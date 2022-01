Dàn Hoa, Á hậu hội tụ với BST áo dài tái hiện dòng tranh bị lãng quên

Nhà mốt La Sen Vũ từ lâu đã được biết đến với những thiết kế đậm nét văn hóa người Việt, mỗi bộ áo dài đều được đầu tư, lên ý tưởng độc đáo kết hợp với những đường cắt may mới mẻ. Cùng với dàn Hoa Á hậu và các thí sinh bước ra từ chương trình The Next Face Vietnam 2021, thương hiệu La Sen Vũ đã mang đến cho khán giả BST Mơ Xuân được lấy cảm hứng chính từ dòng tranh Kim Hoàng.

Điểm đặc biệt của các bộ áo dài nằm ở phần tà áo với các họa tiết được thêu đính hiệu ứng 3D hiện đại. Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng của La Sen Vũ, các họa tiết chính là phần tái hiện chân thực của dòng tranh Tết đã thất truyền vào hơn 7 thập kỷ trước. Giống như dòng tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, nội dung của dòng tranh Kim Hoàng cũng xoay quanh trẻ em, gia súc, những sinh hoạt hằng ngày của người nông dân. Hiểu được tầm quan trọng của việc gìn giữ những nét đẹp dân tộc, La Sen Vũ đã dùng những chiếc áo dài để chuyên chở tham vọng “hồi sinh” một trong những đặc trưng văn hóa của Việt Nam.

Có thể thấy, hầu hết các thiết kế trong BST đều được sử dụng loại vải tơ tằm, gấm cao cấp và lụa tổng hợp. Nhờ vào sự mềm mại và cách ráp may khéo léo, những bộ áo dài mới có thể vừa vặn và khiến phần trình diễn của các Hoa Á hậu trở nên dễ dàng và uyển chuyển hơn.

Không những vậy, NTK La Sen Vũ lựa chọn những gam màu nóng cho các thiết kế lần này như đỏ, nâu đất, hồng, vàng đất. Đây không chỉ là tông màu chính của giấy vẽ trong dòng tranh Kim Hoàng, mà còn là sắc màu nhuộm kín không gian ngày Tết ở Việt Nam. Với mong muốn nâng tầm sự hòa quyện nghệ thuật hoài cổ và đương đại, NTK La Sen Vũ đã tinh tế kết hợp phom áo dài truyền thống với những điểm nhấn nhẹ như tay loe, tay bồng,… và áo khoác lửng sở hữu họa tiết đính kết nổi bật.

Chia sẻ thêm về nguồn cảm hứng cũng như quá trình thực hiện BST, NTK La Sen Vũ bày tỏ về những khó khăn mà người dân cả nước phải trải qua trước tình hình dịch bệnh. Với ước mong về một Việt Nam tươi sáng hơn trong năm mới, NTK La Sen Vũ đã tạo nên BST Mơ Xuân.

Show trình diễn không chỉ có sự tham gia của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Thúy An, Phương Anh, Ngọc Thảo, mà còn có sự trở lại của những “gương mặt thân quen” như Người đẹp Nhân ái Mai Phương, Người đẹp Thời trang – Thanh Nhàn, Người đẹp có làn da đẹp nhất – Phương Quỳnh,… Bên cạnh đó, show diễn còn có sự góp mặt của Quán quân The Next Face Vietnam 2021 – Y Hạ sánh bước cùng các thành viên team Lương Thùy Linh. Đặc biệt, Á hậu Kiều Loan vừa xuất hiện trên sàn catwalk, vừa đảm nhận vị trí MC của cả chương trình.