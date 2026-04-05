Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây
Ngô Anh Văn
05/04/2026, 10:27
Ngày 3/4, tại tỉnh Champasak, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và chính quyền tỉnh Champasak tổ chức “Diễn đàn Hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026"...
Theo Sở Ngoại Đà
Nẵng, tại diễn đàn quan trọng này có sự tham gia của gần 400 đại biểu từ các
bộ, ngành và 12 địa phương của Việt Nam; lãnh đạo 5 tỉnh Nam - Trung Lào gồm
Champasak, Sekong, Salavan, Attapeu, Savannakhet; và tỉnh Ubon Ratchathani của
Thái Lan.
Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Đà Nẵng nhằm gia tăng
kết nối và thu hút đầu tư và dòng khách từ Lào, đồng thời củng cố mối quan hệ
hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Diễn đàn lần này
không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là một bước tiến lớn trong
việc thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch trên toàn tuyến Hành lang
kinh tế Đông - Tây. Hành lang này, trải dài từ Myanmar, Thái Lan, Lào đến Việt
Nam, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết khu vực,
mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch bền vững.
Phát
biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình, cho biết
Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) không chỉ là một tuyến giao thông xuyên Á mà
còn là một không gian phát triển năng động, nơi hội tụ các lợi thế về địa kinh
tế, địa chính trị và văn hóa của các quốc gia trong khu vực.
Phó Chủ tịch UBND
TP. Đà Nẵng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những
biến động về kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tăng cường kết
nối nội vùng, phát huy tiềm năng của Hành lang kinh tế Đông - Tây càng trở nên cấp
thiết hơn bao giờ hết.
“Với vai trò là
điểm cuối phía Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây, thành phố Đà Nẵng xác định
rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy kết nối khu vực và phát huy hiệu quả các lợi
thế sẵn có. Cùng
với đó, Đà Nẵng đặc biệt coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị
vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với 5 tỉnh
Nam - Trung Lào, gồm Attapeu, Sekong, Salavan, Champasak và Savannakhet," ông Bình
khẳng định.
Tại diễn đàn,
các đại biểu đã tập trung thảo luận hai chuyên đề chính: “Cánh cửa mở vào thị
trường Nam - Trung Lào” và “Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới”. Đại diện các địa
phương và doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách
trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và logistics, qua đó khai thác hiệu
quả tiềm năng hợp tác trên toàn tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Dựa trên điều
kiện tự nhiên và lợi thế sẵn có, các đại biểu cho rằng du lịch là lĩnh vực có
nhiều dư địa phát triển, có thể sớm tạo ra giá trị gia tăng cho các địa phương
dọc tuyến hành lang kinh tế dài 1.450 km nối Việt Nam - Lào - Thái Lan và Myanmar.
Một điểm nhấn quan
trọng tại diễn đàn là danh mục hơn 20 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký
kết giữa thành phố Đà Nẵng, các địa phương Việt Nam với các địa phương và hiệp
hội doanh nghiệp tại Lào trong giai đoạn 2026 - 2030.
Trong khuôn khổ chương
trình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và tỉnh Champasak đã phối hợp tổ
chức Hội chợ Thương mại, du lịch Việt Nam - Lào năm 2026 từ ngày 3 - 5/4, với
khoảng 60 - 70 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia trưng bày, bao gồm các sản
phẩm OCOP, ODOP, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, hàng may mặc - thời trang,
điện - điện tử, điện gia dụng, máy và thiết bị công nghiệp phục vụ sản xuất nông
nghiệp, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dịch vụ.
Sự
kiện này không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh tế mà còn mở rộng sang lĩnh vực văn
hóa. Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng biểu
diễn đã giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật dân gian, góp phần lan tỏa
bản sắc văn hóa xứ Quảng tới bạn bè Lào tham dự diễn đàn.
Bên lề sự kiện, ngành
văn hóa, du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch năm 2026 diễn ra
từ ngày 3 đến 5/4 tại Công viên Champasak. Gian hàng chung của thành phố có quy
mô 180m2, trong đó khu vực du lịch chiếm 36m2, tập trung giới thiệu hình ảnh
điểm đến, các sản phẩm đặc trưng và quà tặng du lịch.
Sự
kiện lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường khách Lào đang phục hồi tích cực
và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 31.000 lượt khách từ
Lào, chiếm 0,41% tổng lượng khách quốc tế. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026,
con số này đã đạt hơn 7.000 lượt, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định.
Đáng
chú ý, việc Lao Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay Viêng Chăn - Đà
Nẵng từ ngày 29/3/2026 với tần suất 2 chuyến/tuần được kỳ vọng sẽ tăng cường
kết nối hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi khách du lịch giữa hai
bên.
Trong
khuôn khổ chuyến công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu
cấp cao TP. Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang làm Trưởng đoàn đã
đến thăm, tiến hành hội đàm, dự ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới với
tỉnh Champasak. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ
hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa hai
địa phương trong thời gian tới.
Để
thúc đẩy liên kết kinh tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề xuất thành lập Hội doanh
nghiệp Đà Nẵng - Champasak, đồng thời tăng cường tổ chức các diễn đàn, hội chợ
xúc tiến thương mại và du lịch nhằm tạo cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai
bên.
Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương thống nhất nghiên cứu xây dựng
tuyến du lịch kết nối Đà Nẵng - Sê Kông - Champasak, hướng đến phục vụ cả thị
trường nội địa và quốc tế. Cùng với đó, khả năng mở đường bay trực tiếp Pakse -
Đà Nẵng cũng được đưa ra xem xét, kỳ vọng tạo bước đột phá trong kết nối kinh
tế, thương mại và thu hút du khách du lịch.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: