Loạt vụ cướp tại gia gây chấn động giới siêu giàu ở Geneva

Khu vực Hồ Geneva, nổi tiếng là khu dân cư an toàn cho giới siêu giàu, gần đây xảy ra một loạt vụ cướp tại gia sử dụng vũ lực...

Một khu dân cư bên Hồ Geneva - Ảnh: Getty/FT.

Những vụ việc này đe dọa đến danh tiếng của một khu vực vốn bình yên và làm dấy lên mối nghi ngờ từ bên kia biên giới với nước Pháp.

Theo tin từ tờ báo Financial Times, chính quyền Thụy Sĩ đang nỗ lực sử dụng các biện pháp như trích xuất video, nhận diện biển số xe và tăng cường kiểm soát biên giới để đối phó với các vụ "homejacking" - thuật ngữ chỉ các vụ cướp tại gia sử dụng bạo lực.

Trong các vụ tấn công này, kẻ xâm nhập đột nhập vào nhà có người ở và đe dọa chủ nhà, đôi khi bằng súng, trước khi tẩu thoát mang theo đồng hồ, trang sức và các tài sản quý giá khác qua biên giới sang Pháp.

Những ngôi nhà bị nhằm vào trong các vụ cướp này là dinh thự của các nhà ngân hàng tư nhân, thương nhân hàng hóa và các giám đốc điều hành giàu có khác. Do đó, mức độ lo ngại đang dâng cao trong một khu vực vốn là nơi đặt trụ sở của một số ngân hàng và công ty thương mại lớn nhất thế giới. Các công ty như Pictet và Trafigura đã bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công này với chính quyền - theo tiết lộ của các nguồn thạo tin.

Mức độ bạo lực cao của các vụ tấn công đã dẫn tới việc một số chính trị gia kêu gọi tăng cường kiểm tra có trọng điểm tại biên giới giữa Thụy Sĩ với Pháp và thúc đẩy các cộng đồng giàu có thuê bảo vệ tư nhân.

"Các vụ cướp này gần đây đã trở nên có tổ chức, có mục tiêu và phổ biến hơn nhiều. Chúng tôi lo ngại về tác động đến sức hấp dẫn của Thụy Sĩ đối với người nước ngoài và các công ty”, bà Florence Bettschart-Narbel, một thành viên của cơ quan lập pháp ở Canton of Vaud, phía Bắc của Hồ Geneva, cho biết.

Một trong những nạn nhân nổi bật nhất là ông Alain Prost, nhà vô địch thế giới giải đua xe F1 tới bốn lần, có ngôi nhà gần Nyon, phía Tây Hồ Geneva, bị đột nhập vào tháng 5 năm nay. Trong vụ đột nhập, một thành viên trong gia đình bị thương nhẹ ở đầu trong khi một người khác bị buộc phải mở két sắt chứa tài sản quý giá - theo thông tin từ chính quyền.

Một thương nhân hàng hóa có trụ sở tại Geneva, yêu cầu giấu tên, cho biết những kẻ tấn công nhắm vào gia đình một người bạn của ông và đã bắt cóc một trong những đứa con tuổi đang ở tuổi thiếu niên của họ rồi tẩu thoát bằng xe hơi. Sau đó, những kẻ tấn công đã thả thiếu niên này ngay trước khi vượt qua biên giới sang Pháp.

Geneva đã ghi nhận 18 vụ "homejacking" vào năm ngoái, tăng từ 15 vụ năm trước đó, ngay cả khi tổng số vụ cướp giảm 1/5. Cảnh sát phân loại "homejacking" là các vụ cướp sử dụng bạo lực trong các ngôi nhà có người ở.

Một cuộc khảo sát gần đây về các công ty trong khu vực Geneva cho thấy 70% tin rằng an ninh đã xấu đi trong ba năm qua, viện dẫn các vụ “homejacking” và sự hiện diện không đủ của cảnh sát như những lý do chính.

Các vụ việc này đã đặt ra sự giám sát ngày càng tăng đối với công tác kiểm soát đường biên giới dài và dễ thâm nhập giữa Thụy Sĩ với Pháp, nơi có thể đi qua mà không cần kiểm tra hộ chiếu một cách có hệ thống.

Cảnh sát Geneva cho biết 7 vụ tấn công năm ngoái được cho là do các băng nhóm riêng biệt từ miền Nam nước Pháp thực hiện. Bốn công dân Serbia và 7 công dân Pháp sống ở khu vực Marseille có liên quan đến các vụ tấn công, theo các nhà điều tra.

Các băng nhóm thường nghiên cứu kỹ lưỡng mục tiêu từ trước, bao gồm cả trên mạng xã hội, nơi những bức ảnh về đồng hồ, trang sức, xe hơi, kỳ nghỉ và lối sống có thể cung cấp manh mối về sự giàu có và thói quen của nạn nhân, theo cảnh sát.

Mức độ bạo lực của các vụ tấn công đã thúc đẩy các chính trị gia kêu gọi các biện pháp bổ sung, và Nghị viện Geneva đang xem xét một số đề xuất liên quan đến an ninh và công bố tài sản.

"Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện các biện pháp đẩy lùi các vụ phạm tội đến từ bên kia biên giới này”, ông Vincent Subilia, Tổng giám đốc Phòng Thương mại Geneva và là một nghị sĩ bang, cho biết.

Trong số các biện pháp đang được thảo luận là tăng cường lực lượng an ninh và kiểm tra có mục tiêu tại các cửa khẩu biên giới, bao gồm cả trên các con đường nhỏ hơn. Cũng có một động thái cho phép cảnh sát địa phương có quyền truy cập sâu rộng hơn vào cơ sở dữ liệu biển số xe.

Một biện pháp khác đang được tranh luận sẽ hạn chế việc công bố thông tin tài sản. Các chính trị gia Geneva đang tìm cách chấm dứt các quy tắc yêu cầu chi tiết về các giao dịch tài sản, bao gồm tên người mua và giá cả, phải được công khai - một truyền thống minh bạch đã có từ lâu xác định địa chỉ nhà cư trú những người siêu giàu.

Một số khu phố đã bắt đầu hành động. Tại Vandœuvres, một trong những cộng đồng dân cư giàu có nhất của Geneva, chính quyền đang lên kế hoạch cho "biên giới ảo" - lắp đặt các máy đọc biển số tự động và camera an ninh tại các lối vào của đô thị.

"Về số lượng tuyệt đối các vụ cướp thì không lớn, nhưng Thụy Sĩ rất mở và an toàn, chúng tôi không quen với hình thức tội phạm này. Điều quan trọng là phải hành động”, ông Bettschart-Narbel, nhà lập pháp ở Vaud, phát biểu.