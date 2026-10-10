Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-10/10/2026: Lợi suất trái phiếu lập đỉnh mới, kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển, giá dầu leo thang

Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...

Mặt ngoài trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: NYT.

Giá dầu thô leo thang trên ngưỡng 100 USD/thùng dù có những dấu hiệu cho thấy xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh phục hồi mạnh mẽ.

Cùng với đó, thị trường lãi suất tương lai chứng kiến những dịch chuyển đáng kể trong kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với đặt cược vào một động thái thắt chặt trong cuộc họp tháng 10 giảm xuống mức thấp.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ 4-10/10/2026 do VnEconomy điểm lại:

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục biến động

Xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu diễn ra mạnh mẽ trong nửa đầu tuần này và có phần dịu bớt vào nửa cuối tuần. Nguyên nhân khiến trái phiếu chính phủ bị bán tháo bao gồm áp lực lạm phát lớn do giá năng lượng tăng cao liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, nợ công và thâm hụt ngân sách lớn ở nhiều nền kinh tế, cùng nhu cầu vay vốn lớn liên quan tới làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Pháp đã trở thành tâm điểm trong đợt bán tháo trái phiếu ở châu Âu, khi bất định chính trị và tình hình ảm đạm của nền kinh tế nước này khuếch đại mối lo về khối nợ công lớn của Paris. Trong tuần, có lúc lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm có lúc lên gần 5%, cao nhất từ năm 2022.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, lợi suất của các kỳ hạn 10 năm và 30 năm cũng đạt mức cao nhất kể từ năm 2022 trong tuần này.

Bán tháo trên thị trường trái phiếu châu Âu gợi ký ức khủng hoảng nợ 15 năm trước

Giá dầu cao, nợ công lớn: Hai yếu tố chính khiến thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo

Biến động thị trường trái phiếu Pháp đe dọa đồng euro

Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng cao, Chính phủ Mỹ có thể làm gì?

BIS: “Nợ công lớn sẽ khiến các ngân hàng trung ương khó ứng phó với khủng hoảng”

Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo Trung Quốc và Nhật Bản có thể giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Đằng sau “bom nợ” của Pháp

Tổng giám đốc IMF bi quan về nợ công toàn cầu, kêu gọi Pháp lập lại trật tự tài khóa

“Vòng luẩn quẩn” của kinh tế Pháp

Kỳ vọng về lãi suất Fed tiếp tục dịch chuyển, tăng lãi suất trở thành xu hướng toàn cầu

Sau các số liệu lạm phát và việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ công bố trong tuần trước, giới đầu tư đã giảm mạnh kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Đến ngày thứ Sáu (9/10), mức đặt cược cho một động thái tăng lãi suất vào cuối tháng này chỉ còn 17%.

Tuy nhiên, tăng lãi suất đã trở thành xu hướng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu trong bối cảnh lạm phát cao dai dẳng. Fed được dự báo sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được cho là sẽ tiếp tục tăng lãi suất sau hai đợt tăng đã có trong năm nay. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) trong tuần này cũng đã có đợt tăng lãi suất đầu tiên sau 3 năm.

Fed có thể không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10

Dù bi quan, người tiêu dùng Mỹ vẫn đang là động lực chính của nền kinh tế

Áp lực lạm phát khiến Ấn Độ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 3 năm

Lạm phát ở eurozone tăng mạnh, ECB trước sức ép tiếp tục nâng lãi suất

Lãi suất vay mua nhà ở Mỹ không ngừng leo thang

Giới đầu tư coi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng là rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế



Giá dầu neo cao trong lúc đàm phán Mỹ - Iran “dậm chân tại chỗ”

Trong tuần này, có nhiều thông tin lẽ ra đã có thể kéo giá dầu giảm, như số liệu vận tải biển cho thấy xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã hồi về mức trước chiến tranh, các nước khối “nhà giàu” G7 xả dự trữ dầu thô và diesel thêm 100 triệu thùng, và Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Nga đạt thỏa thuận mà theo đó Nga sẽ cung ứng hàng triệu thùng dầu diesel ra thị trường toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng giá dầu neo cao do Mỹ và Iran chưa tìm được giải pháp hòa bình để kết thúc chiến tranh, đồng nghĩa sự phục hồi nguồn cung từ Vùng Vịnh vẫn đối mặt rủi ro lớn. Trên thực tế, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu bè đi qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh trong tuần này. Cả tuần, giá dầu Brent giao sau tại London giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã tăng 2,4%.

Xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã hồi về mức trước chiến tranh, vì sao giá dầu vẫn trên 100 USD/thùng?

Giữa khủng hoảng nhiên liệu, xe điện Trung Quốc đắt hàng ở Nga

Tổng thống Trump nới quy định về dầu diesel để giảm chi phí nhiên liệu

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu chững lại ở mức cao

Các thuyền trưởng nhận lương 100.000 USD/tháng để đưa tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump: Nga sẽ cung ứng hơn hàng triệu tấn dầu diesel ra thị trường toàn cầu

Vấn đề thuế quan vẫn là một “điểm nóng” của kinh tế toàn cầu

Những thông tin về thuế quan và thương mại trong tuần này cho thấy vấn đề này vẫn là một “điểm nóng” của kinh tế toàn cầu. Dù Mỹ và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận gia hạn “đình chiến” thương mại trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 9, những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ thương mại song phương vẫn chưa được giải quyết.

Ngoài ra, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada, cũng như giữa Trung Quốc và châu Âu cũng âm ỉ nóng.

Mỹ: “Một số” nước G20 phản đối lời kêu gọi kiềm chế dư thừa công suất

Hàn Quốc thận trọng trước lời kêu gọi tham gia dự án LNG Alaska của Tổng thống Trump

Bất chấp thuế quan, thâm hụt thương mại của Mỹ cao nhất 1 năm rưỡi

Thặng dư thương mại của Canada cao nhất 4 năm

Đức, Pháp đạt nhất trí về công cụ thương mại mới nhằm ứng phó với Trung Quốc

Những chính sách thúc đẩy “cỗ máy xuất khẩu” của Trung Quốc

Cơn sốt AI tiếp diễn giữa những cảnh báo và lo ngại

Xu hướng tăng của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), sự gia tăng mạnh mẽ về tài sản của các tỷ phú công nghệ, lợi nhuận kỷ lục của Samsung, đà tăng “bất bại” của chứng khoán Đài Loan… tất cả đều là những biểu hiện của cơn sốt AI. Sự sôi động này diễn ra bất chấp những cảnh báo về an toàn liên quan tới công nghệ mới này, mà vụ tin tặc tấn công vào loạt ngân hàng Hàn Quốc trong thời gian gần đây là bằng chứng rõ ràng nhất.

Các hãng đóng tàu Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai robot để cạnh tranh với Trung Quốc

Tỷ phú SoftBank bất ngờ cảnh báo về an toàn AI

Nvidia tiến sát mốc vốn hóa thị trường 6 nghìn tỷ USD

Giới tỷ phú công nghệ "bỏ túi" gần 850 tỷ USD trong 9 tháng

Elon Musk trở lại mốc tài sản nghìn tỷ USD

Lo thị trường quá phụ thuộc AI, các quỹ hưu trí toàn cầu giảm nắm giữ cổ phiếu Mỹ

Loạt ngân hàng Hàn Quốc bị tin tặc tấn công bằng công cụ AI

Đài Loan vượt Hàn Quốc, trở thành thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới

Samsung lãi kỷ lục hơn 80 tỷ USD nhờ nhu cầu chip nhớ

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu ảm đạm

Dù xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh, giới phân tích vẫn kém lạc quan về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhu cầu trong nước yếu là nguyên nhân chính phía sau những ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể phải có thêm các biện pháp kích thích để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 4,5-5%.

Trung Quốc đóng cửa hàng trăm ngân hàng để củng cố hệ thống tài chính

Giới chuyên gia dự báo ảm đạm về kết quả tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý 3/2026



Giá vàng hồi phục, được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng trong tuần này, nhưng lực mua ở vùng giá gần 4.000 USD/oz đã đưa giá vàng hồi phục lên vùng 4.200 USD/oz vào cuối tuần, hoàn tất một tuần tăng với mức tăng 1,3%. Giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn theo những dịch chuyển về kỳ vọng lãi suất và tỷ giá USD, nhưng sẽ được hỗ trợ trong dài hạn bởi xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương.

Giá vàng càng giảm, Trung Quốc mua càng mạnh

Giá vàng tăng mạnh lên cao nhất 1 tuần, SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng

Các nước châu Á tăng tích trữ vàng khai thác trong nước khi giá lên cao