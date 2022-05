Đầu tư An Phát chi 4.258 tỷ đồng làm cổ đông lớn của SJS

CTCP TM Dịch vụ Đầu tư An Phát Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE).

Theo đó, Đầu tư An Phát thông báo đã mua 41,7 triệu cổ phiếu SJS, thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà (mã SJG-UpCoM). Như vậy, sau giao dịch, An Phát sở hữu 36,65% vốn SJS và trở thành cổ đông lớn từ 27/4/2022. Trước đó, tổ chức này không nắm giữ cổ phiếu SJS nào.

Như vậy, An Phát là tổ chức đấu giá thành công lô cổ phiếu SJS được mang ra đấu giá tại HNX với giá 102.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền chi ra khoảng 4.258 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường, giá cổ phiếu SJS chốt phiên ngày 29/4 đạt 80.200 đồng/cổ phiếu, giảm 16,75% trong 1 tháng qua.

Mới đây, HOSE thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của SJS do Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, là cổ đông lớn đang nắm giữ 36,65% cổ phiếu đang lưu hành tại SJS) đang thực hiện thoái vốn tại SJS.



Theo lộ trình thoái vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP sẽ làm thay đổi cơ cấu cổ đông của SJS so với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của SJS (ngày 14/4/2022).

Được biết, lợi nhuận sau thuế của SJS sau kiểm toán năm 2021 đạt hơn 84 tỷ đồng, tăng 20,79 tỷ đồng so với BCTC chưa kiểm toán (63,39 tỷ đồng). SJS cho biết nguyên nhân BCTC sau kiểm toán tăng là do điều chỉnh giảm giá vốn xây dựng theo quyết toán của một số căn nhà tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh.

Đồng thời, điều chỉnh tăng trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tại công ty liên kết (Công ty CP đầu tư BĐS và TM Thăng Long) và điều chỉnh giảm giá vốn tại dự án mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo - Hòa Bình của Công ty con (Công ty CP Sudico Hòa Bình).