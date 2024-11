Đề xuất áp dụng bảng giá đất cũ cho người mua nhà ở công tại TP.HCM

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (HMCIC, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) vừa gửi tờ trình đến Sở Xây dựng Thành phố về việc áp dụng quy định chuyển tiếp bảng giá đất để tính nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 79/2024.

Cụ thể, theo Quyết định số 79/2024 của Ủy ban nhân dân TP.HCM, bảng giá đất điều chỉnh mới trên địa bàn thành phố sẽ có hiệu lực thi hành ngày 31/10/2024.

Trong đó, quy định tiền chuyển quyền sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (với trường hợp trước ngày 5/7/1994 và từ 5/7/1994 đến 19/1/2007) sẽ được tính theo bảng giá tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (bảng giá đất điều chỉnh của Thành phố sẽ được áp dụng với các trường hợp này).

Tuy nhiên, HMCIC cho rằng việc áp dụng bảng giá đất mới với trường hợp người dân đã đăng ký mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng chưa được duyệt sẽ khiến người dân gặp thiệt thòi.

Bên cạnh đó, Quyết định số 79 quy định chỉ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Điều này gây ra băn khoăn về việc liệu các đơn nộp tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở (không phải cơ quan Nhà nước) có được áp dụng quy định chuyển tiếp của Quyết định số 79 hay không.

Theo thống kê của HMCIC, đến 27/10 Thành phố tiếp nhận 841 đơn xin mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước của người dân, tổ chức. Tuy nhiên, mới có 9 trường hợp được mua. Như vậy, còn 832 trường hợp người dân đã đăng ký nhưng vẫn chưa được phê duyệt.

HMCIC nhận thấy nếu áp dụng bảng giá đất mới, nghĩa vụ tài chính của người dân có thể tăng từ 4 đến 7 lần so với bảng giá cũ, gây khó khăn cho người dân.

Do đó, để làm rõ quy định chuyển tiếp, HMCIC kiến nghị cho phép các hồ sơ đã nộp trước ngày 31/10 được áp dụng bảng giá tại thời điểm nộp đơn, tránh tăng nghĩa vụ tài chính quá cao do thay đổi giá đất mới.

Ngoài ra, HMCIC cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM chấp thuận đơn mua nhà nộp tại các đơn vị quản lý như Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM hoặc Sở Xây dựng đều được áp dụng quy định chuyển tiếp tại Quyết định số 79.

Hiện, TP.HCM hiện có khoảng 10.000 nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước đang cho thuê hoặc bỏ trống. Đối với những nhà đất đang cho thuê, Thành phố dự kiến bán hóa giá cho người sử dụng thuộc đối tượng có công hoặc cán bộ Nhà nước. Để mua những căn nhà này, người dân phải nộp hồ sơ mua lại theo quy định pháp luật, tuy nhiên thủ tục hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cuối tháng 10/2024, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Quyết định số 79/2024 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020 quy định về bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2024 đến 31/12/2025.

Khi bảng giá đất mới được ban hành, trên địa bàn TP.HCM tại quận 1, bình quân giá đất được điều chỉnh tăng hơn 3 lần tới hơn 5 lần so với bảng giá đất cũ. Trong đó, giá đất cao nhất 687,2 triệu đồng/m2 thuộc ba tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi ở quận 1, tăng hơn 3 lần so với bảng giá cũ; đường Hàm Nghi và Hàn Thuyên tại quận 1 cũng có mức giá khoảng 430 triệu đồng/m2, tăng khoảng 4 lần so với bảng giá cũ.

Ở các huyện vùng ven, giá đất cũng thay đổi mạnh. Cụ thể, tại huyện Hóc Môn, một số tuyến đường cũng tăng nhiều lần so với bảng giá đất cũ. Chẳng hạn, đoạn đường Song Hành quốc lộ 22 tăng gần 38 lần so với giá trước đây, từ mức 780.000 đồng/m2 lên mức 30,3 triệu đồng/m2; tại huyện Cần Giờ, giá đất ở thấp nhất TP.HCM với mức 2,3 triệu đồng/m2 ghi nhận tại Khu dân cư Thiềng Liềng, nhưng cũng tăng 12,5 lần so so với mức giá cũ.