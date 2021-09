Đầu tư các dự án điện gió sẽ thông qua đấu thầu

Thời gian qua có nhiều báo chí đăng tải thông tin liên quan đến giá FIT của điện gió và nói rằng Bộ Công Thương đang xem xét gia hạn giá FIT, thậm chí nhiều bài báo trích dẫn phát biểu của lãnh đạo Cục điện lực và Năng lượng. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 30/9, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục điện lực và Năng lượng tái tạo khẳng định là Cục điện lực và Năng lượng không nói rằng biểu giá điện hỗ trợ (giá FIT) điện gió được báo cáo Chính phủ gia hạn sau thời điểm 31/10/2021.

SẼ SỚM CÓ CƠ CHẾ CHO ĐIỆN GIÓ

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc 31/10 là hết thời gian áp dụng giá FIT với các dự án điện gió, ông Dũng cho biết theo Tập đoàn điện lực Việt Nam, đến tháng 8/2021 cả nước có 106 dự án điện gió được xác nhận thương mại và kịp được hưởng giá FIT.

Trong đó có 54 dự án thuộc thẩm quyền xem xét về việc kiểm tra của Bộ Công Thương. Trong 54 dự án có gần 30 dự án Cục đã nhận được hồ sơ để tiến hành công tác nghiệm thu để đảm bảo các dự án được đưa vào đúng tiến độ và được hưởng giá FIT theo Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy đã có rất nhiều dự án các chủ đầu tư đã rất nỗ lực để đưa dự án điện gió vào kịp tiến độ để hưởng giá ưu đãi theo Quyết định 39.

Tuy nhiên, thời gian qua Bộ Công Thương cũng nhận được khá nhiều các đề xuất của UBND các tỉnh, các hiệp hội, các chủ đầu tư với nhiều lý do khác nhau, song lý do chủ yếu mà các chủ đầu tư nêu lên là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chậm tiến độ các dự án và có khả năng không kịp tiến độ đưa vào thực hiện để hưởng giá FIT.

Theo Quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày giá FIT cố định của điện gió hết hạn (31/10/2021) Bộ Công Thương có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các phương án đấu thầu, xác định giá của các dự án điện gió.

“Chúng tôi đang khẩn trương nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế phát triển điện gió trong thời gian tới, phù hợp với Luật đầu tư, Luật đấu thầu cũng như các quy định pháp luật liên quan như Luật giá, Luật điện lực. Điều này nghĩa là trong tương lai chúng ta lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Và việc xác định giá trên nguyên tắc thương thảo giữa chủ đầu tư và bên mua điện theo khung giá Bộ Công Thương quy định”, ông Dũng cho biết.

Còn với các dự án trong cơ chế Bộ Công Thương đang xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có xem xét đến tình huống mà các dự án hiện nay đang thực hiện dở dang có thể không kịp đưa vào vận hành trước ngày 31/10/2021.

Theo đó sẽ có cơ chế xử lý các dự án rơi vào các tình huống này trên cơ sở vốn đầu tư, chi phí vận hành bảo dưỡng nhà máy… để chủ đầu tư thương thảo với bên mua điện xác định giá.

CHƯA TÍNH ĐẾN VIỆC TĂNG GIÁ ĐIỆN

Với tiến trình thực hiện Quy hoạch điện VIII, lãnh đạo Cục điện lực và Năng lượng thông tin, từ tháng 5/2021 Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát. Trong suốt từ tháng 5 đến tháng 7 Cục đã rất tích cực tiến hành rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật các thông tin để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Đến 30/8/2021 Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các bộ ngành, các tổng công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng để lấy ý kiến về Quy hoạch điện VIII sau rà soát, hiệu chỉnh.

Theo giấy mời của Văn phòng chính phủ, đến ngày 3/10/2021, Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII sẽ họp, nếu được bỏ phiếu thông qua Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến góp ý để trình Chính phủ. Ông Dũng hy vọng đầu tháng 10/2021 Bộ sẽ trình lên Chính phủ và Quy hoạch sẽ có hiệu lực trong năm nay.

Trả lời về việc có điều chỉnh giá điện trong năm 2021-2022 không, Phó Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, ông Trần Tuệ Quang cho rằng, công tác điều hành giá bán điện đã được thực hiện trong thời gian qua được thực hiện theo đúng Luật điện lực, các quyết định của Thủ tướng về cơ chế giá bán lẻ… nên giá điện ngày càng minh bạch, rõ ràng.

Nên với giá điện năm 2021-2022, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh điện, biến động phụ tải hệ thống điện, các thông số đầu vào… để thực hiện theo quy định của Thủ tướng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bổ sung, chúng ta đang trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, nên hiện nay dưới góc độ Bộ Công Thương, việc nghĩ đến chuyện tăng giá điện là không có.

Còn việc tiếp tục giảm giá điện tiếp nữa hay không Bộ Công Thương sẽ làm việc cụ thể với Tập đoàn điện lực Việt Nam và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước.