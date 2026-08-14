Chuỗi khách sạn Wink xác lập "Ngày thương hiệu 24/7" từ bài toán thấu hiểu hành vi khách hàng

Vừa qua, Wink Unscripted by Hyatt đã tổ chức sự kiện để công bố ngày thương hiệu 24/7. Đây không chỉ là một chiến lược truyền thông mà còn là lời khẳng định cho mô hình lấy khách hàng làm trung tâm đã khắc ghi trong ADN của thương hiệu.

Triết lý đó được thể hiện rõ qua mô hình STAY24 - dịch vụ đã được Wink áp dụng từ khi ra đời đến nay, cho phép khách lưu trú trọn vẹn 24 giờ kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục nhận phòng, thay vì bị giới hạn bởi khung giờ check-in và check-out cố định như thông lệ của ngành khách sạn.

Mô hình này được xây dựng từ sự thấu hiểu hành vi và nhu cầu thực tế của du khách hiện đại, giúp họ chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình, tối ưu thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm lưu trú.

Mô hình STAY24 được áp dụng đồng bộ tại toàn bộ hệ thống Wink, trao quyền chủ động về thời gian lưu trú và mang đến trải nghiệm linh hoạt, thuận tiện hơn cho khách hàng. Nguồn: Wink.

STAY24: KHI KHÁCH SẠN THAY ĐỔI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI KHÁCH HÀNG

Ít có quy chuẩn nào tồn tại bền bỉ trong ngành khách sạn như khung giờ nhận phòng lúc 14 giờ và trả phòng lúc 12 giờ. Wink là một trong số ít thương hiệu lựa chọn thay đổi điều tưởng như không thể thay đổi ấy.

Trong mô hình khách sạn truyền thống, thời gian lưu trú thường được tính theo "đêm", khiến không ít du khách phải chờ nhiều giờ mới được nhận phòng hoặc phát sinh thêm chi phí nếu chuyến bay đến quá sớm hay khởi hành quá muộn.

Wink tiếp cận vấn đề theo cách khác với STAY24, mô hình cho phép khách lưu trú trọn vẹn 24 giờ tính từ thời điểm hoàn tất thủ tục nhận phòng. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách tính thời gian lưu trú mà còn là sự thay đổi trong tư duy vận hành: Thay vì để khách thích nghi với quy trình của khách sạn, khách sạn chủ động thích ứng với lịch trình của khách.

STAY24 trở thành lợi thế khác biệt của Wink, đưa mô hình lưu trú vượt ra khỏi những quy chuẩn truyền thống để mang đến trải nghiệm lấy khách hàng làm trung tâm. Nguồn: Wink.

Đối với khách công tác, người thường xuyên bay đêm hay những du khách có lịch trình linh hoạt, STAY24 giúp giảm đáng kể những bất tiện vốn tồn tại nhiều năm như phải đặt thêm một đêm chỉ để nhận phòng sớm, hoặc vội vã trả phòng khi công việc vẫn chưa kết thúc. Giá trị mà Wink mang lại không chỉ là thêm vài giờ sử dụng phòng, mà là sự chủ động trong việc quản lý thời gian của mỗi chuyến đi.

Ở góc độ kinh doanh, đây cũng là cách Wink tạo khác biệt trên thị trường. Khi nhiều khách sạn vẫn cạnh tranh bằng vị trí, giá phòng hay chương trình ưu đãi, Wink lại lựa chọn đặt trải nghiệm và nhu cầu thực tế của khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định vận hành. Việc giải quyết một “điểm đau” phổ biến của khách hàng giúp nâng cao trải nghiệm, gia tăng mức độ hài lòng và xây dựng lòng trung thành - những yếu tố ngày càng quan trọng trong ngành dịch vụ.

HỆ SINH THÁI 24/7: NỀN TẢNG CHO LỢI THẾ CẠNH TRANH DÀI HẠN

Nếu STAY24 là bước khởi đầu của hành trình tái định nghĩa trải nghiệm lưu trú, thì hệ sinh thái dịch vụ 24/7 chính là mảnh ghép hoàn thiện triết lý ấy.

Tại Wink, nhiều tiện ích như phòng gym, không gian làm việc chung hay Wink Bar đều hoạt động xuyên suốt 24 giờ. Điều này giúp khách không còn phải sắp xếp kế hoạch cá nhân theo giờ mở cửa của khách sạn. Một doanh nhân có thể tập luyện sau cuộc họp khuya, một du khách vừa đáp chuyến bay lúc rạng sáng vẫn có thể sử dụng các tiện ích ngay khi đến, hay những người làm việc với đối tác ở múi giờ khác vẫn có không gian phục vụ bất cứ lúc nào.

Sự kết hợp giữa STAY24 và hệ sinh thái dịch vụ 24/7 giúp Wink chinh phục cả thế hệ du khách trẻ lẫn nhóm khách doanh nhân đề cao sự chủ động và hiệu quả trong mỗi chuyến đi. Nguồn: Wink.

Đằng sau trải nghiệm đó là một mô hình vận hành được thiết kế để đáp ứng nhịp sống ngày càng linh hoạt của khách hàng. Việc xác lập "Ngày thương hiệu 24/7" là cách Wink tôn vinh triết lý kinh doanh đã theo đuổi ngay từ đầu: Lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm cơ sở để phát triển STAY24 và hệ sinh thái dịch vụ vận hành 24/7, qua đó tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

Không dừng lại ở việc đổi mới trải nghiệm lưu trú, Wink còn là một trong số ít chuỗi khách sạn tại Việt Nam phát triển toàn bộ hệ thống theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold. Đây không chỉ là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững mà còn là chiến lược đầu tư dài hạn, giúp tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao giá trị tài sản và đáp ứng xu hướng ESG ngày càng được nhóm khách doanh nghiệp, khách quốc tế quan tâm.

Đồng thời, là thành viên của hệ thống Unscripted by Hyatt, Wink mang đến cho khách lưu trú cơ hội tham gia hệ sinh thái World of Hyatt - chương trình khách hàng thân thiết của Hyatt. Theo đó, hội viên có thể tích lũy điểm từ mỗi kỳ nghỉ để quy đổi thành các đêm lưu trú miễn phí tại nhiều điểm đến trên thế giới, đồng thời hưởng mức giá ưu đãi dành riêng cho hội viên và các đặc quyền nâng hạng phòng tùy theo từng cấp độ thành viên.