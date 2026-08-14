Chủ đầu tư Anh Nguyễn: Hành trình gần 3 thập kỷ đặt dấu ấn trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng

Thay vì chạy theo cuộc đua mở rộng quỹ đất và gia tăng số lượng dự án, Công ty TNHH Anh Nguyễn lựa chọn hướng đi thận trọng hơn, tập trung vào những vị trí có giá trị cảnh quan, phát triển sản phẩm theo câu chuyện riêng của từng vùng đất và chú trọng yếu tố pháp lý, kiến trúc, vận hành.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đã trải qua nhiều chu kỳ tăng trưởng, điều chỉnh và tái định hình. Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Anh Nguyễn lựa chọn một chiến lược phát triển tương đối khác biệt: Không đặt mục tiêu mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà tập trung vào chất lượng quỹ đất, giá trị cảnh quan và tính khác biệt của từng dự án.

KIÊN ĐỊNH VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHỌN LỌC

Thành lập từ năm 1998, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Sau gần 3 thập kỷ, Anh Nguyễn định hình mô hình phát triển theo hướng chọn lọc, trong đó mỗi dự án được xem như một sản phẩm riêng thay vì một công thức có thể nhân rộng.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận này là tư duy lựa chọn địa điểm. Thay vì chỉ tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án, doanh nghiệp hướng đến những khu vực có lợi thế về cảnh quan, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển dài hạn. Từ đó, kiến trúc và không gian sống được xây dựng theo đặc trưng của từng địa phương.

Theo định hướng của Anh Nguyễn, giá trị của một dự án không chỉ được quyết định bởi những yếu tố dễ nhận diện như vị trí, quy mô hay thiết kế, mà còn nằm ở những chi tiết tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng, từ ánh sáng, cây xanh, vật liệu, độ mở không gian đến tiêu chuẩn vận hành sau khi bàn giao.

Cách tiếp cận này hình thành một "DNA" tương đối nhất quán trong các dự án của doanh nghiệp: tôn trọng tự nhiên, đề cao yếu tố bản địa, đưa nghệ thuật vào không gian sống và hướng tới giá trị sử dụng dài hạn.

Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, đây cũng là hướng đi có sự khác biệt so với chiến lược phát triển dựa nhiều vào quy mô. Thay vì theo đuổi hàng trăm hoặc hàng nghìn hecta, mô hình phát triển của Anh Nguyễn tập trung vào những quỹ đất có tính hữu hạn và khả năng tạo lập sản phẩm mang tính riêng biệt.

TỪ DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG ĐẾN HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM

Chiến lược phát triển chọn lọc của Anh Nguyễn được thể hiện qua một số dự án đã và đang được triển khai tại những thị trường có lợi thế về du lịch, cảnh quan và quỹ đất ven biển, ven di sản.

Tại Ninh Bình, Jiva Hoa Lu Retreat là một trong những dự án đã đi vào vận hành. Khu nghỉ dưỡng có quy mô 64 phòng và villa, được phát triển giữa không gian núi đá vôi đặc trưng của khu vực Hoa Lư. Thay vì theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng quy mô lớn, dự án tập trung vào trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, khai thác yếu tố bản địa và phong cách sống chậm. Việc dự án đã đi vào khai thác là một trong những cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi hướng phát triển gắn giữa bất động sản nghỉ dưỡng và trải nghiệm điểm đến.

Jiva Hoa Lư Retreat – Chốn nghỉ dưỡng chạm vào không gian di sản. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tại Nha Trang, Anh Nguyễn phát triển Anh Nguyen Oceanfront Villas, quần thể gồm 79 dinh thự đồi hướng biển ở khu vực phía Nam đường Trần Phú.

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng khoảng 24,4%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian xanh. Địa hình tự nhiên được khai thác để tạo ra các cao độ khác nhau, qua đó mở rộng tầm nhìn hướng ra vịnh Nha Trang.

Khu biệt thự Anh Nguyen Oceanfront Villas sở hữu địa thế tựa sơn nghinh hải phía Nam đường Trần Phú - Nha Trang. Ảnh: Anh Nguyễn.

Bên cạnh không gian lưu trú, hệ tiện ích The AQ Club được định vị là khu vực trung tâm kết nối các hoạt động ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giao lưu cộng đồng và văn hóa nghệ thuật. Mô hình này cho thấy xu hướng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng theo hướng tích hợp nhiều lớp trải nghiệm, thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm lưu trú.đại dương lẫn nhịp sống phồn hoa của thành phố ngay dưới chân mình.

TỪ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG ĐẾN DÒNG CĂN HỘ NGHỆ THUẬT

Tiếp nối các dự án đã phát triển, Anh Nguyễn đang triển khai Anh Nguyen Oceanfront Horizon, dòng căn hộ được định hướng theo mô hình "Art Apartments".

Dự án nằm trên quỹ đất có khoảng 150 m mặt tiền đường Trần Phú, phía sau là núi Cảnh Long và phía trước hướng ra vịnh Nha Trang. Vị trí này tạo lợi thế kép khi dự án vừa tiếp cận trực tiếp trục đường ven biển trung tâm, vừa có được không gian địa hình tựa núi và hướng biển.

Bộ sưu tập Art Apartments Anh Nguyen Oceanfront Horizon ra mắt năm 2026 đang đón nhận sự quan tâm đặc biệt của thị trường. Ảnh: Anh Nguyễn.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại khu vực trung tâm Nha Trang ngày càng hạn chế, yếu tố vị trí được xem là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên giá trị dài hạn của dự án.

Anh Nguyen Oceanfront Horizon dự kiến cung cấp 415 căn hộ, được phát triển theo định hướng "Art Apartments", với trọng tâm là sự kết hợp giữa thiết kế đương đại, không gian xanh và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Khác với cách tiếp cận thuần túy về diện tích và công năng, sản phẩm được định vị như một không gian sống có tính cá nhân hóa, trong đó kiến trúc và nghệ thuật trở thành một phần của trải nghiệm sử dụng.

Hệ tiện ích của dự án cũng được phát triển theo hướng tạo điểm nhấn về trải nghiệm, trong đó có hồ bơi Sky Galaxy Pool dài 102 m, không gian Infinity Cascade và Vertical Forest.

Phối cảnh Rừng sinh thái thẳng đứng Vertical Forest. Ảnh: Anh Nguyễn.

Theo định hướng phát triển, dự án hội tụ ba yếu tố gồm vị trí trung tâm ven biển, hình thức sở hữu lâu dài và số lượng sản phẩm giới hạn. Đây là những yếu tố có thể tạo lợi thế cho sản phẩm trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dần từ cuộc đua về quy mô sang cuộc đua về chất lượng, pháp lý và khả năng khai thác thực tế.

Phối cảnh không gian đón khách tại Anh Nguyen Oceanfront Horizon. Ảnh: Anh Nguyễn.

Gần 3 thập kỷ phát triển cho thấy Anh Nguyễn đang theo đuổi một chiến lược tương đối nhất quán: Lựa chọn những quỹ đất có giá trị đặc thù, phát triển sản phẩm với câu chuyện riêng và hướng đến khả năng tạo lập những điểm đến có sức sống dài hạn.

Từ không gian di sản tại Ninh Bình đến các sản phẩm bất động sản ven biển tại Nha Trang, điểm chung trong danh mục của doanh nghiệp là sự kết hợp giữa yếu tố cảnh quan, kiến trúc, trải nghiệm và giá trị sử dụng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng coi trọng tính minh bạch pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành, chiến lược phát triển có tính chọn lọc có thể trở thành một lợi thế đối với những doanh nghiệp theo đuổi phân khúc cao cấp.

Với Anh Nguyễn, hành trình gần 3 thập kỷ không được xây dựng bằng tốc độ mở rộng danh mục dự án, mà bằng quá trình tích lũy kinh nghiệm, lựa chọn vị trí và từng bước định hình một hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng.

Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm bất động sản có giá trị sử dụng thực tế, đồng thời hướng tới những chuẩn mực cao hơn về không gian sống, trải nghiệm nghỉ dưỡng và khả năng sở hữu dài hạn.