Cùng ngắm chiếc vòng cổ đắt nhất từng được chế tạo của Tiffany

Chiếc vòng cổ bạch kim này có tổng cộng 180 carat kim cương, trong đó viên lớn nhất hình bầu dục, cỡ 80 carat được đặt tên là "Empire Diamond". "Empire Diamond" được khai thác ở Botswana, cắt và đánh bóng ở Israel sau đó đưa tới xưởng của Tiffany ở thành phố New York, Mỹ. Được biết, viên kim cương này không chỉ to. Nó còn có màu sắc tối thượng: D, tức màu trắng sáng nhất, không ngả vàng hay xám. Và bên trong không có bất kỳ rạn nứt nào.

Ngoài việc là một viên đá quý giá, viên kim cương này còn đại diện cho sự đầu tư của Tiffany & Co cho một tương lai phát triển vững bền. Ngành khai thác kim cương từ lâu bị đánh giá là vô nhân đạo khi khai thác lao động rẻ mạt, thậm chí là lao động trẻ em. Đồng thời, một số mỏ muốn cắt giảm chi phí nên sẽ giảm thiểu các biện pháp bảo hiểm cho người lao động. Tiffany & Co muốn thay đổi các suy nghĩ ấy về ngành kim cương. Hãng đã bắt tay với những mỏ đạt chỉ tiêu chất lượng phát triển bền vững để đặt mua những viên kim cương mới cho các mẫu trang sức của mình.

Chiếc vòng cổ đắt nhất từng được chế tạo của Tiffany có tên "The World's Fair Necklace".

Viên kim cương 80 carat sẽ được đặt trên một chiếc vòng cổ có tên “The World’s Fair Necklace” - lấy cảm hứng từ một thiết kế của Tiffany & Co từ năm 1939. Tại Hội chợ Thế giới (World’s Fair) ở New York năm 1939, hãng kim hoàn từng cho ra mắt một mẫu vòng cổ đậm chất Art Deco. Mẫu vòng cổ nguyên thủy sử dụng một viên aquamarine cỡ đại. Trong lần hồi sinh này, viên kim cương 80 carat sẽ thay thế vị trí trung tâm của viên aquamarine cũ.

Lý do chiếc vòng cổ này được lựa chọn vì nó vốn là mẫu thiết kế liên kết với cửa hàng flagship của Tiffany & Co. Khi Hội chợ Thế giới kết thúc, Tiffany & Co đã sử dụng chiếc vòng cổ này như bảo vật khai trương cửa hàng flagship tại đại lộ số 5, New York. Gần một thế kỷ sau, mẫu vòng cổ này một lần nữa đánh dấu sự tái khai trương cửa hàng flagship này.

Từ tháng 01/2020, Tiffany & Co đã đóng cửa flagship ở New York. Thương hiệu dành ra hai năm để tân trang, sửa sang khuôn viên. Dự kiến, cửa hàng flagship mới sẽ hoàn tất vào năm 2022. Và chiếc vòng cổ khảm kim cương sẽ là món quà Tiffany & Co chào đón các khách hàng quay lại địa điểm mua sắm nữ trang sang trọng bậc nhất New York.

Và không như viên kim cương "Tiffany Diamond” 128,54 carat nổi tiếng mà Tiffany từng khẳng định vô giá và không bao giờ được bán ra, vòng cổ “The World’s Fair Necklace” mới được giới thiệu tại Dubai này được các chuyên gia trong ngành ước tính giá trị vào khoảng từ 20 đến 30 triệu USD, mặc dù thương hiệu vẫn chưa đưa ra mức giá chính thức.

Điểm đặc biệt nữa của “The World’s Fair Necklace” là ngoài việc có thể đeo như mẫu vòng cổ nguyên bản, người mua nó còn có thể tháo rời viên kim cương “Empire Diamond” và gắn nó vào một chiếc nhẫn bạch kim, với sự hỗ trợ của một thợ kim hoàn từ Tiffany, người sẽ có mặt ngay lập tức khi khách hàng gọi điện yêu cầu.

Viên kim cương "Empire Diamond" có thể gắn trên vòng cổ, hoặc cũng có thể tháo rời để gắn vào một chiếc nhẫn bạch kim.

Hồi tháng 8¸Tiffany & Co cũng đã mang đến viên kim cương "Empire Diamond" nặng chính xác 80,33 carat đến trưng bày độc quyền tại Bảo tàng Các nền văn minh châu Á, Singapore. Đây là lần đầu tiên viên kim cương được trưng bày tại Đông Nam Á. Đây cũng là là cơ hội hiếm có để nhiều người có thể ngắm nhìn "Empire Diamond" trước khi nó được đính trên chiếc vòng cổ "The World's Fair Necklace”.

“Empire Diamond” là viên kim cương lớn thứ hai đến từ Tiffany & Co., chỉ đứng sau “Tiffany Diamond” độc quyền chỉ để trưng bày, từng được đeo trên người Lady Gaga và Audrey Hepburn.

Món nữ trang này lần đầu được nhà hoạt động xã hội Mary Whitehouse đeo vào năm 1957 nhưng đến năm 1961, chiếc vòng cổ mới thật sự gây tiếng vang toàn cầu khi được nữ minh tinh Andrey Hepburn diện trong bộ phim “Breakfast at Tiffany’s”. Năm 2012, viên kim cương vàng được đặt trong thiết kế vòng cổ đính kim cương trắng nặng hơn 100 cara nhân kỷ niệm 175 năm thành lập thương hiệu Tiffany & Co. Thiết kế nữ trang mới này cùng với Lady Gaga xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2019 sau 7 năm ra mắt. Và đây cũng là chiếc vòng cổ mà Beyoncé đã diện trong chiến dịch quảng bá mới của Tiffany & Co.