi dữ liệu kết quả kiểm tra của thiết bị kiểm định xe cơ giới; văn bản số 485/ĐKVN-VAR ngày 14/02/2023 về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới; văn bản số 911/ĐKVN-VAR ngày 14/03/2023 về việc thực hiện một số giải pháp phục vụ nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp; văn bản số 1131/ĐKVN-VAR ngày 24/03/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.