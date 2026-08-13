Nam Long ký kết phát triển hệ thống trường liên cấp Uppingham tại Izumi City

Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) và Quỹ Đầu tư Giáo dục Bản Việt (Viet Capital Education Fund), đối tác chiến lược độc quyền tại Việt Nam của trường Uppingham School (Anh Quốc) vừa ký kết hợp tác phát triển hệ thống trường liên cấp Uppingham tại đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai). Điều này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển đô thị tích hợp của Nam Long, nơi giá trị bất động sản không chỉ đến từ sản phẩm nhà ở mà còn được bồi đắp bởi hệ sinh thái tiện ích, chất lượng quy hoạch và hệ giá trị sống bền vững. Đây cũng là chiến lược Nam Long theo đuổi trong hơn 34 năm hình thành và phát triển nhằm kiến tạo những khu đô thị mang giá trị thực, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng và lâu dài của cư dân.
Theo ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property (thuộc Nam Long Group), chia sẻ: “Chúng tôi nhìn nhận giáo dục chính là gốc rễ của một đô thị hiện đại. Izumi City hướng đến việc xây dựng một cộng đồng cư dân tri thức và xa hơn thế là kiến tạo một không gian sống giàu tính kết nối và thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi. Đó là môi trường lý tưởng để thế hệ trẻ phát huy tiềm năng, hình thành bản lĩnh hội nhập và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu.”
Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, Izumi City hướng đến kiến tạo một môi trường sống liền mạch, nơi các nhu cầu an cư, học tập, làm việc, vui chơi và mua sắm được kết nối trong một tổng thể đồng bộ. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, khu đô thị được phát triển trên ba nền tảng gồm môi trường sống bền vững, khả năng kết nối liền mạch giữa các tiện ích và không gian chức năng, cùng việc kiến tạo một phong cách sống riêng cho cộng đồng cư dân. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị sử dụng và gia tăng bền vững cho bất động sản theo thời gian.
Việc hợp tác cùng Uppingham School đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mô hình đô thị tích hợp của Izumi City. Kế thừa triết lý Giáo dục toàn diện (Holistic Education), nền tảng tạo nên danh tiếng cho Uppingham trong suốt hơn 440 năm qua, trường liên cấp Uppingham tại Izumi City hướng đến việc nuôi dưỡng năng lực, tài năng và cá tính riêng của mỗi học sinh. Bên cạnh nền tảng học thuật, chương trình chú trọng âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, công nghệ và các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để trẻ mở rộng nhiều trải nghiệm phong phú. Qua đó, học sinh được khuyến khích thử nghiệm để tìm ra niềm đam mê cũng như thế mạnh của bản thân, mở rộng góc nhìn đa chiều và hình thành tinh thần đam mê học tập suốt đời.
Ông Phạm Hợp Phố, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, kiêm Chủ tịch HĐQT Uppingham Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều sở hữu những tiềm năng và phẩm chất riêng, cần được nuôi dưỡng trong một môi trường khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển toàn diện. Thông qua sự hợp tác với Nam Long, chúng tôi kỳ vọng đưa triết lý giáo dục cốt lõi ấy của Uppingham đến Izumi City, nơi không gian học tập của nhà trường được đặt trong một đô thị gắn kết thiên nhiên, tiện ích và tính kết nối. Sự tương thích này tạo điều kiện để quá trình trưởng thành của trẻ được bồi đắp cả trong lớp học lẫn đời sống hằng ngày, qua những trải nghiệm với gia đình, bạn bè và cộng đồng.”
Dự án trường liên cấp Uppingham tại Izumi City được phát triển với hệ thống cơ sở vật chất được thiết kế theo tiêu chuẩn của trường Uppingham tại Vương quốc Anh. Trong đó, Trường mầm non sở hữu diện tích 5.852 m2 với quy mô 300 - 400 học sinh, gồm các phòng chức năng dành cho đa dạng bộ môn như âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn… cùng thư viện, sân thể thao ngoài trời và nhà ăn. Cụm trường Tiểu học và THCS được quy hoạch trên diện tích 21.437 m2 với ba cụm trường, tổng diện tích sàn khoảng 35.000 m2. Bên cạnh hệ thống lớp học hiện đại, trường được tích hợp phòng trình diễn, khu triển lãm, khu cà phê… nhằm mở rộng trải nghiệm học tập, khuyến khích học sinh kết nối, trao đổi và phát triển tư duy sáng tạo. Dự kiến, trường sẽ đón khoảng 1.900 học sinh từ năm học 2028 - 2029.
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