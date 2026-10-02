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Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào mở ra nhiều cơ hội hợp tác

S Song Hà

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào không chỉ quảng bá những đặc sản độc đáo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần tăng cường kết nối thương mại và đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng...

Các sản phẩm đặc trưng của Lào được giới thiệu tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào. Ảnh: Song Hà.
Các sản phẩm đặc trưng của Lào được giới thiệu tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào. Ảnh: Song Hà.

Trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 14, chiều ngày 1/10/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.

Tại Tuần lễ, khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, từ gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai đến chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt. Đây là nhóm những sản phẩm đặc trưng của Lào, được lựa chọn tham gia chương trình nhằm tiếp cận người tiêu dùng Hà Nội cũng như du khách tham quan, mua sắm.

Cùng với các sản phẩm đặc trưng của Lào, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền, như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương, đông trùng hạ thảo Sukova, các sản phẩm từ dừa của Lương Quới và mỹ phẩm thuần chay của Hợp tác xã Hà Nội Xanh.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy, trong đó Bộ Công Thương hai nước luôn duy trì trao đổi, phối hợp trong nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Song Hà.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Song Hà.

Mới đây, trong cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương Lào do Thứ trưởng Phouthavanh Nanthavong dẫn đầu, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, thanh tra, kiểm tra, quản lý và phát triển thị trường trong nước. Đây là những nội dung hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết và phối hợp giữa các cơ quan hai nước.

Thứ trường Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh “Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội” là một hoạt động cụ thể tiếp nối tinh thần hợp tác đó. Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, chương trình giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào, tạo cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô, khách tham quan tại Hà Nội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm của hai nước.

Quan trọng hơn, Tuần lễ tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Những kết nối được hình thành tại sự kiện sẽ tiếp tục được duy trì sau chương trình, góp phần đưa sản phẩm của Việt Nam và Lào đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng hơn nữa các kênh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước”, Thứ trường Nguyễn Việt Sơn kỳ vọng.

Đồng thời, Thứ trưởng Sơn tin tưởng mỗi sản phẩm được giới thiệu tại Tuần lễ không chỉ mang giá trị thương mại, mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi quốc gia. Vì vậy, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng là một cách để nhân dân hai nước hiểu hơn về nhau.

Gian hàng của doanh nghiệp Lào. Ảnh: Song Hà.
Gian hàng của doanh nghiệp Lào. Ảnh: Song Hà.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh "Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào" diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối trực tiếp, sẽ góp phần chuyển các thỏa thuận hợp tác thành những hoạt động cụ thể trên thị trường. Qua đó, Tuần lễ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở thêm các kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, độc đáo của Việt Nam và Lào cùng được giới thiệu trong một không gian chung tại tuyến phố trung tâm của Thủ đô. Sự hiện diện của sản phẩm hai nước không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, mà còn tạo điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường. Đặc biệt, với doanh nghiệp Lào, Tuần lễ là dịp tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác trong nước, từ đó mở rộng khả năng đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam.

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