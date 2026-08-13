Thứ Năm, 13/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nam Long ký kết phát triển hệ thống trường liên cấp Uppingham tại Izumi City

Đ Đức Minh

Sự hợp tác giữa Tập đoàn Nam Long và Công ty Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt, đối tác chiến lược độc quyền tại Việt Nam của trường Uppingham School (Anh Quốc), không chỉ đặt nền móng cho một hạ tầng giáo dục chất lượng quốc tế cho Izumi City, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học tập chuẩn mực từ Anh Quốc cho con em cư dân khu đô thị này và khu vực lân cận…

Nam Long và Quỹ giáo dục Bản Việt ký kết hợp tác phát triển trường liên cấp Uppingham tại Izumi City, bổ sung mảnh ghép tiện ích giáo dục trong hệ sinh thái đô thị tích hợp. Ảnh NLG.
Nam Long và Quỹ giáo dục Bản Việt ký kết hợp tác phát triển trường liên cấp Uppingham tại Izumi City, bổ sung mảnh ghép tiện ích giáo dục trong hệ sinh thái đô thị tích hợp. Ảnh NLG.

Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) và Quỹ Đầu tư Giáo dục Bản Việt (Viet Capital Education Fund), đối tác chiến lược độc quyền tại Việt Nam của trường Uppingham School (Anh Quốc) vừa ký kết hợp tác phát triển hệ thống trường liên cấp Uppingham tại đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai). Điều này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển đô thị tích hợp của Nam Long, nơi giá trị bất động sản không chỉ đến từ sản phẩm nhà ở mà còn được bồi đắp bởi hệ sinh thái tiện ích, chất lượng quy hoạch và hệ giá trị sống bền vững. Đây cũng là chiến lược Nam Long theo đuổi trong hơn 34 năm hình thành và phát triển nhằm kiến tạo những khu đô thị mang giá trị thực, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng và lâu dài của cư dân.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn, Giám đốc điều hành Nam Long Commercial Property (thuộc Nam Long Group), chia sẻ: “Chúng tôi nhìn nhận giáo dục chính là gốc rễ của một đô thị hiện đại. Izumi City hướng đến việc xây dựng một cộng đồng cư dân tri thức và xa hơn thế là kiến tạo một không gian sống giàu tính kết nối và thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi. Đó là môi trường lý tưởng để thế hệ trẻ phát huy tiềm năng, hình thành bản lĩnh hội nhập và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu.”

Trường Uppingham được quy hoạch ngay trong đô thị tích hợp Izumi City. Ảnh NLG.
Trường Uppingham được quy hoạch ngay trong đô thị tích hợp Izumi City. Ảnh NLG.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, Izumi City hướng đến kiến tạo một môi trường sống liền mạch, nơi các nhu cầu an cư, học tập, làm việc, vui chơi và mua sắm được kết nối trong một tổng thể đồng bộ. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, khu đô thị được phát triển trên ba nền tảng gồm môi trường sống bền vững, khả năng kết nối liền mạch giữa các tiện ích và không gian chức năng, cùng việc kiến tạo một phong cách sống riêng cho cộng đồng cư dân. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị sử dụng và gia tăng bền vững cho bất động sản theo thời gian.

Việc hợp tác cùng Uppingham School đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa mô hình đô thị tích hợp của Izumi City. Kế thừa triết lý Giáo dục toàn diện (Holistic Education), nền tảng tạo nên danh tiếng cho Uppingham trong suốt hơn 440 năm qua, trường liên cấp Uppingham tại Izumi City hướng đến việc nuôi dưỡng năng lực, tài năng và cá tính riêng của mỗi học sinh. Bên cạnh nền tảng học thuật, chương trình chú trọng âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, công nghệ và các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện để trẻ mở rộng nhiều trải nghiệm phong phú. Qua đó, học sinh được khuyến khích thử nghiệm để tìm ra niềm đam mê cũng như thế mạnh của bản thân, mở rộng góc nhìn đa chiều và hình thành tinh thần đam mê học tập suốt đời.

Ông Phạm Hợp Phố, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, kiêm Chủ tịch HĐQT Uppingham Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều sở hữu những tiềm năng và phẩm chất riêng, cần được nuôi dưỡng trong một môi trường khuyến khích khám phá, sáng tạo và phát triển toàn diện. Thông qua sự hợp tác với Nam Long, chúng tôi kỳ vọng đưa triết lý giáo dục cốt lõi ấy của Uppingham đến Izumi City, nơi không gian học tập của nhà trường được đặt trong một đô thị gắn kết thiên nhiên, tiện ích và tính kết nối. Sự tương thích này tạo điều kiện để quá trình trưởng thành của trẻ được bồi đắp cả trong lớp học lẫn đời sống hằng ngày, qua những trải nghiệm với gia đình, bạn bè và cộng đồng.”

Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn của trường Uppingham tại Vương quốc Anh. Học sinh được khuyến khích thử nghiệm để tìm ra niềm đam mê cũng như thế mạnh của bản thân. Ảnh NLG.
Không gian được thiết kế theo tiêu chuẩn của trường Uppingham tại Vương quốc Anh. Học sinh được khuyến khích thử nghiệm để tìm ra niềm đam mê cũng như thế mạnh của bản thân. Ảnh NLG.

Dự án trường liên cấp Uppingham tại Izumi City được phát triển với hệ thống cơ sở vật chất được thiết kế theo tiêu chuẩn của trường Uppingham tại Vương quốc Anh. Trong đó, Trường mầm non sở hữu diện tích 5.852 m2 với quy mô 300 - 400 học sinh, gồm các phòng chức năng dành cho đa dạng bộ môn như âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn… cùng thư viện, sân thể thao ngoài trời và nhà ăn. Cụm trường Tiểu học và THCS được quy hoạch trên diện tích 21.437 m2 với ba cụm trường, tổng diện tích sàn khoảng 35.000 m2. Bên cạnh hệ thống lớp học hiện đại, trường được tích hợp phòng trình diễn, khu triển lãm, khu cà phê… nhằm mở rộng trải nghiệm học tập, khuyến khích học sinh kết nối, trao đổi và phát triển tư duy sáng tạo. Dự kiến, trường sẽ đón khoảng 1.900 học sinh từ năm học 2028 - 2029.

Đọc bài theo từ khoá

Izumi City VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Lớp di sản thiên nhiên trong hành trình tái thiết Hà Nội

Lớp di sản thiên nhiên trong hành trình tái thiết Hà Nội

Một Hà Nội của trăm năm tới đang được kiến tạo từ những hạ tầng mới và cả những giá trị xứng đáng được gìn giữ. Trong dòng chảy tái thiết ấy, các “khoảng xanh trăm năm” giữa lõi đô thị càng trở nên quý giá khi quỹ đất ngày một hữu hạn và nhu cầu về chất lượng sống không ngừng gia tăng. Hướng trọn Công viên Nghĩa Đô, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel đón trọn lợi thế từ 14,4ha xanh hiện hữu – một giá trị khó tái tạo giữa lòng Thủ đô.

Hà Nội theo dõi việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn

Hà Nội theo dõi việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Việc theo dõi thông qua dữ liệu, báo cáo hoặc kiểm tra khi cần thiết; không thay thế công tác giám sát, đánh giá đầu tư và công tác quản lý nhà nước theo quy định…

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Chị Lê Thị Thu tại vùng sen được phát triển từ 5 ha đất lúa kém hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Thuấn

VnEconomy Mô hình kinh tế "3 trong 1" từ cây Sen

Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy