Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước khi hết hạn để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ...

Thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội về việc ủy quyền nhận thay lương hưu và xác minh thông tin đủ điều kiện hưởng chế độ này.

Theo đó, đối với trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trường hợp ủy quyền ký từ ngày 1/7/2025 thì có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký.

Trường hợp ủy quyền ký trước ngày 1/7/2025: Nếu hết hạn trước 30/6/2026 thì có giá trị đến ngày hết hạn; nếu hết hạn sau 30/6/2026 thì có giá trị đến ngày này.

Người hưởng hoặc người được ủy quyền cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước hoặc ngay trong tháng hết hạn, để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Định kỳ hằng năm, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền, để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Khi không xác minh được thông tin người hưởng, theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hãy chủ động kiểm tra hiệu lực ủy quyền, chủ động phối hợp xác minh đúng hạn. Mọi vướng mắc, liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của chính mình.

Cả nước hiện có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Ngoài lương hưu hằng tháng, người đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.