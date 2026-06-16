Đà Nẵng ban hành nghị quyết về chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số
21/2026/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch
bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố. Nghị
quyết này áp dụng cho các chuyên gia, nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến
làm việc tại Đà Nẵng, cũng như các doanh nghiệp đối tác chiến lược trong lĩnh vực
vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo
tham gia quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động liên quan cũng nằm trong
phạm vi áp dụng của nghị quyết.
Để đảm bảo chất
lượng nguồn nhân lực, Nghị quyết số
21/2026/NQ-HĐND đã đưa ra các tiêu chí và tiêu chuẩn tuyển dụng rõ
ràng. Theo đó, các chuyên gia và nhà khoa học cần có năng lực chuyên môn xuất
sắc, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Họ
cũng phải có khả năng tập hợp và phát triển đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực
này.
Tiêu chuẩn tuyển
dụng yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện như có
mức thu nhập cao, học vị tiến sĩ, hoặc có số năm kinh nghiệm và số văn bằng bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ nhất định. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân
có năng lực thực sự mới được tham gia vào các dự án quan trọng của thành phố.
Cùng với đó, Nghị
quyết số 21/2026/NQ-HĐND cũng
quy định các chính sách hỗ trợ hấp dẫn dành cho các chuyên gia và nhà khoa học.
Họ sẽ được hưởng một lần thu nhập ban đầu 100 triệu đồng sau khi hoàn thành 12
tháng làm việc. Ngoài ra, chi phí lưu trú tại thành phố cũng được hỗ trợ với
mức không quá 20 triệu đồng/tháng trong thời gian công tác.
Đặc biệt, các hoạt
động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí
tuệ nhân tạo sẽ được hỗ trợ tài chính đáng kể. Các chuyên gia, nhà khoa học sẽ
nhận được hỗ trợ thu nhập từ việc công bố các bài báo khoa học và quyền sở hữu
trí tuệ, với mức hỗ trợ tối đa lên đến 50 triệu đồng cho mỗi bằng độc quyền
sáng chế công bố quốc tế.
Đối với các doanh
nghiệp là đối tác chiến lược, Nghị quyết
số 21/2026/NQ-HĐND đưa ra chính sách hỗ trợ chi phí thuê nhân lực có
trình độ chuyên môn cao. Các doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ 30% chi phí thuê
nhân lực trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày được công nhận là đối tác chiến lược,
với tổng mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm/doanh nghiệp và 200 triệu đồng/người/năm.
Nghị
quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.
Nhiều chuyên gia, các nhà khoa học cho rằng Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của thành phố Đà Nẵng
không chỉ là một chính sách phát triển nguồn nhân lực mà còn là một chiến lược
dài hạn nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ cao tại địa phương.
Với
những chính sách hỗ trợ hấp dẫn này và tiêu chuẩn tuyển dụng nghiêm ngặt, Đà
Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới.
Đây không chỉ là cơ hội cho các chuyên gia, nhà khoa học mà còn là động lực
mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.