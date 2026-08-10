Giá vàng tuần này: Rủi ro còn lớn sau cú tăng 7%

Tuần qua giá vàng thế giới đã có những bước tăng đầy thuyết phục sau 2 tháng tích lũy quanh ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/oz...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên mua đuổi, vì rủi ro đối với giá vàng trong ngắn hạn trong ngắn hạn vẫn còn đáng kể, xét tới mức lạm phát còn cao ở Mỹ.

Với mức tăng khoảng 300 USD/oz, tương đương tăng 7%, tuần qua là tuần tăng giá mạnh nhất của vàng kể từ đầu năm. Thị trường kim loại quý hưởng lợi khi số liệu việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian từ nay tới cuối năm. Ngoài ra, việc giá dầu thô giảm do kỳ vọng về một thỏa thuận để mở cửa lại eo biển Hormuz cũng hỗ trợ cho sự bứt phá này của giá vàng.

“Dữ liệu việc làm của Mỹ đã mang tới tin tốt cho nhà đầu tư vàng. Nhưng đối với Fed, đây là một vấn đề lớn nữa, bởi lạm phát vẫn còn cao. Chủ tịch Fed sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về cách làm thế nào để kiểm soát lạm phát”, nhà phân tích kỹ thuật Waleed Said của công ty GivTrade nói với trang Kitco News.

Cũng như ông Said, một số nhà phân tích khác cho rằng chống lạm phát vẫn đang là trọng tâm chính của Fed, nên việc mua đuổi sau cú tăng mạnh tuần vừa rồi của vàng có thể sẽ đặt ra rủi ro đối với nhà đầu tư.

Chiến lược gia trưởng Roukay Ibrahim của công ty BCA Research cho rằng 4.000 USD/oz là mức giá hấp dẫn để mua vào nhưng sau nhịp tăng tuần vừa rồi, nhà đầu tư cần kiên nhẫn. “Tôi cho rằng ở thời điểm này, chống lạm phát vẫn là mục tiêu chính sách chủ đạo của Fed, thay vì hỗ trợ thị trường việc làm”, bà nói.

Tuần này, thách thức đối với các nhà đầu tư vàng sẽ đến từ các báo cáo lạm phát Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố vào ngày thứ Tư và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố vào ngày thứ Năm. Số liệu lạm phát nóng hơn dự báo có thể củng cố khuynh hướng thắt chặt của Fed, dẫn tới việc chốt lời nhanh trên thị trường vàng, và ngược lại.

Bà Ibrahim nói thêm rằng mỗi lần vàng giảm giá là một cơ hội để mua, vì bà tin rằng lập trường cứng rắn của Fed là có giới hạn, đồng nghĩa rằng lãi suất thực và tỷ giá đồng USD khó tăng cao hơn nhiều.

Trưởng phân tích Alex Kuptsikevich của công ty FxPro cho biết ông lạc quan về giá vàng trong ngắn hạn, nhưng mức tăng của giá vàng có thể sẽ hạn chế vì khó có chuyện Fed từ bỏ khuynh hướng thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh áp lực lạm phát cao dai dẳng.

“Các nhà đầu cơ giá lên vẫn cần nỗ lực thêm. Trong đợt tăng vừa rồi, giá vàng đã tiếp cận nhưng chưa thể bứt phá qua đường trung bình động của 50 tuần để tạo ra một tín hiệu quan trọng cho xu hướng dài hạn… Xét tới tất cả các yếu tố, chúng tôi kỳ vọng một cuộc đấu thú vị trên thị trường vàng trong tuần tới, và sự giằng co sẽ gia tăng sau khi Mỹ công bố báo cáo CPI và PPI. Giá vàng có thể tăng lên ngưỡng 4.500 USD/oz khá dễ dàng, nhưng cao hơn ngưỡng đó, sự giằng co sẽ diễn ra mạnh mẽ”, ông Kuptsikevich nhận xét.

Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích của công ty FOREX.com, nhận thấy sự bứt phá của vàng trong tuần vừa rồi đã thu hút sự chú ý trở lại của nhà đầu tư, nhưng diễn biến giá vàng tuần này sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định xu hướng tăng có được thiết lập trở lại hay không.

“Tôi hoài nghi về việc báo cáo việc làm vừa rồi của Mỹ có thể có ảnh hưởng lâu dài lên giá vàng, ngay cả khi dữ liệu đó làm suy giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Từ nay đến cuộc họp tháng 9 của Fed, vẫn còn có hai báo cáo CPI nữa, và giá dầu vẫn còn bất định. Bởi vậy, vẫn còn nhiều yếu tố có thể ủng hộ đồng USD tăng giá và chống lại giá vàng. Nếu giá dầu và áp lực lạm phát còn cao, Fed sẽ phải duy trì khuynh hướng thắt chặt ngay cả khi thị trường việc làm suy yếu”, ông Razaqzada nhận xét.

Bà Nicky Shiels, trưởng nghiên cứu và chiến lược kim loại quý của công ty MKS PAMP, cho rằng giá vàng có thể đã tăng quá nhanh quá xa, đặt ra khả năng các nhà đầu tư “tiền nóng” hiện thực hóa lợi nhuận. Bà cũng nhấn mạnh rằng khuynh hướng thắt chặt của Fed là một trở ngại lớn đối với giá vàng.

“Số liệu CPI tuần này cần phải thấp hơn kỳ vọng để Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Như thế, giá vàng sẽ có cơ hội đạt mốc 4.500 USD/oz”, bà nói.

Giá vàng và giá bạc khởi động tuần giao dịch mới vào đầu giờ sáng nay (10/8) tại thị trường châu Á trong trạng thái ít biến động so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,8 USD/oz, giao dịch ở mức 4.342,5 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng nhẹ lên gần 64 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương gần 138,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.000 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra).