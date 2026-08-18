Giá vàng tăng vượt 4.400 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng hơn 7 tấn vàng trong một phiên

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 7,2 tấn vàng trong phiên này, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/8), nhờ tiếp tục được hỗ trợ bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng mạnh, dù giá dầu thô tăng mạnh vẫn gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đạt 4.418 USD/oz, tăng gần 40 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương tăng 0,9% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 65,09 USD/oz, tăng 0,26 USD/oz, tương đương tăng 0,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,8%, đóng cửa ở mức 4.473,7 USD/oz.

Triển vọng Fed tăng lãi suất suy yếu tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng phiên này. Đặt cược của thị trường vào một động thái tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed trong cuộc họp vào tháng tới đã giảm mạnh sau khi Mỹ gần đây công bố báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn kỳ vọng và các dữ liệu lạm phát tháng 7 phù hợp với dự báo.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ đặt cược ở mức 33% vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9, giảm từ mức hơn 50% cách đây 1 tháng. Cùng với đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới đã tăng lên mức 67%.

Sau khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra và đẩy giá dầu tăng cao, giá vàng đã đương đầu áp lực giảm lớn do kỳ vọng rằng lạm phát cao sẽ dẫn tới môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Bởi vậy, sự dịch chuyển trong kỳ vọng lãi suất Fed theo chiều hướng như đang diễn ra đã giải tỏa áp lực mất giá đã đè nặng lên giá vàng cho tới gần đây.

Chiến lược gia trưởng Bart Melek của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định thị trường vàng dường như đang định giá một môi trường đình lạm (stagflation) của kinh tế Mỹ. Khi một nền kinh tế đình lạm, tăng trưởng giảm tốc đi kèm với lạm phát cao.

Theo ông Melek, nhà đầu tư có vẻ đang tin rằng thị trường việc làm ở Mỹ đang suy yếu và Fed sẽ chấp nhận mức lạm phát như hiện nay, lựa chọn không tăng lãi suất để tránh làm cho thị trường việc làm yếu thêm.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng giá vàng đang được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD trong thời gian gần đây. “Một yếu tố lớn ở đây là đồng USD đã suy yếu về dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 100 điểm của chỉ số Dollar Index”, ông nói.

Phiên đầu tuần, Dollar Index giảm nhẹ về dưới mức 99,6 điểm, thấp nhất trong hơn 2 tháng, từ mức hơn 99,6 điểm khi đóng cửa tuần trước. Chỉ số đã giảm gần 0,3% trong 5 phiên trở lại đây và giảm hơn 1,6% trong vòng 1 tháng qua.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 7,2 tấn vàng trong phiên này, đánh dấu phiên mua ròng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.030,7 tấn vàng. Trong hai tuần tính đến tuần trước, quỹ đã mua ròng gần 17 tấn vàng.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang đương đầu với áp lực giảm từ đà tăng mạnh của giá dầu và xu hướng tăng chưa dừng lại của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Giá dầu thô tiếp tục xu hướng leo thang trong phiên ngày thứ Hai sau khi Mỹ và Iran không gia hạn biên bản ghi nhớ (MoU) mà hai bên ký kết vào tháng 6 để chấm dứt xung đột. Thỏa thuận có thời hạn 2 tháng này kết thúc trong ngày thứ Hai (17/8). Trao đổi với Reuters, một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Tehran sẽ đẩy cao căng thẳng ở eo biển Hormuz và trong khu vực nếu nỗ lực ngoại giao với Mỹ thất bại.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng 2,7%, đóng cửa gần 91 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu đã tăng 5%.

Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất của kỳ hạn 30 năm - vốn nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị - tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,311%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,724%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn của Fed - tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,182%.

Đầu giờ sáng nay (18/8) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc duy trì xu thế tăng.

Lúc 7h05 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.425 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,2%, đạt 66,05 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 140,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.990 đồng (mua vào) và 26.400 đồng (bán ra), tăng 70 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.