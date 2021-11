Đại biểu Quốc hội nhắc Chính phủ về “lời hứa” 2 tỷ USD cho đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 11/11, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội với nhiều nội dung được đề cập như: xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng, xây dựng gói phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA…

Trong đó, nhiều đại biểu đề cập tới chính sách và chủ trương đầu tư phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Chỉ thị số 23 ngày 5/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

CÒN VƯỚNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC

Dẫn nội dung Chỉ thị này, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Bình Phước) nhấn mạnh, đây là cơ sở để bố trí nguồn lực đầu tư nhưng đến nay, sau gần 1 năm vẫn chưa được phê duyệt.

Đại biểu cũng dẫn Báo cáo số 243 ngày 16/7/2021 của Chính phủ về đầu tư công, trong đó Chính phủ có dự kiến bổ sung 2 tỷ USD cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thông tin về tình hình phê duyệt và triển khai nguồn vốn này, đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm trễ.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất để khu vực ứng phó với biến đổi khí hậu thời gian tới. Bên cạnh quy hoạch, Nghị quyết 120 cũng đề cập tới vấn đề huy động nguồn lực và cơ chế điều phối liên vùng.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn - Ảnh: Quochoi.vn

Ông cho biết, về quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì làm việc với tư vấn quốc tế để xây dựng kế hoạch công phu, bài bản, hoàn tất từ cuối năm 2020 và hiện đang trình Chính phủ thẩm định, xem xét.

“Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện một bước nữa để sớm phê duyệt trong thời gian tới, làm cơ sở để thực hiện các dự án tiếp theo”, ông Dũng thông tin.

Về việc bổ sung thêm 2 tỷ USD cho chương trình chính sách phát triển (DPO) hỗ trợ có mục tiêu cho đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là khoản đã được Chính phủ khóa trước cam kết đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng khu vực để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nêu rõ việc này liên quan tới nhiều vấn đề, như nhà tài trợ và quy trình, thủ tục pháp lý. Các bộ, ngành đang xem xét vấn đề thể chế pháp luật, cụ thể là tiếp cận theo dự án hay theo chương trình để tiến hành quy trình, thủ tục trong nước hay quy trình ODA.

“Vấn đề này vừa mới thống nhất trong sửa Nghị định 56 và chúng tôi đã thống nhất với Bộ Tài chính và hiện đang báo cáo Chính phủ để phê duyệt Nghị định 56. Khi đó, chúng ta sẽ có cơ sở để triển khai, lập ngay các dự án đã có trong danh mục. Hội đồng vùng vừa mới họp cũng đã thông qua các dự án này. Khi đủ thủ tục, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ để thực hiện các dự án một cách hiệu quả”, Bộ trưởng thông tin.

CHẬM PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THÌ BAO GIỜ MỚI GIẢI NGÂN ĐƯỢC 2 TỶ USD?

Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) muốn quy rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ phê duyệt quy hoạch này.

“Chính phủ hứa đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long 2 tỷ USD nhưng hiện quy hoạch vùng chậm trễ như vậy thì ai chịu trách nhiệm. Mà chưa phê duyệt thì làm sao giải ngân được 2 tỷ USD giai đoạn 2021- 2025. Không khéo đồng bằng sông Cửu Long không được hưởng 2 tỷ USD này và cũng không vay vốn được. Cho nên đề nghị trách nhiệm của bộ, ngành phải phê duyệt sớm cho quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long”, đại biểu tỉnh Đồng Tháp nêu quan điểm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa tranh luận trong phiên chất vấn.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, không phải chỉ để thực hiện các dự án DPO hỗ trợ 2 tỷ USD tăng thêm cho đồng bằng sông Cửu Long mà còn là cơ sở để phát triển bền vững toàn bộ khu vực. Ngoài vấn đề biến đổi khí hậu, dự án cũng giải quyết cả các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, quốc phòng, an ninh...

Ông cũng khẳng định sẽ báo cáo lại với Chính phủ một lần nữa và cố gắng làm nhanh nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của mình.

“Đây là chủ quan từ chúng tôi. Những nội dung thuộc các bộ, ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất. Cố gắng nếu đầy đủ các thủ tục và ý kiến, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt được quy hoạch này trong tháng 12”, Bộ trưởng thông tin.