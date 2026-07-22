Đằng sau việc hãng mũ bảo hiểm xe đạp cuối cùng của Đức chuyển sản xuất sang Trung Quốc

Quyết định này cho thấy những thách thức trong việc bảo vệ bất kỳ ngành công nghiệp của châu Âu sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: KED.

Khi hãng sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp KED của Đức thông báo sẽ chuyển toàn bộ quy trình sản xuất sang Trung Quốc vào cuối năm nay, thông tin này dường như không gây ra nhiều sự chú ý trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, quyết định này của KED là một phần trong câu chuyện căng thẳng thương mại và kinh tế giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, đồng thời cho thấy những thách thức trong việc bảo vệ bất kỳ ngành công nghiệp của châu Âu sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc - tờ báo Nikkei Asia nhận định.

KED là nhà sản xuất mũ bảo hiểm xe đạp cuối cùng của Đức - theo sau các công ty như Uvex và Alpina - đưa ra quyết định này. Lý do được công ty đưa ra là mức lương tối thiểu tại Đức đã tăng lên mức 13,9 euro (15,9 USD) mỗi giờ trong 4 năm qua, giá nguyên liệu thô tăng do dầu mỏ đắt đỏ hơn, và sự cạnh tranh về giá từ mũ bảo hiểm sản xuất tại Trung Quốc.

Ngành công nghiệp xe đạp và linh kiện xe đạp là một ngành lớn ở Đức. Chính phủ nước này ước tính rằng gần như mọi thành viên trong số 82 triệu dân đều sở hữu một chiếc xe đạp.

Trong một phân khúc không được bảo vệ bởi các quy tắc bảo vệ thương mại của EU, KED dễ bị tổn thương trước giá nhân công và quy trình sản xuất rẻ hơn ở Trung Quốc. Trái lại, các nhà sản xuất xe đạp của châu Âu được bảo vệ bởi các biện pháp chống bán phá giá của EU đã tồn tại hàng thập kỷ, có nghĩa là ngành này ở Đức vẫn duy trì được sức mạnh, dù hầu hết các khung xe đạp vẫn được sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc Việt Nam.

"Thuế chống bán phá giá áp dụng đối với xe đạp, các bộ phận thiết yếu và xe đạp điện hoàn chỉnh nhập khẩu từ Trung Quốc khiến cho việc sản xuất tại châu Âu trở nên hấp dẫn”, bà Katharina Hinse, trưởng bộ phận chính sách kinh tế và công nghiệp tại hiệp hội thương mại Công nghiệp Xe đạp Đức (ZIV), cho biết.

"Áp lực về giá đối với phụ tùng và phụ kiện xe đạp là rõ ràng, nhưng chúng tôi không cho rằng sản xuất trong nước những mặt hàng này sẽ biến mất hoàn toàn, vì chi phí lao động cũng đang tăng ở những nơi khác”, bà nói thêm.

EU áp dụng thuế nhập khẩu 48,5% đối với xe đạp thông thường từ Trung Quốc, và từ 10% đến 70% đối với xe đạp điện. Mức thuế 48,5% cũng áp dụng cho các bộ phận xe đạp chính từ Trung Quốc để ngăn chặn việc lách luật chống bán phá giá của EU bằng cách nhập khẩu xe đạp lắp ráp một phần. ZIV cho biết sản xuất xe đạp và xe đạp điện ở Đức đã tương đối ổn định trong những năm gần đây, với sản lượng 1,9 triệu chiếc vào năm ngoái.

Ngược lại, KED, công ty đã tồn tại 40 năm, không được hưởng sự bảo vệ như vậy từ EU, và giờ đây sẽ chỉ giữ lại hoạt động nghiên cứu và phát triển, cũng như kiểm soát chất lượng, tại Đức.

CEO Viktor Borsche của KED nói với Nikkei Asia rằng ngoài sự gia tăng chi phí, việc người tiêu dùng hạn chế chi tiêu và lượng lớn hàng tồn kho trên thị trường sau đại dịch Covid-19 cũng là những thách thức mà công ty của ông đang đối mặt. Hơn nữa, các kế hoạch khoản đầu tư và tăng trưởng hiệu suất của công ty còn bị cản trở bởi thủ tục hành chính rườm ra của Đức, chẳng hạn như phải chờ 1 năm để có giấy phép cho hệ thống làm mát trên mái nhà - ông Borsche cho biết.

"Việc tăng giá khoảng 20 euro mỗi mũ bảo hiểm là cần thiết nhưng khó thực hiện mà không làm giảm doanh số bán hàng, vì vậy chúng tôi hiện đang bảo vệ thương hiệu bằng cách đóng cửa tất cả các hoạt động sản xuất tại Đức và chuyển sang một nhà sản xuất hợp đồng Trung Quốc. Các nguồn lực trước đây đầu tư vào việc duy trì sản xuất nội bộ giờ sẽ được tập trung vào các sản phẩm mới hơn và việc đẩy nhanh chu kỳ phát triển sản phẩm”, ông Borsche nói.

Ông Ralf Sauter, một chuyên gia về hàng hóa công nghiệp và ngành công nghệ cao tại công ty tư vấn quản lý Horvath, cho biết quyết định của KED là dễ hiểu, xét đến danh tiếng của Đức là một trong những địa điểm sản xuất đắt đỏ nhất, do chi phí lao động cao và mức độ linh hoạt hạn chế trong việc tuyển dụng và sa thải nhân công.

Ông Sauter cho rằng có một con đường mà các nhà sản xuất nhỏ của Đức có thể đi theo để phát triển là cố gắng làm cho sản phẩm của họ nổi bật. "Sự khác biệt là điều có thể đạt được theo thời gian thông qua thương hiệu và tiếp cận khách hàng, nói cách khác chính là kiến thức địa phương, vì sản xuất ngày càng giảm vai trò là một yếu tố phân biệt", ông nói.

Mặc dù có thuế quan, khung xe đạp Đức vẫn chủ yếu được sản xuất tại châu Á, nếu không phải từ Trung Quốc. Những gì Đức đã có thể giữ lại là sản xuất tay lái, trục khuỷu, nan hoa bánh xe, bánh xe, chắn bùn, máy phát điện trung tâm, đèn và khóa.

Giống như KED, các nhà sản xuất phụ kiện và phụ tùng xe đạp ở Đức chủ yếu là các công ty nhỏ và vừa, thường do gia đình điều hành.

Về phần mình, ông Borsche lạc quan về việc chuyển sản xuất sang Trung Quốc.

"Giá trị cao cấp trước đây của nhãn 'Made in Germany' (Sản xuất tại Đức) là điều ngày càng khó đạt được hiện nay. Người tiêu dùng và các nhà bán lẻ ngày càng nhận ra rằng mũ bảo hiểm chất lượng cao hoàn toàn có thể được sản xuất ở Trung Quốc, vì họ biết rằng các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất hàng hóa cho nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng”, ông nói.