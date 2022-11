Đà Lạt tổ chức lễ hội cỏ hồng tại khu du lịch Suối Vàng

Mùa hội cỏ hồng Langbiang là một trong 3 chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022. Du khách được miễn phí đến tham quan, chụp hình đồi cỏ hồng và một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên Lâm Viên; thưởng lãm các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp về cỏ hồng LangBiang đã đạt giải trong các mùa hội những năm trước.

Ngoài ra, khách du lịch còn được tham gia các chương trình nghệ thuật, giao lưu với người dân tộc Kơ Ho, nhóm nhạc DaLaB (Đại sứ văn hóa và du lịch huyện Lạc Dương) và tham gia các trò chơi dân gian...

Theo Ban Tổ chức, ngoài chương trình Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 huyện Lạc Dương còn tổ chức hai chương trình khác gồm: lễ hội đua ngựa không yên, liên hoan ẩm thực và rượu cần.

Thông qua các chương trình huyện Lạc Dương mong muốn quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển về du lịch, kinh tế của địa phương; mặt khác nhằm tôn vinh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Trước đó, ngày 15/11 tại huyện Lạc Dương, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch được duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Quốc gia Đan Kia – Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

Khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng thuộc huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt, là một trong 5 địa điểm tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Khu du lịch Đankia – Suối Vàng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch với tổng diện tích 3.998,18 ha, bao gồm một phần diện tích thuộc thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) và mộ phần diện tích thuộc phường 7 (thành phố Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng.

Khu du lịch sẽ trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút được các dự án đầu tư phát triển du lịch, đáp ứng các tiêu chí là Khu du lịch Quốc gia.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt trên hơn 5,8 triệu lượt khách tham quan, tăng hơn 188% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt, tăng 366,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,7% kế hoạch năm 2022; khách qua lưu trú 3.630.000 lượt, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 72,6% kế hoạch năm 2022.