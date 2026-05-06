Đà Nẵng - Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè

Ngô Anh Văn

06/05/2026, 15:08

Giữa nhịp chuyển mình rực rỡ của mùa hè, Đà Nẵng một lần nữa được xướng tên trên bản đồ du lịch quốc tế, khi góp mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á mùa hè do Lonely Planet công bố...

Lễ hội Pháo hoa quốc tế - bản hòa ca rực rỡ trên sông Hàn.

Ngày 06/5, Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết, Lonely Planet - một thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu - mới đây đã công bố danh sách The best places to visit in Asia this summer (Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè). Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ 2 với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục.

Trong phần mở đầu, Lonely Planet nhận định rằng mùa hè tại châu Á không mang một sắc thái đồng nhất: có nơi là những hòn đảo ngập nắng với bầu trời trong xanh, nhưng cũng có nơi phải đối mặt với độ ẩm cao và những cơn mưa lớn. Ngay cả các thành phố phía Bắc như Tokyo cũng không tránh khỏi cái nóng oi bức trong mùa cao điểm.

Ngược lại, những tiểu vùng khí hậu tại Đông Nam Á – đặc biệt ở các quần đảo như Indonesia – lại mang đến điều kiện gần như lý tưởng, với nắng vàng và thời tiết dễ chịu. Chính vì vậy, việc lựa chọn đúng điểm đến trong mùa hè trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là khi nhu cầu du lịch gia tăng mạnh trong giai đoạn này.

Không chỉ dừng lại ở một gợi ý du lịch, vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè mở ra một góc nhìn rõ nét hơn về sức hút của thành phố biển – nơi mỗi hành trình đều có thể chạm vào những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, văn hóa và đời sống.

Trong cách nhìn của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một “thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời”, nơi những dải cát trắng mịn của bãi biển Mỹ Khê hay bãi biển Non Nước trải dài dưới nắng hè, mở ra không gian lý tưởng cho các trải nghiệm biển. Từ đây, thành phố không chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà tiếp tục dẫn dắt du khách đi sâu vào những lớp trải nghiệm đa dạng – từ thiên nhiên đến văn hóa, từ vận động đến nghỉ dưỡng.

Tháng 6, khi nắng vàng ổn định và lượng mưa chưa cao, cũng là thời điểm Đà Nẵng bước vào một nhịp điệu rõ ràng nhất của mùa hè. Biển trở nên sống động hơn, các hoạt động ngoài trời được mở rộng, và toàn bộ không gian đô thị như hòa vào một dòng chảy năng lượng liên tục. Đây là lúc du khách có thể cảm nhận trọn vẹn sự kết nối giữa biển – núi – thành phố trong một hành trình liền mạch.

Bãi biển Mỹ Khê  đã được Tạp chí Forbes của Mỹ vinh danh xếp thứ 6 trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Không chỉ có đường bờ biển đẹp, Đà Nẵng còn sở hữu một hệ sinh thái du lịch đa tầng. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại Bán đảo Sơn Trà, chiều sâu tâm linh – cảnh quan của Ngũ Hành Sơn, đến dấu ấn văn hóa Chăm tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, mỗi không gian đều mang một sắc thái riêng, nhưng vẫn kết nối trong cùng một trải nghiệm tổng thể.

Từ trung tâm thành phố, du khách cũng dễ dàng mở rộng hành trình đến Phố cổ Hội An chỉ trong khoảng một giờ di chuyển, tạo nên một hành trình ngắn nhưng giàu chiều sâu. Chính sự cân bằng giữa thiên nhiên, văn hóa và hạ tầng du lịch phát triển đã giúp Đà Nẵng duy trì sức hút bền vững.

Không chỉ là điểm đến để ngắm nhìn, thành phố dần trở thành nơi để trải nghiệm – nơi du khách có thể sống chậm lại giữa thiên nhiên, hoặc hòa mình vào nhịp sống năng động, thưởng thức ẩm thực phong phú và cảm nhận sự thân thiện, chuyên nghiệp trong từng dịch vụ.

Được thành lập tại Úc, Lonely Planet là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế. Việc Đà Nẵng được vinh danh không chỉ nâng cao hình ảnh điểm đến trên truyền thông quốc tế, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Úc cũng như nhóm khách quốc tế yêu thích du lịch biển, trải nghiệm ngoài trời và khám phá văn hóa bản địa.

Du lịch hai chiều Việt – Nga tăng trưởng mạnh nhờ "cú hích" chính sách

Những "cửa ngõ" kích cầu du lịch xuyên biên giới

Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ

Hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Năm 2026 đang trở thành một năm đột phá đối với ngành du lịch Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái…

Cổng thông tin Trung Quốc VisaHQ dẫn dữ liệu được một số hãng du lịch trực tuyến tổng hợp cho thấy: Tuần lễ Vàng tháng 5/2026 đánh dấu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động mang tính quốc tế hóa nhất của nước này kể từ năm 2019…

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh", siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

Sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách du lịch giữa Việt Nam và Nga đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường hai chiều, trong bối cảnh hàng loạt chính sách về hàng không, thị thực được nới lỏng và cải thiện…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

