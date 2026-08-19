Thị trường “tắt” thanh khoản, sắc đỏ tràn ngập

Tuy mức giảm ở điểm số khá nhẹ trong phiên sáng nay cũng cũng có tới gần trăm cổ phiếu giảm quá 1%. Diễn biến độ rộng cho thấy số lượng cổ phiếu đỏ tăng dần theo thời gian. Nền thanh khoản cực thấp thể hiện hiệu ứng giá này là do dòng tiền mua quá kém.

Nhóm cổ phiếu lớn nhất của VN-Index vẫn chưa tạo sức ép.

VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,46% (-7,89 điểm) nhưng chỉ có 80 mã xanh và 212 mã đỏ, trong đó 92 mã giảm quá 1%. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt gần 3.997 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 4.000 tỷ đồng kể từ phiên sáng ngày 24/1/2025 – phiên cuối cùng trước khi nghỉ Tết Âm lịch.

Việc chỉ số giảm ít xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khá ổn định. Trong 10 mã lớn nhất của VN-Index, chỉ có CTG giảm 1,27% và VCB giảm 0,86%, BID giảm 0,83% là đáng kể. VIC, VHM, TCB, VPB cũng đỏ nhưng giảm không đáng kể. GAS là mã duy nhất trong nhóm trụ còn xanh, tăng nhẹ 0,36%.

Cả rổ VN30 cũng chỉ có 3 mã xanh, ngoài GAS là ACB tăng 0,69% và LPB tăng 2,2%. LPB mạnh nhưng vốn hóa hạn chế, cũng chỉ đủ bù điểm số cho mức giảm ở VIC. VN30-Index giảm 0,33% dưới sức ép của 22 cổ phiếu đỏ, trong đó 7 mã giảm từ 1% trở lên. MWG đang dẫn đầu với mức giảm 1,79%, tiếp theo là MSN giảm 1,35% và BSR giảm 1,29%.

Thanh khoản rổ blue-chips này cũng đang ở mức thấp kỷ lục với 2.086,5 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. 5 cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng là VIC với 339,2 tỷ, giá giảm 0,25%; HPG với 160,1 tỷ, giá tham chiếu; TCB với 138,8 tỷ, giá giảm 0,16%; VCB với 114,5 tỷ, giá giảm 0,86% và SSI với 109,9 tỷ, giá giảm 1,28%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Các blue-chips cũng không phải yếu ngay từ đầu, ít phút sau khi mở cửa rổ VN30 vẫn có 20 cổ phiếu xanh, nhưng sau đó giá dần đổi màu hàng loạt. Khi kết hợp với ngưỡng thanh khoản cực kém, đây là hiện tượng lùi giá dưới áp lực bán tăng dần lên, dù cũng chỉ ở mức thấp. Thống kê có 12 cổ phiếu lùi giá quá 1% so với mức cao nhất, bao gồm cả một vài trụ như VHM lùi 1,29% so với đỉnh.

Diễn biến độ rộng toàn sàn HoSE cũng cho thấy trạng thái lùi giá tương tự. Tuy nhiên điểm khác so với rổ VN30 là mức tăng giá ban đầu của cổ phiếu vừa và nhỏ không tốt. Cụ thể, lúc 9h20 độ rộng tốt nhất ghi nhận 101 mã tăng/74 mã giảm nhưng chỉ đến 10h đã là 87 mã tăng/148 mã giảm, đến 11h là 76 mã tăng/201 mã giảm và chốt phiên có 80 mã tăng/212 mã giảm. Như vậy số cổ phiếu từ tham chiếu trượt xuống vùng đỏ chiếm ưu thế, hơn là trạng thái đảo chiều từ xanh thành đỏ.

Sàn HoSE chốt phiên sáng với 92 cổ phiếu giảm quá 1%, chiếm khoảng 27,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Điều này phản ánh áp lực bán thực sự không lớn, nhưng mua quá kém, nên giá mở rộng biên độ dễ dàng. Trong 92 cổ phiếu yếu nhất này chỉ có 20 mã thanh khoản quá 10 tỷ đồng.

Ở phía tăng, dòng tiền không đủ sức đẩy giá thực sự mà chỉ đỡ ở số rất ít mã. 9/80 cổ phiếu xanh đạt mức tăng từ 1% trở lên và có thanh khoản trên 1 tỷ đồng phản ánh rõ điều này. CII tăng 1,39% với 68,9 tỷ đồng; HAH tăng 1,93% với 50,3 tỷ; LPB tăng 2,2% với 38,9 tỷ; NLG tăng 1,06% với 17,1 tỷ là những cổ phiếu duy nhất nổi bật trên mặt bằng thanh khoản rất kém này.

Khối ngoại cũng giảm cường độ giao dịch đáng chú ý khi chỉ bán ra tổng cộng 729,7 tỷ đồng ở HoSE, giảm 13% so với sáng hôm qua và xuống mức thấp nhất 25 phiên. Vị thế ròng đạt -254,8 tỷ, chủ yếu là bán ở diện rộng. Những mã bị bán ròng nhiều nhất là VCB -49,3 tỷ, VIC -36,1 tỷ, VPB -29,3 tỷ, MSN -26 tỷ, ACB -24,9 tỷ, SSI -24,6 tỷ. Phía mua ròng có FRT +30,2 tỷ, DGW +21,3 tỷ.

Mức thanh khoản cực nhỏ đang cho thấy tình trạng phòng thủ tối đa của dòng tiền. Biên độ giá giảm mạnh xuất hiện khá rộng không cho thấy áp lực bán lớn. Thêm vào đó chỉ số VN-Index đang tạo sự cân bằng mang tính “ảo giác” khi có các cổ phiếu lớn giằng co khiến điểm số giảm ít.