Đang bị tạm giam, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng đã bán thành công gần 1 triệu cổ phiếu CSC

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NỘi (HNX) vừa công bố bà Huỳnh Thị Mai Dung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 976.000 CP của CTCP Tập đoàn COTANA (mã CSC-HNX).

Theo đó, bà Huỳnh Thị Mai Dung thông báo đã 976.000 cổ phiếu CSC trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Giao dịch diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 2/11/2023. Nguyên nhân không bán hết là do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Sau giao dịch, bà Dung giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn hơn 4,15 triệu cổ phiếu, chiếm 13,31% vốn tại CSC.

Trước đó, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán Apec) đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu CSC với mục đích đầu tư tự doanh. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 11/10-9/11/2023.

Trước đó, Công an Thành phố Hà Nội ngày 28/6 thông tin, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam.

Đồng thời, Cơ quan điều tra ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 05 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015, gồm:

1. Nguyễn Đỗ Lăng, sinh năm 1974, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

2. Phạm Duy Hưng, sinh năm 1979, trú tại số nhà 14 Q27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

3. Huỳnh Thị Mai Dung, sinh năm 1975, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội (vợ Nguyễn Đỗ Lăng).

4. Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội - Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

5. Phạm Thị Đức Việt, sinh năm 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó phòng dịch vụ khách hàng Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Trên thị trường, cổ phiếu CSC đang trong quãng điều chỉnh mạnh khoảng 3 tháng gần đây. Cổ phiếu này hiện đang dừng tại 28.100 đồng/cp, giảm 32% so với mức cao nhất từ đầu năm đạt được vào đầu tháng 8.



Như vậy, dù đang bị tạm giam nhưng bà Huỳnh Thị Mai Dung vẫn có thể thu về khoảng 28 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Cotana ghi nhận doanh thu đạt hơn 110 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái (642 tỷ đồng). Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 23 tỷ đồng, giảm 85% so với quý 3/2022 (149,45 tỷ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Cotana ghi nhận doanh thu đạt 298 tỷ đồng giảm 80% so với cùng kỳ (1.507 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ (345,98 tỷ đồng).