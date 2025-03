DBC mới giải ngân được có 706,1 tỷ đồng cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HOSE) công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, DBC đã phát hành thành công 92.667.286 cổ phiếu - trong đó, chào bán 80.667.286 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 12.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Tổng số tiền đã huy động được hơn 1.330 tỷ đồng và toàn bộ số tiền huy động được sử dụng đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện "dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco". Kết thúc đợt chào bán là 29/8/2024.

Theo đó, tính tới ngày 28/2/2025, công ty mới giải ngân 706,1 tỷ đồng trong tổng huy động 1.330 tỷ đồng, còn lại 623,9 tỷ đồng chưa giải ngân.

Trong đó, Công ty chưa giải ngân vốn trong kế hoạch giải ngân 535,29 tỷ đồng để đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”; và giải ngân 706,07 tỷ đồng/794,7 tỷ đồng để đầu tư/thanh toán tiền mua thiết bị và xây lắp cho “dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”, còn lại 88,6 tỷ đồng chưa giải ngân.

Kết thúc năm 2024, Dabaco Việt Nam ghi nhận lợi nhuận quý 4/2024 tăng 37 lần so với cùng kỳ từ 6,45 tỷ lên gần 239 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, công ty báo lãi tăng thêm hơn 744 tỷ lên 769,1 tỷ đồng.

Theo DBC, nguyên nhân là do giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước và nhập khẩu ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiềm soát, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn, nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi tăng. Giá lợn hơi duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm, các công ty chăn nuôi của Tập đoàn làm tốt công tác an toàn sinh học, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm, theo đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị chăn nuôi gia súc đạt tốt so với cùng kỳ nảm trước.

Năm 2025, công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ đồng – tương đương tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. VCSC cho rằng mục tiêu này khả thi, với dự báo tích cực của VCSC về ngành chăn nuôi heo và DBC trong năm 2025.

Thêm vào đó, VCSC dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục neo cao đến hết quý 1/2025, chủ yếu được dẫn dắt bởi nguồn cung thấp do ảnh hưởng của bão Yagi, hiệu quả của vắc xin dịch tả lợn Châu Phi còn hạn chế, và Luật Chăn Nuôi mới (có hiệu lực từ 01/01/2025).

Hiện, DBC đang giao dịch với P/E trượt 12T là 12,9 lần – thấp hơn 24% so với trung vị P/E của các công ty cùng ngành.