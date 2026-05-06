Đà Nẵng - Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè

Giữa nhịp chuyển mình rực rỡ của mùa hè, Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố...

Ngày 06/5, Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết, Lonely Planet - một thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu - mới đây đã công bố danh sách The best places to visit in Asia this summer (Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè). Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ 2 với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục.

Trong phần mở đầu, Lonely Planet nhận định rằng mùa hè tại châu Á không mang một sắc thái đồng nhất: có nơi là những hòn đảo ngập nắng với bầu trời trong xanh, nhưng cũng có nơi phải đối mặt với độ ẩm cao và những cơn mưa lớn. Ngay cả các thành phố phía Bắc như Tokyo cũng không tránh khỏi cái nóng oi bức trong mùa cao điểm.

Ngược lại, những tiểu vùng khí hậu tại Đông Nam Á – đặc biệt ở các quần đảo như Indonesia – lại mang đến điều kiện gần như lý tưởng, với nắng vàng và thời tiết dễ chịu. Chính vì vậy, việc lựa chọn đúng điểm đến trong mùa hè trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là khi nhu cầu du lịch gia tăng mạnh trong giai đoạn này.

Không chỉ dừng lại ở một gợi ý du lịch, vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè mở ra một góc nhìn rõ nét hơn về sức hút của thành phố biển – nơi mỗi hành trình đều có thể chạm vào những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và đời sống.

Trong cách nhìn của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một “thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời”, nơi những dải cát trắng mịn của bãi biển Mỹ Khê hay bãi biển Non Nước trải dài dưới nắng hè, mở ra không gian lý tưởng cho các trải nghiệm biển. Từ đây, thành phố không chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà tiếp tục dẫn dắt du khách đi sâu vào những lớp trải nghiệm đa dạng – từ thiên nhiên đến văn hóa, từ vận động đến nghỉ dưỡng.

Tháng 6, khi nắng vàng ổn định và lượng mưa chưa cao, cũng là thời điểm Đà Nẵng bước vào một nhịp điệu rõ ràng nhất của mùa hè. Biển trở nên sống động hơn, các hoạt động ngoài trời được mở rộng, và toàn bộ không gian đô thị như hòa vào một dòng chảy năng lượng liên tục. Đây là lúc du khách có thể cảm nhận trọn vẹn sự kết nối giữa biển – núi – thành phố trong một hành trình liền mạch.

Bãi biển Mỹ Khê đã được Tạp chí Forbes của Mỹ vinh danh xếp thứ 6 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Không chỉ có đường bờ biển đẹp, Đà Nẵng còn sở hữu một hệ sinh thái du lịch đa tầng. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại Bán đảo Sơn Trà, chiều sâu tâm linh – cảnh quan của Ngũ Hành Sơn, đến dấu ấn văn hóa Chăm tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, mỗi không gian đều mang một sắc thái riêng, nhưng vẫn kết nối trong cùng một trải nghiệm tổng thể.

Từ trung tâm thành phố, du khách cũng dễ dàng mở rộng hành trình đến Phố cổ Hội An chỉ trong khoảng một giờ di chuyển, tạo nên một hành trình ngắn nhưng giàu chiều sâu. Chính sự cân bằng giữa thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng du lịch phát triển đã giúp Đà Nẵng duy trì sức hút bền vững.

Không chỉ là điểm đến để ngắm nhìn, thành phố dần trở thành nơi để trải nghiệm – nơi du khách có thể sống chậm lại giữa thiên nhiên, hoặc hòa mình vào nhịp sống năng động, thưởng thức ẩm thực phong phú và cảm nhận sự thân thiện, chuyên nghiệp trong từng dịch vụ.

Được thành lập tại Úc, Lonely Planet là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế. Việc Đà Nẵng được vinh danh không chỉ nâng cao hình ảnh điểm đến trên truyền thông quốc tế, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Úc cũng như nhóm khách quốc tế yêu thích du lịch biển, trải nghiệm ngoài trời và khám phá văn hóa bản địa.