Điều hòa Trung Quốc “cháy hàng” ở châu Âu

Thành công lớn của điều hòa Trung Quốc tại châu Âu trong năm nay không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ sự kết hợp giữa nhu cầu thị trường đặc thù và khả năng đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp...

Điều hòa PortaSplit của Midea bày bán ở Italy - Ảnh: Midea/Nikkei Asia.

Khi châu Âu liên tục bị các đợt sóng nhiệt kỷ lục tấn công trong năm nay, thị trường điều hòa không khí tại khu vực này tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Trong đó, các nhà sản xuất Trung Quốc nổi lên chiếm lĩnh thị phần mạnh mẽ nhất.

Theo tờ báo Nikkei Asia, thành công vượt bậc của các loại điều hòa không khí di động, không cần lắp đặt, đặc biệt là sản phẩm của các công ty Trung Quốc như Midea và Hisense, không chỉ đáp ứng nhu cầu làm phát cấp thiết của người tiêu dùng châu Âu, mà còn mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc và thách thức những định kiến cũ về các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Sự bùng nổ của điều hòa Trung Quốc tại châu Âu đã được minh chứng bằng những con số.

Midea, một trong những nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu Trung Quốc, đã ghi nhận mức tăng trưởng phi thường ở dòng sản phẩm điều hòa di động không cần lắp đặt PortaSplit. Trong 6 tháng đầu năm, Midea đã cung cấp 200.000 chiếc PortaSplit cho thị trường châu Âu, gấp đôi tổng doanh số sản phẩm này tại châu Âu trong cả năm 2025.

Châu Âu trải qua đợt sóng nhiệt kỷ lục vào cuối tháng 6, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C tại Pháp và Đức, đẩy nhu cầu về các thiết bị làm mát lên đỉnh điểm. Trong tháng 7, tại nhà máy của Midea ở Nam Sa, tỉnh Quảng Đông, những chiếc điều hòa di động PortaSplit được đóng hộp kỹ lưỡng và xếp vào container, sẵn sàng cho hành trình đến các trung tâm vận chuyển kết nối Trung Quốc và châu Âu bằng đường biển và đường bộ.

Đến cuối tháng 7, Midea thông báo đã nhận thêm lượng đơn hàng mới 160.000 chiếc PortaSplit trong thời gian kể từ tháng 6, và cho biết sản phẩm này đã trở nên khan hiếm ở một số khu vực tại châu Âu.

Không chỉ riêng Midea, các nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn khác của Trung Quốc cũng có doanh số điều hòa tăng vọt tại thị trường châu Âu. Công ty Hisense, một cái tên lớn khác trong ngành, báo cáo doanh số điều hòa tại Pháp trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trên toàn khu vực Tây Âu, doanh số của Hisense tăng 20%.

Những số liệu này được củng cố bởi dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu các sản phẩm điều hòa không khí từ Trung Quốc sang châu Âu trong nửa đầu năm đã tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, xuất khẩu sang Pháp tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 207 triệu USD). Tương tự, xuất khẩu sang Hà Lan cũng tăng 60%, đạt 1,4 tỷ nhân dân tệ.

Thành công lớn của điều hòa Trung Quốc tại châu Âu trong năm nay không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ sự kết hợp giữa nhu cầu thị trường đặc thù và khả năng đổi mới sản phẩm của các doanh nghiệp.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ lệ lắp đặt điều hòa không khí ở châu Âu vào năm 2025 chỉ đạt 23%. Con số này thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác trên thế giới, chủ yếu do những thách thức cố hữu của thị trường. Châu Âu có nhiều tòa nhà chung cư cũ, nơi các công việc xây dựng như khoan lỗ trên tường ngoài bị hạn chế để bảo vệ kiến trúc. Ngay cả ở những nơi không có quy định nghiêm ngặt như vậy, chi phí lắp đặt điều hòa vẫn rất cao và việc đặt lịch hẹn với thợ chuyên nghiệp thường rất khó khăn.

Midea đã nhanh chóng nhận ra những rào cản này. Ông Zhao Ali, Giám đốc phụ trách sản phẩm điều hòa tại thị trường châu Âu của Midea, chia sẻ: "Tất cả bắt đầu khi đội ngũ châu Âu của chúng tôi nắm bắt được nhu cầu và đưa ra đề xuất”.

Để vượt qua những khó khăn trong việc lắp đặt điều hòa tại châu Âu, bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) trong nước của Midea cùng với bộ phận thiết kế đặt tại Italy đã dành 3 năm để phát triển PortaSplit. Sản phẩm này được định giá khoảng 1.000 euro (1.150 USD) và không yêu cầu lắp đặt chuyên nghiệp, thay vào đó người dùng có thể tự thiết lập.

Cục nóng của PortaSplit chỉ nặng khoảng 10 kg, đủ nhẹ để một người bình thường có thể nâng, và được lắp đặt bên ngoài cửa sổ hoặc cửa ban công. Cục lạnh có bánh xe, cho phép di chuyển dễ dàng trên sàn nhà.

Midea cho biết mặc dù điều hòa di động đã tồn tại trên thị trường trước đây, nhưng các mẫu giá rẻ khoảng 200 đến 300 euro thường gặp vấn đề về hiệu suất làm mát kém và độ ồn cao. PortaSplit đã giải quyết được những vấn đề này, dẫn đến sự bùng nổ doanh số.

Thành công của điều hòa không khí Trung Quốc ở châu Âu diễn ra trong bối cảnh bức tranh thị trường tổng thể của các nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc đang có nhiều biến động.

Trong khi doanh số tại thị trường châu Âu bùng nổ, doanh số điều hòa tại thị trường nội địa Trung Quốc lại đang chững lại. Theo công ty nghiên cứu Beijing All View Cloud Data Technology, tổng doanh số điều hòa trong nước từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay đạt 59,67 triệu chiếc, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này được cho là do doanh số bán nhà giảm mạnh bởi suy thoái thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sang các thị trường khác như Mỹ và Nga cũng giảm, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu điều hòa của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 6 giảm 9%, xuống còn 113,6 tỷ nhân dân tệ. Trong lúc doanh số tại thị trường nội địa và các thị trường ngoài châu Âu suy giảm, các nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc đang hy vọng tận dụng thành công của điều hòa tại thị trường châu Âu để mở rộng cơ hội kinh doanh.

Chiến lược này không chỉ đơn thuần là tìm kiếm thị trường mới mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc hơn đối với các thương hiệu Trung Quốc.

Ông Xiong Xueqin, Giám đốc kinh doanh điều hòa dân dụng châu Âu của Midea, nhấn mạnh: "Bằng cách bán các sản phẩm gốc mang thương hiệu của chính mình ra thị trường, các công ty Trung Quốc có thể phá vỡ định kiến về các thương hiệu Trung Quốc là 'OEM' ở thị trường nước ngoài”.

Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) là thuật ngữ chỉ các công ty hoặc xưởng chuyên sản xuất linh kiện, sản phẩm theo đúng bản thiết kế, yêu cầu của một doanh nghiệp khác để dán nhãn thương hiệu của doanh nghiệp đi thuê sản xuất đó.