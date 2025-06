Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh đầu tư dự án Nhà ga hàng hóa - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

Nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với nhà đầu tư tại Quyết định 1643/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022; nay được điều chỉnh với nội dung điều chỉnh gồm: Quy mô dự án, với diện tích đất dự kiến sử dụng: 24.618,2 m2 (Lô đất Nhà ga hàng hóa là 14.206,4 m2 và lô đất bãi tập kết hàng hóa và bãi đỗ xe Nhà ga hàng hóa là 10.411,8 m2) và tổng vốn đầu tư là 631.288.461.000 bằng nguồn vốn góp của nhà đầu tư.

Về tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn được sử dụng 100% vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và giải ngân theo tiến độ dự án.

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yểu của dự án đầu tư đạt mục tiêu công suất nhà ga theo quy hoạch được duyệt (dự kiến đến năm 2030, sản lượng hàng hóa đạt khoảng 100.000 tấn/năm).

Dự kiến từ quý 2/2025 đến quý 4/2026 triển khai xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành đạt công suất 50.000 tẩn/năm (18 thtng); Từ quý 3/2028 đến quý 1/2029 sẽ được đầu tư bổ sung trang thiết bị và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành đạt công suất 100.000 tấn/năm.

Tại Quyết định 1697/QĐ-UBND ghi rõ trách nhiệm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP phải thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, đầu tư, môi trường theo đúng quy định tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Hàng không dân dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai dự án; Đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu mục tiêu, quy mô, tiến độ của dự án.

Phòng chờ thương gia Nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Đồng thời thực hiện các thủ tục nộp bổ sung tiền vào ngân sách nhà nước do phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, do điều chỉnh quy hoạch (nếu có) sau khi dự án được cấp chấp thuận điều chỉnh chủ trương đâu tư; các thủ tục điều chỉnh quyết định cho thuê đất trước khi thực hiện dự án theo đúng quy định (do chênh lệch giảm diện tích so với Quyết định cho thuê đất sau điều chỉnh) và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung và các cơ quan liên quan thực hiện hoàn thành các thủ tục về đất đai để triển khai dự án…

Đối với Cảng vụ hàng không miền Trung chịu trách nhiệm đối với việc giao đất, cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thuê đất, xác định thời hạn sử dụng đất, quyết định thu hồi đất, chấm dứt hợp đồng thuê đất cảng hàng không, sân bay dân dụng đã được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Cảng vụ hàng không miền Trung theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và Điều 96 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngàỵ 30/7/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để triển khai thực hiện dự án đầu tư; Chịu trách nhiệm đối với việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014 và pháp luật khác có liên quan; thực hiện dự án đúng theo tiến độ được cấp tại chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; phải có giải pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường; phải áp dụng các biện pháp và phương án cụ thể đáp ứng các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành...

Cảnh quan sân bay quốc tế Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao các cơ quan liên quan như các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Chi cục Thuế khu vực XII; Chi cục Hải quan khu vực XII; UBND quận Hải Châu và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung hỗ trợ, hướng dẫn Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Nhà đầu tư) hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.