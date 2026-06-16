Đà Nẵng ban hành nghị quyết về chính sách phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng, với tầm nhìn trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu Việt Nam, đã chính thức ban hành nghị quyết nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây là một bước đi chiến lược, không chỉ nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố. Nghị quyết này áp dụng cho các chuyên gia, nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc tại Đà Nẵng, cũng như các doanh nghiệp đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo tham gia quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động liên quan cũng nằm trong phạm vi áp dụng của nghị quyết.

Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND đã đưa ra các tiêu chí và tiêu chuẩn tuyển dụng rõ ràng. Theo đó, các chuyên gia và nhà khoa học cần có năng lực chuyên môn xuất sắc, kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Họ cũng phải có khả năng tập hợp và phát triển đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực này.

Tiêu chuẩn tuyển dụng yêu cầu các ứng viên phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện như có mức thu nhập cao, học vị tiến sĩ, hoặc có số năm kinh nghiệm và số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhất định. Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ những cá nhân có năng lực thực sự mới được tham gia vào các dự án quan trọng của thành phố.

Cùng với đó, Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND cũng quy định các chính sách hỗ trợ hấp dẫn dành cho các chuyên gia và nhà khoa học. Họ sẽ được hưởng một lần thu nhập ban đầu 100 triệu đồng sau khi hoàn thành 12 tháng làm việc. Ngoài ra, chi phí lưu trú tại thành phố cũng được hỗ trợ với mức không quá 20 triệu đồng/tháng trong thời gian công tác.

Đặc biệt, các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo sẽ được hỗ trợ tài chính đáng kể. Các chuyên gia, nhà khoa học sẽ nhận được hỗ trợ thu nhập từ việc công bố các bài báo khoa học và quyền sở hữu trí tuệ, với mức hỗ trợ tối đa lên đến 50 triệu đồng cho mỗi bằng độc quyền sáng chế công bố quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp là đối tác chiến lược, Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND đưa ra chính sách hỗ trợ chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Các doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày được công nhận là đối tác chiến lược, với tổng mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm/doanh nghiệp và 200 triệu đồng/người/năm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.

Nhiều chuyên gia, các nhà khoa học cho rằng Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của thành phố Đà Nẵng không chỉ là một chính sách phát triển nguồn nhân lực mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ cao tại địa phương.

Với những chính sách hỗ trợ hấp dẫn này và tiêu chuẩn tuyển dụng nghiêm ngặt, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Đây không chỉ là cơ hội cho các chuyên gia, nhà khoa học mà còn là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.