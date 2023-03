Nhiều thắc mắc về việc miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới, chủ xe dán tem kiểm định và nộp phí ra sao?

Một trong những điểm đáng chú ý tại Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, được dư luận và chủ phương tiện quan tâm đó là miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng.

CHỦ XE PHẢI TỰ DÁN TEM KIỂM ĐỊNH

Thông tư số 02/2023 nêu rõ xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được miễn kiểm định lần đầu.

Theo thông tư của Bộ Giao thông vận tải, chủ xe phải khai báo thông tin và cung cấp giấy tờ đây để lập hồ sơ phương tiện (trừ trường hợp kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày.

Đối với xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm căn cứ hồ sơ do chủ xe cung cấp đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này để cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định. "Chủ xe không phải đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm", Thông tư nêu rõ.

"Đối với trường hợp xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu, chủ xe phải dán tem kiểm định lên xe cơ giới trước khi tham gia giao thông theo quy định", Thông tư số 02/2023 nêu rõ.

Xe cơ giới thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu hoặc đã được kiểm định đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này.

Chủ xe chịu trách nhiệm dán Tem kiểm định đối với trường hợp miễn kiểm định lần đầu phù hợp với quy định.

Cùng với đó, đối với xe cơ giới phải thực hiện kiểm định, đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định theo quy định và chụp ảnh xe cơ giới để lưu trữ có thể hiện thời gian chụp trên ảnh.

KHÔNG CẦN ĐEM PHƯƠNG TIỆN ĐẾN ĐĂNG KIỂM, CHỦ XE CẦN CHUẨN BỊ GIẤY TỜ GÌ?

Gửi thắc mắc đến Cục Đăng kiểm Việt Nam tại toạ đàm “Quy định mới về đăng kiểm xe cơ giới” được tổ chức ngày 22/3, một chủ xe ô tô đặt câu hỏi khi không cần đưa phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm, vậy việc lập hồ sơ phương tiện, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và dán tem kiểm định được thực hiện ra sao?

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết với quy định miễn đăng kiểm ô tô mới, chủ xe không phải đưa phương tiện đến kiểm tra. Theo đó, chủ xe hoặc người được ủy quyền cần mang các giấy tờ theo quy định và cung cấp bản cà số khung, số máy để trung tâm đăng kiểm dán vào hồ sơ phương tiện.

“Trước đây, việc tiến hành kiểm tra trực tiếp. Tuy nhiên, do hiện đã được miễn kiểm định lần đầu, mọi dữ liệu sẽ được lấy trên cơ sở dữ liệu về xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu để kiểm định. Trên giấy chứng nhận kiểm định được cấp, ở vị trí in ảnh cũng sẽ được ghi là xe được miễn kiểm định lần đầu”, ông An nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Tô An cũng cho biết cơ quan soạn thảo, ban hành Thông tư 02 cũng đã lường trước được một số tình huống khi phát tem kiểm định để chủ xe tự dán.

Các trung tâm sẽ hướng dẫn người dân cách dán tem nhưng người dân cũng cần phải có ý thức.

Tuy nhiên, có thể do sơ suất, trong quá trình dán tem bị hỏng, chủ phương tiện cần mang bằng chứng tem dán hỏng, thậm chí giấy chứng nhận bị hỏng tới bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào cũng sẽ đều thực hiện in lại, cấp lại cho chủ phương tiện sử dụng, dán lên xe.

Trường hợp chẳng may để mất tem hoặc giấy chứng nhận, theo quy định, trong thời gian 7 ngày làm việc, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền có thể mang giấy tờ theo quy định để được cấp lại.

Việc cấp lại cũng chỉ được thực hiện duy nhất 1 lần để tạo điều kiện cho chủ phương tiện chẳng may làm mất. Trường hợp cấp lại chỉ được thực hiện trong thời gian không quá 1 tuần. Còn nếu quá sẽ phải thực hiện kiểm tra, kiểm định để được cấp lại.

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng thắc mắc về việc khi miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới, chủ xe có cần nộp khoản phí nào để được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định hay không?

"Sau khi lập hồ sơ phương tiện, chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng tem kiểm định để tự dán theo hướng dẫn của nhân viên trung tâm đăng kiểm", ông An cho biết.

Tuy nhiên, chủ xe vẫn cần nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định, 40.000 đồng đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, riêng xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) lệ phí này là 90.000 đồng/giấy.