Cuộc đua mới của không gian bán lẻ: Khi quy mô không còn là lợi thế ưu tiên

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ tại Hà Nội sôi động với nhiều dự án mới, quy mô không còn là yếu tố chiếm ưu thế. Westlake Square Hanoi ra mắt với định hướng trở thành trung tâm thương mại thế hệ mới, tập trung vào chiều sâu trải nghiệm của khách hàng với tiêu chuẩn Nhật Bản.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng, quy mô lớn không còn là yếu tố nổi bật để các trung tâm thương mại giữ chân khách hàng. Thay vào đó, người tiêu dùng, nhất là các gia đình trẻ, thanh niên, có xu hướng tìm kiếm không gian ưu tiên trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

ĐỘNG LỰC MỚI CỦA MÔ HÌNH BÁN LẺ HIỆN ĐẠI

Theo một báo cáo mới đây, Deloitte nhìn nhận yếu tố trải nghiệm đang trở thành động lực mới của ngành bán lẻ hiện đại. Đến các trung tâm thương mại, người tiêu dùng không chỉ mua các sản phẩm mà còn tìm kiếm trải nghiệm và tiện ích phù hợp với cảm xúc của họ. “Chỉ riêng sản phẩm là chưa đủ, các nhà bán lẻ đang đánh giá lại về giá trị trải nghiệm với khách hàng - yếu tố thực sự mang lại sự khác biệt trong bối cảnh hiện nay”, Deloitte nhận định.

Savills Việt Nam cũng cho rằng các trung tâm thương mại tích hợp đa dạng dịch vụ phong cách sống và trải nghiệm có nhiều lợi thế hơn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi bán lẻ hiện đại đang được định vị như một điểm đến khám phá và trải nghiệm, thay vì chỉ thực hiện chức năng mua sắm thuần túy.

Không gian mua sắm tối ưu hóa trải nghiệm ngày càng lan rộng trên thị trường bán lẻ. Ảnh: Toshin Development.

Thực tế tại nhiều thành phố lớn ở Đông Nam Á, các trung tâm thương mại đang tích cực chuyển đổi mô hình từ nơi mua sắm hàng hóa truyền thống thành điểm đến trải nghiệm, tích hợp bán lẻ, văn hóa và giải trí. Nổi bật như dự án Icon Siam tại Bangkok, bên cạnh các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khu mua sắm, nơi đây còn tích hợp chợ nổi mô phỏng, không gian ven sông cùng các sự kiện văn hóa Thái Lan với trọng tâm là trải nghiệm khám phá của khách hàng.

Tương tự, trung tâm thương mại Taikoo Li Chengdu tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) tập trung đầu tư vào không gian mở với kiến trúc giao thoa truyền thống và hiện đại thay vì tập trung vào cảm giác quy mô. Hay tại Hong Kong (Trung Quốc), K11 Art Mall là một trong những trung tâm thương mại tiên phong cho mô hình bán lẻ kết hợp nghệ thuật và phong cách sống. Dự án tích hợp các điểm bán lẻ cùng triển lãm nghệ thuật, đem đến nhiều trải nghiệm cộng đồng nhằm tạo kết nối cảm xúc với khách hàng thế hệ trẻ.

Bà Mai Võ, Giám đốc Dịch vụ Bán lẻ, CBRE Việt Nam, nhìn nhận trung tâm thương mại mới đang dần được hình thành theo mô hình mới và định nghĩa lại thị trường bán lẻ theo hệ điều hành mới, tái cấu trúc mang tính dài hạn hơn là biến động ngắn hạn. Bên cạnh những đại dự án thiên về quy mô thuần túy và đại chúng, các mô hình như tổ hợp đa chức năng; trung tâm thương mại tập trung vào trải nghiệm, giải trí và phong cách sống hay flagship store có nhiều lợi thế để phát triển. Đặc biệt, các trung tâm thương mại vừa và nhỏ, tập trung dịch vụ cá nhân hóa sẽ tạo ra trải nghiệm chất lượng cao hơn.

Bà nói, thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi trải nghiệm tiêu dùng và khả năng định vị thương hiệu đóng vai trò quan trọng với cả chủ đầu tư và khách thuê. Do đó, trung tâm thương mại quy mô vừa theo mô hình trên vẫn có sức hút lớn với khả năng mang đến các thương hiệu biểu tượng và trải nghiệm khác biệt, góp phần xây dựng cộng đồng khách hàng trung tâm.

WESTLAKE SQUARE HANOI - BIỂU TƯỢNG MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Tại Hà Nội, mô hình bán lẻ mới ưu tiên trải nghiệm ngày càng được quan tâm với sự ra mắt của Westlake Square Hanoi. Đây là dự án thương mại cao cấp với văn phòng hạng A và trung tâm thương mại Hanoi Takashimaya S.C., đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu bán lẻ danh tiếng đến từ Nhật Bản.

Westlake Square Hanoi được định vị là một điểm đến cao cấp, nơi trải nghiệm và sự tuyển chọn được đặt ở trung tâm thay vì quy mô. Dự án nằm ở trung tâm cực tăng trưởng mới Tây Hồ Tây, nơi phát triển đồng bộ về quy hoạch đô thị, hạ tầng kết nối và cộng đồng cư dân cao cấp, mang đến tiềm năng thúc đẩy các tổ hợp bán lẻ thế hệ mới. Giai đoạn I của dự án gồm tòa tháp cao 10 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 43.000 m2, dự kiến đi vào vận hành từ quý 3/2027.

Thay vì tập trung vào quy mô và số lượng, Westlake Square Hanoi hướng đến không gian bán lẻ đa trải nghiệm theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Ảnh: Toshin Development.

Đại diện Toshin Development, nhà phát triển dự án, cho biết Westlake Square Hanoi được định hình bởi triết lý thiết kế Nhật Bản đương đại, kết hợp hài hòa giữa công năng, thiên nhiên và tính cộng đồng. Dự án định hướng mang đến những thương hiệu, dịch vụ và không gian mang bản sắc riêng, nơi mỗi thành phần đều đóng góp vào một hệ sinh thái phong cách sống hoàn chỉnh. Từ khu ẩm thực quy mô lớn, các thương hiệu thời trang và bán lẻ được tuyển chọn đến tổ hợp Onsen chuẩn Nhật Bản, tất cả tạo nên một điểm đến đáp ứng nhu cầu làm việc, mua sắm, gặp gỡ và tận hưởng cuộc sống của cộng đồng hiện đại.

“Không chỉ là một nơi để ghé thăm, Westlake Square Hanoi được định hình như một sự lựa chọn ưu tiên trong tâm trí khách hàng, nơi mỗi lần trải nghiệm đều mang đến những giá trị và cảm hứng mới”, đại diện Toshin Development chia sẻ.

Phối cảnh không gian bên trong Westlake Square Hanoi chú trọng chiều sâu trải nghiệm khách hàng. Ảnh: Toshin Development.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm thay vì diện tích đơn thuần, mô hình bán lẻ dựa trên trải nghiệm đang dần trở thành xu hướng chủ đạo. Tại Hà Nội, sự ra mắt của Westlake Square Hanoi không chỉ đáp ứng nhu cầu mới của người tiêu dùng mà còn cho thấy chiến lược linh hoạt và mới mẻ của nhà phát triển Toshin Development với định hướng thay đổi diện mạo thị trường bán lẻ Thủ đô.