Năm 2026: Thêm hàng trăm cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê

Theo danh mục mới cập nhật năm 2026, có 2.441 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, tăng thêm 275 cơ sở so với danh mục cập nhật năm 2024. Trong đó, ngành công thương chiếm đa số với 1.916 cơ sở...

Bổ sung thêm nhiều cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê (ảnh minh họa). Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2026.

Danh mục cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính lần đầu tiên được Chính phủ ban hành năm 2022 kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 với tổng cộng có 1.912 cơ sở thuộc 6 lĩnh vực chính phải thực hiện kiểm kê.

Tiếp đó năm 2024, Chính phủ ký Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật). Theo danh mục cập nhật năm 2024, có 2.166 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê; trong đó có 1.805 cơ sở thuộc ngành công thương; 75 cơ sở thuộc ngành giao thông vận tải; 229 cơ sở thuộc ngành xây dựng và 57 cơ sở thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Như vậy, đây là lần thứ 2 danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê được cập nhật.

Quyết định nêu rõ 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Thứ nhất, năng lượng (gồm: công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên).

Thứ hai, giao thông vận tải (tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải).

Thứ ba, xây dựng (gồm: tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng).

Thứ tư, các quá trình công nghiệp (gồm: sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác).

Thứ năm, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (gồm: chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp).

Thứ sáu, chất thải (gồm: bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải).

Theo danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cập nhật năm 2026, ngành Công Thương gồm có 1916 cơ sở; ngành Xây dựng có 53 cơ sở thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và 411 cơ sở thuộc lĩnh vực xây dựng; ngành Nông nghiệp và Môi trường có 61 cơ sở.

Trong ngành công thương, một số tỉnh, thành phố có số cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê lớn như: TP.Hồ Chí Minh (430 cơ sở); Tây Ninh (215 cơ sở); Đồng Nai (196 cơ sở); Bắc Ninh (149 cơ sở); Hưng Yên (126 cơ sở); Ninh Bình (106 cơ sở); TP.Hải Phòng (89 cơ sở); Phú Thọ (82 cơ sở); TP.Hà Nội (71 cơ sở); Thái Nguyên (45 cơ sở); tỉnh Quảng Ninh (55 cơ sở); TP.Đà Nẵng (44 cơ sở); TP.Huế (24 cơ sở); Nghệ An (27 cơ sở); Thanh Hóa (31 cơ sở); Gia Lai (32 cơ sở); Quảng Ngãi (26 cơ sở); TP.Cần Thơ (23 cơ sở); Đồng Tháp (37 cơ sở)...

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ sở phát thải khí nhà kính quy định ở trên có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở theo hướng dẫn của các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; xây dựng và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính của cơ sở theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 83/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2026.

Phó Thủ tướng giao các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghĩa vụ kiểm kê và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cập nhật Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan đôn đốc các cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định. UBND các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng rà soát, cập nhật thông tin đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.