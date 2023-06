Đảm bảo hiệu quả xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an

Chiều 7/6/2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Cục Hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị liên quan về tiến độ dựng Đề án Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an (gọi tắt là Đề án).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án là một trong những nội dung quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Do đó, cần phân công bộ phận thường trực thực hiện xây dựng Đề án; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ, hiệu quả việc triển khai xây dựng Đề án.



Cụ thể, Cục Hồ sơ nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định vị trí đặt Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an; khẩn trương rà soát tổng thể các văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật ngay từ khâu xây dựng Đề án; trao đổi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; nghiên cứu mô hình tổ chức và nhân lực thực hiện Đề án; thực hiện các quy trình, thủ tục và thẩm định các văn bản trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt chủ trương Đề án theo đúng quy định…

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ cho biết, xác định việc xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an là một trong những nội dung quan trọng để Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. Thời gian qua, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch, xác định lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan thực hiện; Tham mưu thành lập Tổ giúp việc xây dựng Đề án, đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, đề xuất xây dựng dữ liệu và tham gia ý kiến dự thảo đề cương Đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng...

Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cũng đã gửi văn bản, xin ý kiến các đơn vị góp ý vào dự thảo Đề án, khảo sát thông tin về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu; trao đổi, đề xuất một số nội dung về mặt bằng, diện tích, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật, hạ tầng vận hành trong thiết kế xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp, phương hướng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả đề ra.