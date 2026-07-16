Đặc sản Tây Bắc “xuống” Thủ đô, lan tỏa sức sống Việt

Hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc chính thức được ra mắt tại không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” tạo thêm động lực để các sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường…

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tham dự chương trình. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Ngày 16/7/2026, tại Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” (62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 9 với chủ đề “Điện Biên phố”.

Sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 19/7/2026, với sự tham gia của 14 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu tỉnh Điện Biên, giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mang đậm bản sắc vùng Tây Bắc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các giải pháp phát triển thị trường trong nước, tăng cường kết nối cung – cầu, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt theo tinh thần Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

Nổi bật tại chương trình là các dòng cà phê của Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc tế; cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như mì gạo lứt, miến dong, mật ong, mắc ca, đông trùng hạ thảo, thịt trâu gác bếp, thịt lợn gác bếp, lạp sườn và các loại gia vị truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn của điều kiện tự nhiên, văn hóa bản địa và quá trình lao động sáng tạo của người dân Điện Biên.

Bên cạnh các sản phẩm nông sản, không gian “Điện Biên phố” còn giới thiệu nhiều sản phẩm thổ cẩm thủ công của các hợp tác xã địa phương. Những chiếc khăn, túi xách, trang phục với hoa văn truyền thống được dệt hoàn toàn thủ công không chỉ thu hút sự quan tâm của khách tham quan mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Điện Biên.

Các sản phẩm nông sản nổi tiếng của Điện Biên. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết chuỗi chương trình “Sức sống hàng Việt” được xây dựng với mục tiêu tạo thêm không gian để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

Việc kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và các hoạt động livestream trên nền tảng số không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thuận tiện hơn, mà còn mở ra phương thức kích cầu hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động phân phối và phát triển thị trường trong nước.

Ông Linh nhận định: "Sau 8 kỳ tổ chức thành công với sự tham gia của nhiều địa phương trên cả nước, “Sức sống hàng Việt” đang từng bước trở thành cầu nối hiệu quả giữa các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng và hệ thống phân phối. Chương trình không chỉ góp phần đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người dân mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường nội địa".

Về phía tỉnh Điện Biên, ông Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chia sẻ, “Điện Biên phố” là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất của tỉnh trực tiếp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Điện Biên.

Đặc biệt, Hà Nội là thị trường tiêu dùng lớn, là đầu mối kết nối với các hệ thống phân phối trong cả nước, thông qua chương trình, các chủ thể sản xuất của Điện Biên có điều kiện gặp gỡ các đối tác, doanh nghiệp bán lẻ, mở rộng mạng lưới phân phối và từng bước đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ hiện đại.

Đại diện cho các doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chương trình, ông Nguyễn Quốc Tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Hồng Kỳ Quốc tế, tin tưởng rằng việc tham gia chương trình tại khu vực trung tâm Hà Nội là cơ hội để doanh nghiệp đưa sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng mạng lưới đối tác và đưa cà phê Tây Bắc Điện Biên vào các hệ thống phân phối mới.

“Chúng tôi kỳ vọng thương hiệu cà phê Tây Bắc Điện Biên sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn nữa, qua đó tạo nền tảng thúc đấy chuyển đổi cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hoá, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu”, ông Tế chia sẻ.

Sản phẩm thổ cẩm của bản Pa Xa Lào (Điện Biên) được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên nền tảng TikTok từ 19h00 đến 22h00 ngày 17/7. Phiên livestream có sự tham gia của Á hậu Thụy Vân trong vai trò KOL, cùng đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Thông qua hình thức tương tác trực tuyến, khán giả trên cả nước sẽ được khám phá câu chuyện về vùng đất, văn hóa, con người Điện Biên, tìm hiểu nguồn gốc các sản phẩm đặc trưng và mua sắm trực tiếp trên nền tảng số.

Với mô hình kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và livestream trên nền tảng số, “Điện Biên phố” tiếp tục khẳng định hiệu quả của chuỗi chương trình “Sức sống hàng Việt” trong việc kết nối cung – cầu, đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường trong nước. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Điện Biên mà còn tạo thêm động lực để các sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.