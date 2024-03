Đầu tư hơn 20 tỷ, bổ sung hệ thống an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, trước tình hình tai nạn giao thông xảy ra liên tục thời gian vừa qua trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đơn vị đã đầu tư 20 tỷ đồng để bổ sung hệ thống an toàn cho cao tốc này nhằm hạn chế tai nạn.

Hiện các đơn vị chức năng đang tập trung thi công bổ sung các hạng mục bằng thiết bị vật tư sẵn có, không phải chờ đặt hàng, gồm: Sơn kẻ vạch đường, bổ sung cọc tiêu mềm tại đầu dải phân cách, lắp đặt đinh phản quang ở tim đường tại vị trí 2 làn xe, bổ sung tiêu phản quang trên đỉnh hộ lan…

Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối 2 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế hiện có 7 mũi thi công triển khai đồng loạt.

Ngày 16/3 vừa qua, đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” đã có buổi kiểm tra và làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Công nhân đang sơn kẻ vạch và các việc khác trong gói hệ thống an toàn được bổ sung cho cao tốc Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh: N.V)

Về nguyên nhân chính của các vụ tai nạn xảy ra thời gian gần đây, thường do lỗi của người điều khiển phương tiện, như: lấn làn, vượt làn thiếu quan sát; không giữ khoảng cách an toàn theo chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến. Bên cạnh đó, tai nạn xảy ra còn do quy mô đường mới chỉ có 2 làn xe và chưa thu phí, do vậy các phương tiện (đặc biệt là xe tải, xe khách) đều sử dụng lộ trình tuyến này thay cho lộ trình đi trên Quốc lộ 1 để tránh trạm thu phí, dẫn đến quá tải; tốc độ xe nặng chỉ đạt 30-35 km/h gây ức chế, ùn ứ cho các phương tiện phía sau, dẫn đến nguy cơ vượt ẩu…

Theo ông Huy, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo điều chỉnh, tổ chức lại hệ thống biển báo hiệu đường bộ phù hợp với tình hình giao thông thực tế (bổ sung biển báo; điều chỉnh vạch sơn tim đường từ nét liền thành nét đứt đối với các đoạn tuyến thẳng, bảo đảm tầm nhìn…). Tổ chức đếm xe để phân luồng cho phù hợp với lưu lượng, tính chất dòng xe thực tế; điều tiết, phân luồng một số loại xe đi theo Quốc lộ 1 để tránh quá tải đối với quy mô 2 làn xe của tuyến.

Về lâu dài, Bộ Giao thông vận tải giao cho Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn bằng nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đồng thời, do tình hình giao thông trên tuyến phức tạp, Bộ kiến nghị cần cho phép triển khai theo hình thức dự án đầu tư công khẩn cấp quy định tại Luật Đầu tư công (trình tự thủ tục thực hiện xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp) để hoàn thành trong năm 2025. Trong quý 2/2024, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ô tô cao tốc, và về cơ bản sẽ không còn đường ô tô cao tốc phân kỳ 2 làn xe.

Bộ Giao thông Vận Tải cũng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội ưu tiên bố trí nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023 và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác và đầu tư theo quy mô phân kỳ 2 làn xe. Trong đó, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.